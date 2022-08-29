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«Попытка наступления с треском провалилась». Какие потери понес Киев под Херсоном и Николаевом

МО РФ: ВСУ потеряли более 560 военных при контрнаступлении под Николаевом и Херсоном

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Станислав Красильников/ТАСС
Украинские военные в ходе попытки контрнаступления на южном направлении - в Херсонской и Николаевской областях - потеряли более 560 человек, 26 танков и два штурмовика Су-25, сообщили в Минобороны России. Ранее власти Крыма и Херсонской области опровергали информацию о контрнаступлении ВСУ и называли данную информацию фейком. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В ходе попытки контрнаступления в Херсонской и Николаевской областях украинские военные понесли значительные потери в живой силе и технике, сообщили в Минобороны России. Уничтожено более 500 военнослужащих ВСУ, 26 танков и два штурмовика. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов и замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов опровергали информацию о наступлении ВСУ.

«В результате активной обороны группировки российских войск подразделения ВСУ понесли большие потери. В ходе боев уничтожено 26 украинских танков, 23 боевых машины пехоты, девять других боевых бронированных машин, сбито два штурмовика Су-25», - сообщили в ведомстве.

Там отметили, что «потери противника в живой силе составили более 560 военнослужащих».

«Очередная попытка наступательных действий противника с треском провалилась», - заключили в Минобороны.

Виртуальное наступление ВСУ

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале назвал «очередным фейком украинской пропаганды» информацию о наступлении ВСУ на херсонском направлении. Он отметил, что попытки Киева организовать виртуальные наступления для Запада приводят к гибели людей.

«Западным хозяевам надо демонстрировать активность, поэтому шайка наркоманов и преступников занимается <…> имитациями и изготовлением информационных подделок. А людей, которых бросают на верную смерть ради достижения информационного эффекта, наркоманам не жалко», — написал Аксенов в своем Telegram-канале.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на руководителя пресс-центра оперативного командования «Юг» Минобороны Украины Наталью Гуменюк сообщило о контрнаступлении ВСУ на южном направлении.

Обстрелы АЭС из-за МАГАТЭ

29 августа обстрелам со стороны ВСУ подвергались Новая Каховка и Энергодар, в частности, Запорожская АЭС. Среди жителей есть раненые. Глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев сообщил, что ВСУ обстреливали Новую Каховку из РСЗО HIMARS, одна ракета упала во дворе дома и не разорвалась, ее дезактивировали саперы. Также украинские военные применяли ракеты «Точка-У».

«Подвергаются постоянным обстрелам территория ГЭС, близлежащие территории, шлюзовой канал страдает, дороги, здания, которые находятся на территории ГЭС. Рынок очень серьезно пострадал, где никогда не было военных. Одна ракета попала осколками на территорию автошколы, которая расположена в 50 м от четвертой общеобразовательной школы», - отметил Леонтьев.

Также представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил об обстреле Запорожской атомной электростанции со стороны ВСУ из Никополя — повреждена крыша одного из корпусов станции, где хранится ядерное топливо. Также Минобороны РФ сообщило об уничтожении украинского беспилотника над ЗАЭС. После обстрела ЗАЭС радиационный фон в регионе остается в норме.

Глава администрации Энергодара Евгений Балицкий связал обстрелы ЗАЭС и Энергодара с местью за обращение горожан к МАГАТЭ.

«Для Украины визит миссии МАГАТЭ на станцию невыгоден. Чтобы сорвать его, минувшей ночью была устроена циничная провокация — обстрел жилых районов Энергодара, в результате которого пострадали люди и гражданская инфраструктура. Мы расцениваем это как месть местным жителям за сбор подписей под обращением в МАГАТЭ с призывом повлиять на Киев и прекратить обстрелы Запорожской атомной станции», — написал Балицкий в своем Telegram-канале.

В МИД Украины сообщили, что группа экспертов МАГАТЭ во главе с главой организации Рафаэлем Гросси, которая собирается с миссией посетить Запорожскую АЭС, прибудет в Киев 29 августа. В Twitter организации также сообщили, что делегация отправилась из Вены в Запорожскую область.

«По приглашению правительства Украины МАГАТЭ сформировало миссию для визита на временно оккупированную Запорожскую атомную электростанцию. В ее состав вошли 14 международных экспертов.<...> Делегация международных атомщиков уже отправилась из Вены и сегодня должна прибыть в Киев», — отметили в МИД Украины.

Также координатор по стратегическим коммуникациям в Совбезе Белого дома Джон Кирби заявил, что власти США призывают временно заглушить реакторы на Запорожской АЭС.

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