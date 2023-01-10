Баланс между танком и БТР. Украина может получить бронированные машины Stryker

США рассматривают возможность отправки боевых бронированных машин Stryker на Украину в рамках предстоящего пакета военной помощи, чтобы помочь Киеву отразить ожидаемое весеннее наступление России. Об этом сообщает издание Politico. Что из этого следует — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Эта новость последовала практически сразу за объявлением администрации Джо Байдена, что она направляет ВСУ 50 боевых машин пехоты М2 Bradley — тяжелую гусеничную бронированную машину с автоматической 25-мм пушкой, 12,7-мм пулеметом и противотанковым ракетным комплексом TOW.

Бронетранспортеры Stryker могут стать частью следующего транша военной помощи Украине. Скорее всего, администрация Байдена объявит об этом пакете (с бронетранспортерами Stryker или без них) в конце следующей недели, примерно во время заседания Контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн», которое состоится 20 января 2023 года.

По мнению Politico, бронетранспортеры Stryker станут еще одним средством повышения боеспособности украинской мотопехоты и помогут удовлетворить острую потребность ВСУ в бронетехнике, поскольку на Западе растут опасения, что Россия планирует крупное наступления в ближайшие недели.

Как считают в издании, хотя бронетранспортеры Stryker не так мощны и защищены, как танки, восьмиколесная боевая бронированная машина, созданная фирмой General Dynamics Land Systems, может работать в снегу, грязи и песке, хотя подвижность на бездорожье все-таки «несколько ограничена отсутствием гусениц».

«Не так хорош, как М2 Bradley для танкового боя, но хорош для защиты пехоты и ее переброски к месту боя», считают эксперты США. По их мнению, Stryker может предложить ВСУ некий баланс между основным боевым танком и бронетранспортером.

Эксплуатанты утверждают, что колесная машина передвигается на местности тише, чем БМП М2 Bradley, и отмечают, что она может перевозить больше солдат (девять по сравнению с шестью в стандартной БМП M2 Bradley).

В Сухопутных войсках ВС США бригады, оснащенные БТР Stryker, занимают промежуточное положение между тяжелыми механизированными соединениями, имеющими на вооружении танки М1 Abrams и БМП М2 Bradley, и легкими пехотными соединениями на бронеавтомобилях Humvee.

В Ираке БТР Stryker позволяли американским войскам быстро передвигаться по дорогам с твердым покрытием, обеспечивая при этом большую защиту, чем бронеавтомобили Humvee. Бронетранспортер вооружен 12,7-мм пулеметом М2 (боекомплект 2 000 выстрелов), 40-мм гранатометом Мк19 (боекомплект 448 гранат) или 7,62-мм пулеметом М240 (боекомплект 4 500 выстрелов). Оружие дистанционно управляется экипажем, находящимся внутри боевой машины.

К сильным качествам БТР Stryker можно отнести следующее. В боевой машине используется специализированная система цифровой передачи данных Force XXI Battle Command Brigade and Below (FBCB2), которая позволяет обмениваться графической и текстовой информацией между отдельными батальонами и машинами. Устройство отображения тактической обстановки позволяет командиру машины на фоне цифровой карты местности наносить месторасположение собственных сил и сил противника, при этом все данные автоматически передаются всем машинам подразделения.

Для точного позиционирования на местности БТР Stryker оборудован навигационной системой Raytheon AN/TSQ-158. В распоряжении водителя машины имеются три перископических прибора М17, а также прибор ночного видения AN/VAS-5. В свою очередь командир машины наблюдает за обстановкой через семь перископов М45 и отдельные дисплеи видеокамеры и тепловизора.

ВСУ уже эксплуатируют аналогичную технику, так как первые из запланированных 39 канадских боевых бронированных машин поддержки (канадская версия Stryker), также созданная GeneralDynamics, начали прибывать на Украину в последние недели.

Отправка на Украину мощных боевых бронированных машин, таких как M2 Bradley и БТР Stryker, может предшествовать поставкам ВСУ основных боевых танков. Вместе с тем окончательное решение по БТР Stryker еще не принято.

Как ранее писала «Газета.Ru», поступление на оснащение ВСУ боевых машин пехоты М2 Bradley, бронетранспортеров Stryker, французских колесных танков AMX-10RC и бронетранспортеров Bastion будет способствовать повышению мобильности украинских войск в составе оперативных маневренных групп, рейдовых и обходящих отрядов, тем более что местность на юге Украины исключительно благоприятствует для действий подобного рода.

Нельзя исключать, что с получением этой техники ВСУ развернут масштабное наступление или на Запорожском, или на Луганском направлении. Весь вопрос заключается только в сроках поступления этого вооружения.

Что касается отправки на Украину основных боевых танков типа M1 Abrams, Leopard 2 и Challenger 2, то нельзя исключать, что подобные решения США и их союзниками уже приняты, а на заседании Контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн», которое состоится 20 января 2023 года, об этом будет объявлено официально.

Дело в том, что «Рамштайнам» обычно предшествуют большая подготовительная работа, и министры обороны государств-участников Контактной группы, которые съезжаются на этот форум, уже имеют подготовленные решения по всем вопросам повестки дня, да и проект итогового документа уже, по всей вероятности, готов.

Так что ближайшая военная помощь Украине коллективного Запада может позволить ВСУ создать на основных направлениях ударные группировки (вторые эшелоны, эшелоны развития успеха), которые, в конечном итоге и должны, по мнению руководства ВСУ, привести к перелому в вооруженной борьбе.