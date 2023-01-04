МО РФ: число погибших солдат в Макеевке выросло до 89 человек

Число погибших при ударе по Макеевке российских солдат выросло до 89 человек, заявил генерал-лейтенант Сергей Севрюков. Он добавил, что «количество погибших товарищей увеличилось» при разборе завалов. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявил, что многие погибшие были мобилизованными из его региона. При этом после обстрела, отметил он, многие выжившие солдаты и офицеры спасали раненых и искали погибших. Глава ДНР Денис Пушилин также отметил героизм военнослужащих, которые рискуя жизнью разбирали завалы.

Количество погибших после ракетного удара ВСУ по Макеевке российских военнослужащих увеличилось до 89 человек. Об этом заявил первый замглавы Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Севрюков, передает ТАСС.

По его словам, сразу же после взрывов выжившие офицеры и солдаты из других подразделений начали спасать пострадавших и искать погибших.

«Оказывалась первая медицинская помощь, раненые эвакуировались в медицинские учреждения. К сожалению, в ходе разбора завалов железобетонных конструкций количество погибших наших товарищей увеличилось до 89», — приводит слова Севрюкова агентство.

Сейчас в Макеевке работает комиссия, расследующая обстоятельства катастрофы, семьям погибших солдат оказывают необходимую помощь. Кроме того, в военно-политическом органе Минобороны заявили, что будут принимать меры для исключения таких ситуаций в будущем.

«По итогам расследования виновные должностные лица будут привлечены к ответственности», — добавил Севрюков.

В 00:01 мск 1 января украинская армия нанесла удар шестью снарядами американской РСЗО HIMARS по пункту временной дислокации одной из воинских частей ВС РФ в Макеевке (ДНР). Десятки солдат были размещены в здании профтехучилища, рядом располагался также небольшой склад оружия и боеприпасов. Хотя средства ПВО перехватили четыре ракеты, заявляют в Минобороны, еще два снаряда с осколочно-фугасными зарядами попали в здание, где были солдаты. От взрыва здание обрушилось и погребло под завалами раненых и погибших.

Среди погибших числится и заместитель командира полка подполковник Бачурин. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подтвердил, что при обстреле ПТУ в Макеевке погибли мобилизованные из этого региона. Он добавил, что «после обстрела и рядовые, и офицеры, — с ранениями, с контузией, — спасали других».

По словам представителя Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-лейтенанта Сергея Севрюкова, основной причиной поражения расположения российских солдат в Макеевке стало «использование личным составом телефонов в зоне досягаемости средств поражения противника».

«Данный фактор позволил противнику запеленговать и определить координаты расположения военнослужащих для нанесения ракетного удара. В настоящее время принимаются необходимые меры по исключению подобных трагических происшествий в будущем», — озвучил версию властей представитель органа управления военно-патриотической работы МО РФ.

Врио главы ДНР Денис Пушилин в свою очередь заявил, что некоторые погибшие перед смертью отправились спасать сослуживцев, пострадавших в результате первого удара.

«Большинство из них, едва выбиравшись из поврежденного американскими «Хаймарсами» здания, чуть приходили в себя и возвращались, чтобы вытащить товарищей. Потом, когда прибыли сотрудники МЧС, они и им помогали спасать остальных. Помогали, рискуя жизнью. И какая-то часть из погибших — это те, кто погиб, когда возвращались спасать сослуживцев», — заявил чиновник.

Минобороны РФ также утверждает, что ответным огнем российские войска якобы уничтожили пусковую установку HIMARS, из которой ВСУ вели огонь по Макеевке. Кроме того, заявляется об уничтожении еще четырех американских ракетных систем и «более 200 украинских националистов и иностранных наемников».

2 января МО РФ сообщало, что при взрывах в ПТУ в Макеевке погибли 63 человека.