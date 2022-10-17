Крушение военного самолета Су-34 в Ейске. Что известно на данный момент

Фронтовой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал на жилой массив в Ейске. После крушения начался пожар, загорелись сразу несколько этажей девятиэтажного жилого дома — с первого по девятый. В Минобороны назвали предварительную причину: самолет потерпел крушение при наборе высоты из-за возгорания двигателя. Согласно первым данным МЧС, два человека погибли и 15 пострадали. Владимир Путин поручил губернатору Краснодарского края, главе МЧС и главе Минздрава вылететь в Ейск. По факту крушения возбуждено уголовное дело, прокуратура начала проверку.

Военный самолет Су-34 упал во дворе жилого дома в Ейске в Краснодарском крае, огонь перекинулся на девятиэтажку. Два пилота успели катапультироваться.

«У нас самолет упал на город. Ейск. В районе жилого дома — Коммунистическая, дом 20/1. Скорые и пожарные едут со всего города, вертолеты в воздухе», — сказал очевидец агентству ТАСС.

Как сообщили в диспетчерской службе города, огнем охвачены все этажи жилого дома — с первого по девятый. На видеозаписях с места крушения слышны взрывы, об этом же говорят очевидцы.

В Минобороны РФ подтвердили крушение Су-34. По данным ведомства, самолет упал при наборе высоты для выполнения учебно-тренировочного полета с военного аэродрома Южного военного округа.

«По докладу катапультировавшихся летчиков, причиной крушения стало возгорание одного из двигателей при взлете. На месте падения Су-34 во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолета», — говорится в сообщении военного ведомства.

close Очевидцы наблюдают за пожаром в жилом доме после падения истребителя-бомбардировщика Су-34 в Ейске, 17 октября 2022 года Пожар на Коммунистической улице в Ейске, где упал военный самолет Су-34, 17 октября 2022 года Пожар на Коммунистической улице в Ейске, где упал военный самолет Су-34, 17 октября 2022 года Пожар на Коммунистической улице в Ейске, где упал военный самолет Су-34, 17 октября 2022 года Пожар на Коммунистической улице в Ейске, где упал военный самолет Су-34, 17 октября 2022 года Полную галерею можно посмореть

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На кадрах видно, как у самолета вспыхивает двигатель, он начинает терять высоту, падает и взрывается. Как уточнили в экстренных службах города, самолет Су-34 упал в 10 км от контрольной точки аэродрома.

Прокуратура начала проверку по факту падения самолета. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Пожар третьей категории сложности

Как сообщили ТАСС в экстренных службах города, площадь пожара в жилом доме составляет 2 тыс. кв. м.

«Огонь охватил девять этажей», — пишет ТАСС со ссылкой на очевидцев. Пожару присвоена третья категория сложности, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС. Там уточнили, что горят этажи с первого по пятый. Пожарные пока не могут локализовать возгорание.

Губернатор Краснодарского края выехал на место ЧП. «Выехал в Ейский район. На месте уже работают экстренные службы — все краевые и районные пожарно-спасательные гарнизоны занимаются тушением огня», — написал Вениамин Кондратьев в Telegram.

По предварительным данным, повреждено по крайней мере 17 квартир. В пресс-службе МЧС заявили агентству «Интерфакс», что огонь полностью охватил один из подъездов девятиэтажки.

«Обрушены перекрытия с девятого по пятый этажи. Огнем охвачен подъезд целиком, повреждены в той или иной степени порядка 45 квартир», — сказали в службе.

По данным представителя администрации города, социальные объекты не пострадали. Рядом с домом находится детский сад.

Что известно о жертвах

Информация о погибших и пострадавших при пожаре уточняется, сообщили в ГУ МЧС. По предварительным данным, два человека погибли и 15 пострадали.

Telegram-канал Mash пишет, что троих, в том числе ребенка, госпитализировали в тяжелом состоянии. В свою очередь Baza пишет, что погибли как минимум три человека, а пострадали 12 человек.

Местные власти пообещали, что жителям многоэтажки будет оказана вся необходимая поддержка. По данным «112», их эвакуируют в ближайшую гостиницу и детский лагерь — всего около 350 человек.

Владимир Путин заслушал доклады губернатора Кубани, глав МЧС и Минздрава по крушению военного самолета и поручил главе Краснодарского края, главе МЧС Александру Куренкову и главе Минздрава Михаилу Мурашко вылететь в Ейск, сообщили в Кремле. Президент также поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим.

Су-34 уже горел перед падением

Очевидец Евгений рассказал «Газете.Ru», что заметил возгорание в носовой части самолета перед его падением.

«Видел из окна квартиры как самолет летел, и было в носовой части что-то похожее на открытый огонь. После начал резко спускаться вниз, и после этого упал на жилой дом. На сколько видел на фото, могу предполагать, что пилот успел катапультироваться», — сказал он.

По словам мужчины, в социальных сетях водителей просят объезжать место происшествия, чтобы не мешать работе пожарных.

«Паника скорее за местом происшествия. Насколько понимаю, людей для их безопасности попросили покинуть территорию», — отметил он.

Рядом с местом пожара в Ейске устанавливают пункт помощи, сообщил глава района Роман Бублик. Замгубернатора Анна Минькова рассказала, что в Ейск направили специалистов ожогового отделения из Краснодара, санавиацию и машины скорой помощи.