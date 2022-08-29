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Армия

«Шайка наркоманов бросает людей на смерть»: Аксенов назвал «виртуальным» наступление ВСУ под Херсоном

Глава Крыма Аксенов назвал фейком информацию о начале наступления ВСУ под Херсоном

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Украинские военнослужащие на боевой позиции в Донецкой области

Украинские военнослужащие на боевой позиции в Донецкой области

Sofiia Gatilova/Reuters
Глава Крыма Сергей Аксенов назвал фейком информацию о наступлении ВСУ на херсонском направлении. В то же время в Новой Каховке, близ Херсона, объявлена эвакуация жителей с рабочих мест в бомбоубежища, поскольку украинские военные обстреливают город из РСЗО HIMARS. Тем временем мэр Одессы Геннадий Труханов напомнил украинским властям, что на кону конфликта находятся жизни миллионов людей и Киеву стоило бы вернуться за стол переговоров с Россией. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Наступление украинских военных на юге страны является «очередным фейком украинской пропаганды», заявил глава Крыма Сергей Аксенов, комментируя соответствующее сообщение агентства Reuters. Он отметил, что виртуальные наступления и информационные подделки Киева ради демонстрации активности Западу приводят к гибели людей.

«Это такой же информационный вброс, как и все предыдущие <…>. Украинские формирования несут жесточайшие потери и на южном, и на всех остальных направлениях. Но западным хозяевам надо демонстрировать активность, поэтому шайка наркоманов и преступников занимается <…> имитациями и изготовлением информационных подделок. А людей, которых бросают на верную смерть ради достижения информационного эффекта, наркоманам не жалко», — написал Аксенов в своем Telegram-канале.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на руководителя пресс-центра оперативного командования «Юг» Минобороны Украины Наталью Гуменюк сообщило о контрнаступлении ВСУ на южном направлении.

«Сегодня мы начали наступательные действия на разных направлениях, в том числе в Херсонской области», — сообщила Гуменюк.

Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов также опроверг сообщения о наступлении ВСУ на юге страны.

«Это фейк. Наступление ВСУ — это некая иллюзия, кино. Никто никуда не наступает, никто не отступает. Это все фантазия. Живем спокойно, развиваемся», — заявил он.

Невиртуальные обстрелы ГЭС и АЭС

В течение 29 августа обстрелам со стороны ВСУ подвергаются Новая Каховка и Энергодар, в частности, Запорожская АЭС. Воздушная тревога объявлялась в Каховском районе с полуночи несколько раз. За ночь снаряды украинских военных упали на рынок, в здание завода и на территорию частной застройки. Над ЗАЭС был сбит украинский беспилотник. Среди жителей есть раненые.

«Объявили эвакуацию с рабочих мест, люди находятся в городе, в бомбоубежищах, потому что сирены не прекращают работать. <…> За сутки больше 10 ракетных обстрелов уже было», - сообщил глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев.

Он добавил, что ВСУ обстреливают Новую Каховку из американских РСЗО HIMARS, одна ракета упала во дворе дома и не разорвалась, ее дезактивировали саперы. Также украинские военные применяли ракеты «Точка-У».

«Подвергаются постоянным обстрелам территория ГЭС, близлежащие территории, шлюзовой канал страдает, дороги, здания, которые находятся на территории ГЭС. Рынок очень серьезно пострадал, где никогда не было военных. Одна ракета попала осколками на территорию автошколы, которая расположена в 50 м от четвертой общеобразовательной школы», - отметил Леонтьев.

Также представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил об обстреле ЗАЭС со стороны ВСУ из Никополя — повреждена крыша одного из корпусов станции.

«В данном корпусе хранится свежее топливо для реакторов ЗАЭС», — написал он в своем Telegram-канале, приложив фотографии пробитой крыши хранилища.

Днем 29 августа в Минобороны РФ сообщили о перехвате украинского беспилотника над Запорожской атомной электростанцией.

«Огнем из стрелкового оружия украинский ударный беспилотник удалось сбить во время приближения к зданию специального корпуса № 1, в котором хранится ядерное топливо американского производства и твердые радиоактивные отходы», — говорится в сообщении военного ведомства.

«На кону жизни миллионов людей»

Тем временем мэр Одессы Геннадий Труханов в интервью итальянской газете Corriere della Sera призвал к переговорам с Россией.

«Думаю, что важно вести переговоры в политическом ключе, на кону жизни миллионов людей», — сказал чиновник.

По его мнению, Украина должна вернуться к границам 1991 года, но сделать это нужно постепенно. Труханов призвал найти компромиссы и избегать «логики стенка на стенку». Также он отверг «расхожее мнение», что Одесса является пророссийски настроенным городом. В Одессе, по его словам, не осталось сочувствующих действиям российских властей.

«Одесса остается глубоко интернациональным городом с точки зрения истории, географического положения, экономики и культуры: так было и при царях, и при советской власти», — заявил он.

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