«Вызывающее преступление». СПЧ направит видео с расправой над военными РФ по 2000 адресам

18 ноября в соцсетях распространились кадры с расправой над российскими военнопленными. Утверждается, что видео было снято в районе Макеевки, об освобождении которой в Минобороны Украины заявили два дня назад. Глава СПЧ РФ Валерий Фадеев заявил, что речь идет о «демонстративном вызывающем преступлении» — в ООН уже изучают видеозаписи. В Минобороны РФ указали, что украинские военные «намеренно убили» попавших в плен российских военнослужащих. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев сообщил в пятницу, 18 ноября, что направит в международные организации видео с «казнью российских военнопленных в Макеевке» и будет требовать расследования, передает РИА Новости.

Ранее в соцсетях распространились шокирующие кадры с расправой над российскими военнопленными. На одном из видео военные в форме ВС РФ сдаются в плен, выходя с поднятыми руками. В ролике также фигурируют военнослужащие ВСУ: один из них лежит с направленным в сторону сдавшихся солдат пулеметом, второй призывает покинуть дом и спрашивает, кто из пленных — офицер. Затем слышны выстрелы, видео обрывается.

На втором ролике видны тела 12-ти сдавшихся солдат из первого видео. Рядом с трупами некоторых из них заметны следы крови. Утверждается, что видео якобы сняли в районе Макеевки под Сватово. Два дня назад, 16 ноября, в министерстве обороны Украины сообщали об освобождении Макеевки.

«Информацию о казни в Макеевке мы сейчас также направим по 2000 адресам – в том числе в Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, ОБСЕ, Совет Европы, Amnesty International, Международный Комитет Красного Креста и другие международные организации, а также напрямую политикам, послам, журналистам и правозащитникам», — заявил Фадеев.

Он указал, что речь идет о «демонстративном вызывающем преступлении». По его словам, требуется реакция международной общественности и расследование.

«Буквально на днях я получил ответ от Управления Верховного комиссара ООН по правам человека на отправленные материалы по внесудебным расправам под Купянском и обстрелу гражданской переправы в Херсоне. Они проверяют нашу информацию и дадут свою оценку «со всем возможным вниманием», — рассказал глава СПЧ.

В свою очередь, омбудсмен ДНР Дарья Морозова также обратилась в ООН и Красный Крест. В ООН уже сообщили, что изучают видеозаписи с убитыми российскими военнопленными.

В Управлении Верховного комиссара по правам человека ООН подтвердили, что изучают видеозапись с убитыми российскими военнопленными. «Я связалась с коллегами, которые говорят, что знают об этих видео и изучают их», — сказала сотрудница пресс-службы организации Элизабет Тросселл РИА Новости.

Комментарий Минобороны РФ

В министерстве обороны России заявили, что «украинские военные намеренно убили попавших в плен российских военнослужащих».

«Намеренное и методичное убийство выродками ВСУ прямыми выстрелами в голову более 10 обездвиженных российских военнослужащих никому не удастся представить в качестве «трагического исключения» на фоне якобы всеобщего соблюдения киевским режимом прав военнопленных», — указали в ведомстве, добавив, что сдавшиеся в плен военнослужащие ВСУ «содержатся в соответствии со всеми требованиями Женевской конвенции».

В Минобороны также отметили, что «это зверское убийство — не первое и не единичное военное преступление, а распространенная в ВСУ практика, которую активно поддерживает киевский режим и в упор не замечают его западные покровители». «Но отвечать перед судом истории, народами России и Украины Зеленскому и его приспешникам придется за всех и за каждого замученного и убитого пленного», — заключили в МО РФ.

«На войне всякое бывает»

Напомним, ранее Фадеев отказался вмешиваться в ситуацию с опубликованным видео с казнью бывшего заключенного и бойца ЧВК «Вагнер» Евгения Нужина, утверждает телеканал RTVI cо ссылкой на источники. «СПЧ вряд ли будет посылать официальный запрос правоохранителям по поводу видео», — рассказали собеседники телекомпании.

По словам одного из них, Фадеев якобы сказал, что во время военных конфликтов «всякое бывает».

По данным пресс-службы, его позиция по ситуации с видео не изменилась, а сам глава СПЧ «это не комментирует».