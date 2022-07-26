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Политика

Военная операция РФ на Украине. День 153-й

Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 153-й день

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Военнослужащие Одесской бригады на боевой позиции в Херсонской области

Военнослужащие Одесской бригады на боевой позиции в Херсонской области

Сергей Бобылев/ТАСС
В Донецке тушат пожар на нефтебазе, возникший из-за обстрелов со стороны ВСУ. ЕС согласовал план по сокращению потребления газа. В МИД России допустили, что страны шенгенской зоны могут приостановить выдачу виз россиянам, как это уже сделали Латвия, Литва, Польша, Чехия и Эстония. Володин нашел пять причин утраты долларом своих позиций. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
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10:11

9:54

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявил, что ЕС вынужден готовиться к прекращению поставок газа в любой момент, так как «Газпром» уже предупреждал, что прокачка российского газа в Европу будет сокращена.

С 27 июля российская компания снизит суточную производительность «Северного потока» до 33 млн куб. м газа и будет поставлять лишь 20% от плановой мощности газопровода.

9:45

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва сожалеет, что Израиль в последние месяцы занял неконструктивную и необъективную позицию по ситуации на Украине.

Хотя ранее бывший посол в России и на Украине Цви Маген заявил Israel Hayome, что Иерусалим придерживается «де-факто нейтральной позиции в отношении войны на Украине», а также не присоединялся к санкциям Запада.

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Мария Захарова

Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»
9:39

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто утверждает, что план ЕК по снижению потребления газа на 15% практически невыполним.

9:31

Открытие сессии Рабочей группы открытого состава (РГОС) по кибербезопасности прошло в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке со скандалом, пишет «Коммерсантъ».

Отмечается, что Россия заблокировала аккредитацию на сессию западных IT-компаний и ряда неправительственных организаций, а Украина наложила вето на участие ряд структур, которые были связаны с РФ.

Помимо этого, американские власти отказали в визе главе российской делегации на РГОС. Сессия будет продолжаться до 29 июля.

За несколько дней делегатам из более чем 190 стран придется согласовать общее видение того, как сделать киберпространство более безопасным.

9:17

9:06

Пожар на нефтебазе в Донецке локализован, пишет РИА «Новости» со ссылкой на МЧС ДНР. В ведомстве отметили, что предотвращено распространение огня на частный сектор, тушение продолжается.

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Телеграм-канал «360tv»
8:54

Вся территория ДНР попадет под контроль ВС России и Народной милиции республики до конца августа, заявил первый замминистра информации республики — ТАСС.

8:48

«Нафтогаз Украины» намерен подготовить новый план по списанию задолженности после того, как держатели облигаций не одобрили предложение заморозить выплаты по облигациям на сумму около $1,4 млрд. Об этом сообщает Bloomberg.

В отчете регулирующих органов говорится, что кабмин Украины не ответил на запрос фирмы об одобрении погашения долга в иностранной валюте.

Ранее сообщалось, что инвесторы отказываются дать «Нафтогазу Украины» двухлетнюю отсрочку на выплаты по еврооблигациям, с помощью которой компания планировала избежать дефолта.

8:40

У ВСУ не осталось ударных дронов, заявил офицер ПВО из группировки ВС РФ «О» («Отважные»). По словам военного, в последнее время его расчет «Бук М-3» сбивает в основном разведывательные беспилотники, пишет РИА «Новости».

8:31

Россия допускает, что европейские страны могут перестать выдавать шенгенские визы россиянам, сказал директор консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин.

«Министерство внимательно фиксирует доносящиеся из Европы призывы прекратить выдачу шенгенских виз россиянам. Большинство подобных заявлений делаются одиозными политиками или общественными деятелями — русофобами, и воспринимаем их соответственно».

Он отметил, что параллельно с этим дипмиссии Латвии, Литвы, Польши, Чехии и Эстонии, расположенные в РФ, вовсе прекратили оформлять визы россиянам. Поэтому он считает, что нельзя исключать и вариант с тем, что и другие страны шенгенской зоны приостановятся выдачу виз.

8:25

8:19

Первые суда с украинским зерном уже могут покинуть черноморские порты, заявил заместитель официального представителя ООН Фархан Хак, пишет Reuters.

В скором времени совместный координационный центр опубликует подробные инструкции для судов, он же будет держать связь с судоходной отраслью, подчеркнул Хак.

Ранее советник президента Украины Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устиненко заявил, что вывоз украинского зерна в рамках «продуктовой сделки» затянется минимум на восемь-девять месяцев.

По его словам, из Украины нужно вывезти 20 млн тонн зерна, которое было подготовлено на экспорт, и еще 40 млн тонн с нового урожая общей стоимостью более $10 млрд.

8:13

Из-за обстрелов ВСУ в Донецке загорелась нефтебаза, сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

По его словам, огонь от пожара видно в нескольких районах Донецка, а пламя бьет на пару десятков метров в высоту. Он отмечает, что горят цистерны с горюче-смазочными материалами.

На месте работают МЧС и Народная милиция ДНР. Информации о пострадавших не поступало.

8:07

В ЕС согласовали чрезвычайный план по сокращению потребления газа на 15% — агентство DPA.

К этому решению привело сокращение поставок российского газа. Агентство отмечает, что утвержден план будет в Брюсселе на специальной встрече министров энергетики стран союза.

Согласно плану, предложенному ЕК, страны добровольно должны сократить потребление газа на 15% в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года.

8:02

Доброе утро, дорогие читатели. «Газета.Ru» продолжает следить за ходом спецоперации на Украине.

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