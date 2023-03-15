«Истребители изменят правила игры на поле боя». Сенаторы призвали Пентагон дать Киеву F-16

Восемь сенаторов США, среди которых есть представители и Демократической, и Республиканской партий, отправили министру обороны страны Ллойду Остину письмо, в котором призвали Пентагон отправить Украине истребители F-16. Законодатели уверены, что поставка Киеву самолетов позволит «изменить правила игры на поле боя».

Призыв к Пентагону

Восемь сенаторов США от обеих партий настаивают на отправке Украине самолетов F-16, пишет Politico. По их мнению, современные истребители «могут изменить правила игры на поле боя».

«Группа сенаторов от обеих партий оказывает давление на Пентагон для получения дополнительной информации о том, что потребуется для отправки самолетов F-16 на Украину», — говорится в статье.

Согласно данным издания, политики отправили соответствующее письмо министру обороны США Ллойду Остину, так как высшие должностные лица администрации президента страны и сам Джо Байден пока категорически отказали Киеву в поставках истребителей американского производства.

Журналисты ознакомились с содержанием письма, в котором говорится, что «конфликт между Россией и Украиной сейчас находится на критическом этапе». Восемь сенаторов уверены, что F-16 «могут дать Киеву преимущество».

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

«После разговора с американскими, украинскими и иностранными лидерами, работавшими в поддержку Украины на Мюнхенской конференции по безопасности в прошлом месяце, мы считаем, что США должны внимательно рассмотреть вопрос о предоставлении Украине самолетов F-16. Это было бы значительным потенциалом, который мог бы изменить правила игры на поле боя», — говорится в письме.

Один из инициаторов письма – бывший астронавт, демократ, сенатор от штата Аризона Марк Келли. Вместе с коллегами он попросил Остина к концу этой недели предоставить им оценки «по ряду факторов, необходимых для успешной передачи F-16 Украине».

«Законодатели спросили, как высоко украинские чиновники оценивают истребители при подаче запросов на оружие, и как F-16 могут быть получены в случае одобрения — либо нового производства, либо из текущих запасов. Они также запросили оценку военных того, какое влияние F-16 окажут на конфликт и как быстро украинские пилоты смогут обучаться на самолетах», — рассказали авторы материала.

Письмо подписали демократы Тэмми Дакворт из Иллинойса, Тим Кейн из Вирджинии, Мартин Хайнрих из Нью-Мексико и Джеки Розен из Невады, а также республиканцы Лиза Мурковски из Аляски, Томми Тюбервиль из Алабамы и Тед Бадд из Северной Каролины.

По информации Fox News, в письме сенаторов отмечается, что два украинских пилота недавно отправились в Тусон, штат Аризона, чтобы их навыки оценили на тренажере F-16 на базе национальной гвардии Моррис Эйр. Законодатели назвали это «критическим шагом» в оценке возможностей украинских вооруженных сил принимать западные истребители. А пока украинские военные в основном летают на самолетах советского производства, таких как МиГ-29.

Противостояние с президентом

Журналисты Fox News напомнили, что в феврале группа депутатов Палаты представителей от обеих партий направила Байдену аналогичное письмо, в котором призвала его предоставить Украине самолеты.

«F-16 или аналогичные истребители четвертого поколения предоставят Украине высокомобильную платформу для поражения российских ракет «воздух-воздух» и беспилотных летательных аппаратов, для защиты украинских сухопутных войск, когда они вступают в бой с российскими войсками, а также для борьбы с российскими истребителями за оспариваемое превосходство в воздухе», — написали законодатели в письме, которое было датировано 28-м февраля.

Однако высокопоставленные гражданские чиновники, в том числе сам Джо Байден и советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан, говорят, что «истребители не являются непосредственной потребностью на поле боя» для Украины, пишет Politico.

Заместитель министра обороны страны Колин Каль также выступил в защиту позиции администрации, заявив в феврале, что «наиболее оптимистичный срок поставки старых F-16 составит примерно 18 месяцев, в то время как производство новых самолетов может занять от трех до шести лет».

«Это приоритет для украинцев, но это не входит в тройку их главных приоритетов. Их главные приоритеты — системы противовоздушной обороны <...> артиллерия, <...> о которых мы говорили, а также бронетехника и механизированные системы», — настоял Каль.