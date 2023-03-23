«Это война на истощение». Столтенберг призвал страны НАТО передать Украине больше боеприпасов

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью Guardian выразил мнение, что конфликт на Украине не окончится в обозримом будущем, поскольку Москва ведет «войну на истощение», наращивает военно-промышленное производство и готова ввести в зону боевых действий «тысячи и тысячи военнослужащих». В связи с этим, отметил он, западным странам необходимы выйти на целевые показатели по финансировании обороны в 2% ВВП и быть готовыми к длительному снабжению Украины боеприпасами.

У России нет планов по мирному урегулированию конфликта на Украине, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью The Guardian.

«Президент Путин не планирует мира, он планирует новую войну. [Путин ведет] войну на истощение»,

— сказал Столтенберг.

По его мнению, ожесточенные бои в районе Артемовска (Бахмута) показывают, что Россия готова «просто ввести еще тысячи и тысячи военнослужащих, понести много жертв ради минимальных выгод». Он отметил, что Москва также наращивает военно-промышленное производство и обращается к «авторитарным режимам» Ирана и Северной Кореи, чтобы «попытаться получить больше оружия».

Кроме того, добавил Столтенберг, в НАТО обеспокоены позицией Китая по конфликту на Украине – он напомнил, что Пекин не осудил начало спецоперации ВС РФ и не идет на прямой контакт с мирными инициативами непосредственно к президенту Владимиру Зеленскому. Также, отметил генсек НАТО, «важно отговорить Китай от поставок оружия и ключевых боеприпасов России».

Расходы на оборону

Странам-членам НАТО необходимо выйти на показатели минимум 2% ВВП на финансирование обороны, полагает Столтенберг. Он рассчитывает, что участники альянса согласятся на этот шаг на следующем саммите НАТО в Вильнюсе 11-12 июля.

В ежегодном отчете НАТО, опубликованном 21 марта, говорится, что лишь семь из 30 стран НАТО — США, Великобритания, Польша, Греция и страны Балтии — достигли показателя расходов на оборону в размере 2% ВВП. Среди отстающих — Франция с 1,89% и Германия с 1,49%. В Варшаве в свою очередь заявляли, что готовы повысить расходы на оборону до 5% ВВП.

По словам Столтенберга, США, Великобритания, Франция, Германия и другие западные страны должны были быть готовы поддерживать Украину оружием, боеприпасами и комплектующими в течение длительного времени. «Потребность в этом сохранится, потому что это война на истощение; речь идет о промышленном потенциале для оказания поддержки», — добавил он.

Сейчас, по его словам, украинские военные тратят в день порядка 4 — 7 тыс. снарядов в день против 20 тыс. российских. Столтенберг отметил, что мощности западных производств пока не могут обеспечить необходимое число снарядов для ВСУ. «Текущие темпы расходов на боеприпасы выше, чем текущие темпы производства», — сказал Столтенберг, отметив, что новые контракты на поставки боеприпасов дают понять, что ситуация изменится.

20 марта Bloomberg со ссылкой на источники писал, что страны ЕС договорились поставить Украине миллион артиллерийских снарядов. В Евросоюзе рассчитывают, что этого украинским войскам хватит на полгода. Столтенберг, однако, признал, что хотел бы увеличить количество снарядов для Украины, чтобы «обратить Россию вспять».

В целом Запад предоставил Украине достаточно военной техники, чтобы «начать наступлению, вернуть территорию и освободить все больше и больше земель». Тем не менее Столтенберг надеется, что западные страны смогут поставить Украине современные истребители, в частности, американские F-16.

21 марта в Белом доме заявили, что не рассматривают вопрос поставки Украине F-16, поскольку не считают эти самолеты необходимыми Киеву. Однако на прошлой неделе Словакия и Польша объявили о передаче Украине истребителей четвертого поколения МиГ-29.

Столтенберг в очередной раз отметил, что НАТО не является стороной конфликта с Россией, а страны-участницы альянса принимают решение о поставках вооружений Киеву самостоятельно.

Также Столтенберг в интервью рассказал о ситуации с членством Швеции и Финляндии в альянсе. По его словам, несмотря на блокировку членства Стокгольма в организации со стороны Анкары, «прогресс продолжается», поскольку, по сути, Швеция была «за столом НАТО». Альянсу, отметил он, удалось вернуть Турцию и Швецию за стол переговоров.

Анкара блокирует кандидатуру Стокгольма в связи с невыполнением ряда поставленных условий, в частности, выдачи Турции членов »Рабочей партии Курдистана», которые живут в Швеции. Также ситуация усложнилась в январе после нескольких акций лидера правоэкстремистской партии «Жесткий курс» Расмуса Палудана по сожжению Корана в Стокгольме