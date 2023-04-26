Самолет рухнул в озеро, пилоты спаслись. Что известно о крушении МиГ-31 под Мончегорском

Под Мончегорском в Мурманской области вечером 26 апреля упал истребитель МиГ-31. Он рухнул в озеро, пробив лед, оба пилота катапультировались, их жизни ничего не угрожает. На кадрах, снятых местными жителями, было видно, что самолет объят пламенем. Падение МиГ-31 стало десятым известным инцидентом с самолетами Минобороны РФ с начала спецоперации на Украине.

В Мурманской области 26 апреля потерпел крушение истребитель МиГ-31. Сначала об этом сообщали СМИ и Telegram-каналы, позже информацию подтвердили в Минобороны России.

«Самолет упал в безлюдном месте. Оба летчика катапультировались», — заявили в ведомстве. Представители министерства уточнили, что авария произошла во время выполнения планового учебного полета.

Истребитель упал в озеро у поселка Риж-Губа в 10 км от города Мончегорска. Крушение попало в объективы местных жителей. На кадрах видно, как МиГ-31 пролетает над холмами и жилыми домами, из сопла вырывается нехарактерно большой сноп пламени. Через несколько секунд самолет явно теряет управление, срывается в штопор и падает.

«Мы находимся на пригорке, и я видел визуально их белые парашюты вдалеке на деревьях — там у нас горы небольшие и лес. В округе летает вертолет, ищут. Подобраться там будет к деревьям непросто — снега в этих местах до сих пор по пояс», — рассказал один из очевидцев падения самолета.

На поиски экипажа сразу направили спасательные службы. СМИ сообщали, что катапультировавшиеся пилоты при спуске зацепились за ветви деревьев. ТАСС сообщал, что обоих летчиков госпитализировали в тежелом состоянии. Однако губернатор Мурманской области Андрей Чибис позже опроверг эту информацию.

«Летчики найдены, осмотрены врачами. Их жизни и здоровью ничего не угрожает. К счасть, даже не потребовалась госпитализация», — заявил глава региона.

По словам Чибиса, пилоты являются героями, поскольку смогли отвести упавший самолет от жилых домов. Он подчеркнул, что инцидент не привел ни к каким разрушениям на земле.

На фотографиях места падения МиГ-31, сделанных местными жителями, видно, что самолет пробил большую полынью в замерзшем водоеме. Вокруг полыньи расходятся трещины и лежат многочисленные обломки.

Это крушение истребителя в Мурманской области стало как минимум десятым известным инцидентом с самолетами Минобороны с конца февраля прошлого года.

Последний случай произошел в Белгородской области 23 февраля 2023-го — там в Волуйском городском округе в 30 км от границы с Харьковской областью Украины разбился штурмовик Су-25. Самолет возвращался с боевого задания, пилот катапультировался, но погиб. Минобороны называло предварительной причиной аварии техническую неисправность.

МиГ-31 последний раз терпел крушение 8 апреля прошлого года в Ленинградской области. Тогда пилоты тоже выполняли учебно-тренировочный полет. Экипаж так же смогли катапультироваться и выжили.

Крупнейшая за последние месяцы по числу жертв и разрушениям авиакатастрофа с военным самолетом случилась 17 октября 2022 года в Ейске. Истребитель-бомбардировщик Су-34 упал на девятиэтажный жилой дом через пару минут после взлета.

Пилоты смогли катапультироваться, однако разлившееся топливо вызвало пожар. В результате крушения погибли 16 жителей дома, 43 человека получили ранения. Следствие установило, что двигатель самолета загорелся из-за попадания в него птицы.