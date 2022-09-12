Глава Харьковской администрации объяснил отход российских сил большим численным перевесом ВСУ

Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что группировка украинской армии, участвующая в контрнаступлении в регионе, в восемь раз превосходит численность войск России и ее союзников в этой местности. Он предположил, что ВС РФ были отведены из области для сохранения личного состава. Сенатор США Марк Уорнер заявил, что контрнаступление Киева стало результатом взаимодействия украинской, британской и американской разведок.

«Ситуация сложная»

Виталий Ганчев заявил в эфире «России 24» о численном превосходстве ВСУ в Харьковской области. По его мнению, именно поэтому российские войска отвели для сохранения личного состава.

«Если говорить о той силе, которая была переброшена на контрнаступления украинской армии, она превосходила наши войска примерно раз в восемь, не меньше. Поэтому для сохранения нашего личного состава, я думаю, и было принято решение отходить, перегруппировываться», — сказал Ганчев.

Согласно его данным, в городах региона наемники расстреливают людей, чтобы устроить провокацию против России. Он добавил, что сейчас большая часть области захвачена военнослужащими Украины и западными наемниками.

«Ситуация сложная, и в связи с тем, что те люди, которые смогли выбраться, серьезные вещи рассказывают, что происходит в Купянске и Великом Бурлуке, что наемники ездят и расстреливают людей и все это снимают на камеру <...> Я так понимаю, что надо зачистить эти города. И представить, что пока были российские войска, вот так они издевались, трупы валяются на улице», — предположил он.

Ганчев добавил, что ВСУ взяли под контроль населенные пункты на севере Харьковской области и «там люди уже не могут пересекать границу». Кроме того, «начались репрессивные действия и люди стали скрываться».

Согласно его данным, около пяти тысяч мирных жителей региона смогли перебраться на территорию РФ. Кто-то переехал в Луганскую народную республику, но из-за отсутствия связи пока неизвестно, сколько их было.

«Вас ждет Российская Федерация, погранслужба оповещена о беженцах с территории Харьковской области, вам будет оказана необходимая помощь», — подчеркнул Ганчев.

Эвакуация

9 сентября глава Харьковской области объявил об эвакуации населения из Купянска и Изюма.

Он добавил, что под артобстрелом украинских войск в регионе находится населенный пункт Великий Бурлук. Уже 10 сентября глава области обратился к мирным жителям региона с призывом покинуть дома в зоне боевых действий.

«К сожалению, противник предпринимает все больше и больше попыток уничтожения наших городов и поселков. В сложившейся ситуации я не могу допустить гибели мирных людей, поэтому я настоятельно рекомендую покинуть зону боевых действий», — сказал Ганчев в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале администрации региона.

Он также пообещал, что «поселки, которые находятся под обстрелами вооруженных формирований Украины», скоро будут вновь взяты под контроль, «но до этого самое главное — сохранить жизнь и здоровье».

Глава Харьковской области в тот же день сообщил журналистам, что представители администрации остаются на территории региона и помогают эвакуировать жителей.

«Сейчас напряженная ситуация сохраняется вокруг Купянска, Балаклеи и Изюма. И остальные населенные пункты находятся под обстрелами <...> Наша армия делает все возможное <...> Слышу сейчас боевую авиацию <...> Наши представители (администрации – «Газета.Ru») остаются на территории и оказывают помощь по эвакуации», — подчеркнул он.

«Свертывание» в ДНР

10 сентября официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что «для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса принято решение перегруппировать российские войска, находящиеся в районах Балаклеи и Изюма для наращивания усилий на Донецком направлении».

«С этой целью в течение трех суток проведена операция по свертыванию и организованной переброске изюмско-балаклейской группировки войск на территорию Донецкой народной республики. В ходе этой операции проведен ряд отвлекающих и демонстрационных мероприятий с обозначением реальных действий войск», — сказал он.

Конашенков отметил, что для «недопущения ущерба российским войскам» по противнику «наносилось мощное огневое поражение с применением авиации, ракетных войск и артиллерии». Согласно его данным, за трое суток были уничтожены более двух тысяч украинских военнослужащих, а также свыше ста единиц бронетехники и артиллерии.

Председатель комитета сената США по разведке Марк Уорнер заявил в интервью телеканалу CNN, что контрнаступление украинских войск стало результатом работы американской разведки с украинскими и британскими коллегами.

«Частично это (продвижение украинцев – «Газета.Ru») — результат колоссальной поддержки со стороны США и наших союзников в НАТО <...> Частично это — результат работы нашего разведсообщества с украинцами и нашими друзьями, в частности, британцами», — сказал он, отметив, что американские и британские разведагентства «держат в напряжении» российские военные силы.