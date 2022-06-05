«Уничтожить HIMARS и MRLS на Украине – критически важная задача для России»

На этой неделе Соединенные Штаты официально объявили о поставке на Украину реактивных систем залпового огня (РСЗО) M142 HIMARS. О поставках РСЗО М270 MRLS, также американского производства, заявила Великобритания. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок разбирался, какие средства противодействия этим системам есть у российской армии.

В новый пакет американской военной помощи Украине вошли РЛС ПВО, радары контрбатарейной борьбы, вертолеты Ми-17, автомобили, противотанковые средства, артиллерийские боеприпасы, а также РСЗО М142 HIMARS. Стоимость всего пакета военной помощи составляет $700 млн.

Особого внимания в этом пакете следует уделить именно HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System), которая представляет собой высокомобильную универсальную ракетно-артиллерийскую систему оперативно-тактического назначения. Система разработана на базе колесного шасси FMTV массой 5 тонн.

Решение президента Джо Байдена поставить на Украину HIMARS фактически дало добро на реэкспорт этих систем государствам-участникам Североатлантического альянса. Вслед за США об отправке Киеву реактивных систем залпового огня М270 MLRS заявила Великобритания, сообщив, что уже «согласовала это решение с американцами».

M270 MLRS (Multiple Launch Rocket System) также представляет собой универсальную пусковую установку. Она смонтирована на гусеничной базе американской платформы Bradley. По большому счету, MLRS – это тяжелый вариант HIMARS.

И для MLRS, и для HIMARS существуют два типа боеприпасов.

Во-первых, это MFOM (MLRS Family of Munitions), которые представляют собой неуправляемые и управляемые реактивные снаряды (ракеты). Номенклатура их весьма обширна, дальность стрельбы находится в пределах от 40 до 80 км.

Во-вторых, это боеприпасы типа AFOM (Army TACMS Family of Munitions), которые включают несколько типов тактических баллистических ракет. Дальность стрельбы этих изделий находится в диапазоне от 165 до 300 км. А по некоторым данным, даже до 400 км. Вопрос о поставках собственно AFOM пока открыт. Официальных данных на этот счет нет.

M270 MLRS находится на вооружении 17 стран мира, большинство из которых находится в составе так называемой «контактной группы по Украине». Примечательно, что Польша направила в США запрос на приобретение крупной партии M270 MLRS. С большой долей вероятности это означает, что значительная часть этой партии – реэкспорт для ВСУ.

Таким образом, РСЗО Украине будет осуществлена через Польшу по «датскому варианту». Напомним, что в ходе второй встречи «контактной группы по Украине» на авиабазе Рамштайн было решено, что именно Дания передаст Украине современные противокорабельные ракеты RGM-84 «Гарпун».

В итоге к разработчику и производителю RGM-84 «Гарпун» – Соединенным Штатам – никаких обвинений Москве предъявить с формальной точки нельзя.

Современные российские зенитные ракетные системы типа С-400, С-350, С-300ПМ2, ЗРК «Бук» обладают потенциалом нестратегической ПРО. Возможность поражения любых боеприпасов американских РСЗО у них имеется.

Тонкость заключается в том, что зенитные ракеты этих комплексов стоят существенно дороже самой ракеты М142 и М270 и их массовое использование в этом качестве будет крайне затратным.

Еще одним способом борьбы с РСЗО представляется их поражение самолетами оперативно-тактической авиации. Однако в этом случае самолеты должны или дежурить в воздухе, или на аэродроме. Временной промежуток между получением разведывательной информации о месте нахождения РСЗО и постановкой боевых задач экипажам самолетов должен быть максимально коротким. Сразу после пуска MLRS и HIMARS покидают огневую позицию.

Кроме того, для борьбы с М270 и М142 следует привлекать российские РСЗО типа «Смерч», дальность которых составляет 120 км, то есть превосходит возможности американских РСЗО, если они используют не тактические ракеты, а стандартные реактивные снаряды.

Наконец, надо предпринимать все возможные меры для того, чтобы М142 и М270 в принципе не попали на линию боевого соприкосновения, то есть наносить удары по коммуникациям на территории Украины – железнодорожным станциям погрузки и выгрузки, по мостам и тоннелям, тяговым подстанциям.

Осуществлять подобные удары можно с помощью крылатых ракет морского и воздушного базирования, а также всеми возможными авиационными средствами поражения.

Уничтожить РСЗО из США на Украине – критически важная задача для России. Только комплексное применение всех средств борьбы с системами типа М142 и М270 может дать нужный для российских Вооруженных сил эффект.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).