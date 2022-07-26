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Глава МИД РФ Лавров: Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной

Министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Уганды Йовери Мусевени заявил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, сообщает РИА «Новости».

«Мы никогда не отказывались от переговоров, потому что всем хорошо известно: боевые действия заканчиваются за переговорным столом», — сказал российский министр.

Лавров подчеркнул, что Москва согласилась на переговоры, когда на ранней стадии специальной военной операции на этом настояла украинская сторона. Он отметил, что «состоялось несколько раундов, которые привели к очень интересному этапу 29 марта в Стамбуле»,

«Киев предложил вариант договора, который мы поддержали и об этом уведомили наших киевских коллег. Но с тех пор никакого ответа от них мы не получили, хотя, подчеркну еще раз, мы согласились с их подходом, по сути дела», — отметил глава российского МИД.

Также Лавров заявил, что на переговорный процесс влияют западные государства.

«США, Великобритания и ряд европейских стран запретили украинцам договариваться с нами на той основе, о которой я упомянул», — заключил он.

Ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын предположил, что соглашения по экспорту зерна с Украины, подписанные 22 июля, помогут возобновить переговоры по урегулированию украинского кризиса между Москвой и Киевом.

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