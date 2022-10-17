Крушение военного самолета Су-34 в Ейске. Что известно на данный момент

Военный самолет Су-34 упал во дворе жилого дома в Ейске в Краснодарском крае, огонь перекинулся на девятиэтажку. Два пилота успели катапультироваться.
«У нас самолет упал на город. Ейск. В районе жилого дома — Коммунистическая, дом 20/1. Скорые и пожарные едут со всего города, вертолеты в воздухе», — сказал очевидец агентству ТАСС.
Как сообщили в диспетчерской службе города, огнем охвачены все этажи жилого дома — с первого по девятый. На видеозаписях с места крушения слышны взрывы, об этом же говорят очевидцы.
В Минобороны РФ подтвердили крушение Су-34. По данным ведомства, самолет упал при наборе высоты для выполнения учебно-тренировочного полета с военного аэродрома Южного военного округа.
«По докладу катапультировавшихся летчиков, причиной крушения стало возгорание одного из двигателей при взлете. На месте падения Су-34 во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолета», — говорится в сообщении военного ведомства.
На кадрах видно, как у самолета вспыхивает двигатель, он начинает терять высоту, падает и взрывается. Как уточнили в экстренных службах города, самолет Су-34 упал в 10 км от контрольной точки аэродрома.
Прокуратура начала проверку по факту падения самолета. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
Пожар третьей категории сложности
Как сообщили ТАСС в экстренных службах города, площадь пожара в жилом доме составляет 2 тыс. кв. м.
«Огонь охватил девять этажей», — пишет ТАСС со ссылкой на очевидцев. Пожару присвоена третья категория сложности, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС. Там уточнили, что горят этажи с первого по пятый. Пожарные пока не могут локализовать возгорание.
Губернатор Краснодарского края выехал на место ЧП. «Выехал в Ейский район. На месте уже работают экстренные службы — все краевые и районные пожарно-спасательные гарнизоны занимаются тушением огня», — написал Вениамин Кондратьев в Telegram.
По предварительным данным, повреждено по крайней мере 17 квартир. В пресс-службе МЧС заявили агентству «Интерфакс», что огонь полностью охватил один из подъездов девятиэтажки.
«Обрушены перекрытия с девятого по пятый этажи. Огнем охвачен подъезд целиком, повреждены в той или иной степени порядка 45 квартир», — сказали в службе.
По данным представителя администрации города, социальные объекты не пострадали. Рядом с домом находится детский сад.
Что известно о жертвах
Информация о погибших и пострадавших при пожаре уточняется, сообщили в ГУ МЧС. По предварительным данным, два человека погибли и 15 пострадали.
Telegram-канал Mash пишет, что троих, в том числе ребенка, госпитализировали в тяжелом состоянии. В свою очередь Baza пишет, что погибли как минимум три человека, а пострадали 12 человек.
Местные власти пообещали, что жителям многоэтажки будет оказана вся необходимая поддержка. По данным «112», их эвакуируют в ближайшую гостиницу и детский лагерь — всего около 350 человек.
Владимир Путин заслушал доклады губернатора Кубани, глав МЧС и Минздрава по крушению военного самолета и поручил главе Краснодарского края, главе МЧС Александру Куренкову и главе Минздрава Михаилу Мурашко вылететь в Ейск, сообщили в Кремле. Президент также поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим.
Су-34 уже горел перед падением
Очевидец Евгений рассказал «Газете.Ru», что заметил возгорание в носовой части самолета перед его падением.
«Видел из окна квартиры как самолет летел, и было в носовой части что-то похожее на открытый огонь. После начал резко спускаться вниз, и после этого упал на жилой дом. На сколько видел на фото, могу предполагать, что пилот успел катапультироваться», — сказал он.
По словам мужчины, в социальных сетях водителей просят объезжать место происшествия, чтобы не мешать работе пожарных.
«Паника скорее за местом происшествия. Насколько понимаю, людей для их безопасности попросили покинуть территорию», — отметил он.
Рядом с местом пожара в Ейске устанавливают пункт помощи, сообщил глава района Роман Бублик. Замгубернатора Анна Минькова рассказала, что в Ейск направили специалистов ожогового отделения из Краснодара, санавиацию и машины скорой помощи.