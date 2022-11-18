Политика

Военная операция на Украине. День 268-й

Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 268-й день

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Работа расчета реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» ЮВО ВС РФ на Запорожском направлении

Работа расчета реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» ЮВО ВС РФ на Запорожском направлении

РИА Новости
Вооруженные силы РФ и Народная милиция ЛНР наступают на Соледар. Мэр Ивано-Франковска призвал жителей многоэтажек переехать в села на зиму из-за проблем с электроснабжением. Конгрессмен Марджори Тейлор Грин заявила, что администрация Байдена «ведет опосредованную войну» с РФ, тратя миллиарды долларов на поддержку Украины. МАГАТЭ заявило, что на Украине не обнаружено следов изготовления «грязной бомбы». «Газета.Ru» ведет хронику текущих событий.
Трансляция
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9:30

Ватикан ведет работу для сближения позиций и поиска решений по Украине, заявил папа Римский Франциск.

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Папа Римский Франциск во время мессы в Нур-Султане, Казахстан, 14 сентября 2022 года

Alexander Zemlianichenko/AP
9:20

8:55

Министр финансов Украины заявил, что с февраля ущерб инфраструктуре страны можно оценить в $100 млрд.

8:40

ВСУ вчера ночью обстреляли Ворошиловский и Киевский районы Донецка, выпустив по ним 10 снарядов натовского калибра 155 мм, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

8:15

Пресс-служба Минобороны РФ опубликовала видео подготовки мобилизованных.

8:12

РИА Новости: военные ДНР ликвидировали под Артемовском группу украинских диверсантов, которые поначалу согласились на переговоры о сдаче, но потом внезапно бросили гранату.

Один из украинцев выжил и был взят в плен.

8:08

Республиканцы в Палате представителей предложили провести аудит поддержки Украины.

Конгрессмен Марджори Тейлор Грин заявила, что американцы «заслуживают того, чтобы знать, зачем заработанные упорным трудом деньги налогоплательщиков уходят в другую страну, которая не является членом НАТО, а президент Байден сам заявил, что не станет ее защищать».

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John Bazemore/AP
8:06

❗️Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) принял резолюцию, — на Украине не нашли следов изготовления «грязной бомбы».

Постпредство РФ в Вене назвало резолюцию МАГАТЭ по действиям РФ на ядерных объектах на Украине «непрофессионально составленной».

8:02

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив призвал жителей многоэтажных домов переехать в села на зиму из-за сложной ситуацией с электроснабжением.

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ruslan.martsinkiv/Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)
8:01

Замкомандующего 2-го армейского корпуса ЛНР Апты Алаудинов сообщил, что спецназ «Ахмат» и подразделения Народной милиции ЛНР успешно наступают в направлении Соледара в ДНР.

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Саид Царнаев/РИА «Новости»
8:00

Доброе утро! Мы продолжаем наблюдать за ходом спецоперации ВС РФ на Украине.

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