Минобороны России заявило об отступлении войск из Красного Лимана в ДНР

В Минобороны заявили, что российские войска из-за угрозы окружения отступили из Красного Лимана — города в Краматорском районе Донецкой области. Город также является крупным железнодорожным узлом. В ведомстве отметили, что союзные войска отошли на более выгодные рубежи и добавили, что ВСУ, несмотря на потери, укрепили группировку и продолжили наступление на данном направлении. Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что российских бойцов на этом направлении не обеспечили связью и боеприпасами. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В Минобороны России сообщили, что 1 октября российские военные в связи с угрозой окружения покинули Красный Лиман (ДНР). Изменение ситуации на этом направлении вызвало резкую критику со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова, который связал маневр ВС РФ с плохо налаженной военной логистикой.

«В связи с созданием угрозы окружения союзные войска были отведены из населенного пункта Красный Лиман на более выгодные рубежи», — говорится в сообщении Минобороны.

Там отметили, что ВСУ, несмотря на понесенные потери, имея значительное превосходство в силах и средствах, подключили резервы и продолжили наступление. Также в МО сообщили, что за последние сутки ударами по позициям 66-й и 93-й мехбригад ВСУ уничтожено более 200 военных, пять танков и девять БМП.

Красный Лиман — город в Донецкой народной республике, сейчас он находится в составе РФ. Это крупный железнодорожный узел, входящий в Краматорскую агломерацию. Российские войска совместно с силами ДНР и ЛНР взяли его под контроль в конце мая. В последние недели в районе города шли ожесточенные бои, власти ДНР называли это направление самым сложным участком фронта.

«Нет ничего лучше правды»

Отступление российских военных раскритиковал глава Чечни Рамзан Кадыров. Он связал изменения на данном участке фронта с управленческими решениями командующего Центральным военным округом Александра Лапина.

«Я всегда говорил: нет ничего лучше озвученной правды, пусть горькой, обидной, но правды. <…> Обороной этого участка руководил командующий Центральным военным округом Александр Лапин. <…> Генерал-полковник выставил на всех рубежах Лиманского направления мобилизованных бойцов с ЛНР и прочие подразделения, но не обеспечил их необходимой связью, взаимодействием и подвозом боеприпасов», — написал Кадыров в Telegram.

По словам главы Чечни, еще две недели назад командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов доложил ему об обострении ситуации на данном направлении. Кадыров же, по его словам, поставил в известность главу Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова об опасности окружения российских военных.

«Генерал (Герасимов) заверил меня, что не сомневается в полководческом таланте Лапина и не считает, что в Красном Лимане и его окрестностях возможно отступление», — отметил Кадыров.

Также глава Чечни заявил, что Лапин спустя неделю перенес штаб группировки в Старобельск, а сам находился в Луганске.

«Как можно оперативно управлять подразделениями, находясь в 150 км от них? Из-за отсутствия элементарной военной логистики сегодня мы оставили несколько населенных пунктов и большой участок территории. Обидно не то, что Лапин бездарь. А то, что его покрывают наверху руководители в Генштабе. Будь моя воля, я бы разжаловал Лапина до рядового, лишил бы наград и с автоматом в руках отправил бы на передовую смывать кровью свой позор», — написал Кадыров.

По его мнению, концепцию СВО надо исполнять иначе, «проводить в полном смысле слова, не заигрываться», наносить удары по скоплению живой силе и технике противника, а также находить альтернативные кадровые решения. Кадыров считает, что на граничащих с Украиной территориях необходимо ввести меры вплоть до военного положения, а также при необходимости использовать тактическое ядерное оружие.

«Красавчик, жги»

Ситуацию вокруг Красного Лимана изданию «Век» прокомментировал российский бизнесмен Евгений Пригожин. Он отметил, что не является военным специалистом, но уверен, что подразделения ЧВК «Вагнер» будут выполнять поставленные перед ними задачи. Какие именно – Пригожин не уточнил.

«Я, к сожалению, не являюсь специалистом в военной области. Поэтому никак не могу прокомментировать ситуацию вокруг Красного Лимана. Однако могу вас заверить, что ЧВК «Вагнер» будет в дальнейшем выполнять те задачи, которые перед ними поставлены. Живыми или мертвыми», — ответил Пригожин.

Позднее он прокомментировал отход российских военных из Лимана и заявление Кадырова.

«Экспрессивное заявление Кадырова, конечно, совсем не в моем стиле. Но могу сказать: «Рамзан, красавчик, жги». Всех этих ушлепков — с автоматами босыми на фронт», — отметил бизнесмен.

На запрос издания «Федерал сити» касательно тона заявления Кадырова Пригожин отметил, что их позиция не является критикой Министерства обороны РФ.

«Упаси бог. Типун вам на язык. Я и, тем более, Рамзан Ахматович — интеллигентнейшие люди. Поэтому эти заявления – не критика, а проявление любви и поддержки», — заключил он.