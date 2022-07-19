«Больше не можем много отдавать». Что происходит с поставками западного оружия Киеву

У бундесвера заканчиваются ресурсы для помощи Украине, но Берлин продолжит поддерживать Киев, сообщила министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт. В свою очередь глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что страна готова тестировать в боевых действиях новое оружие своих партнеров. Киев испытывает проблемы с доставкой западных вооружений войскам, поскольку западные страны поставляют оружие вразнобой и по частям, пишет WSJ. Что происходит с поставками вооружений Киеву — в материале «Газеты.Ru».

Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что средства, которые Вооруженные силы ФРГ могут передать Украине в рамках оказания военной помощи, заканчиваются.

«Мы больше не можем много отдавать [из запасов] бундесвера, я скажу это очень четко, и мой коллега [министр обороны Украины] тоже об этом знает»,

— заявила Ламбрехт и заверила, что Берлин будет и дальше поддерживать Киев.

Глава Минобороны ФРГ рассказала, что «у нее очень доверительные и конструктивные отношения» с ее украинским коллегой Алексеем Резниковым. Ламбрехт также напомнила, что Берлин уже отправил Киеву часть самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000.

При этом в начале месяца глава немецкого военного ведомства сообщала, что ФРГ не сможет передать Украине БТР Fuchs из-за необходимости поддерживать обороноспособность бундесвера.

Что Германия отправила Украине

22 июня немецкое правительство опубликовало полный перечень вооружений, предназначенных для украинской армии.

В списке оказались семь самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000 и запчасти к ним, 13 бронетранспортеров М113, 40 разведывательных дронов, 30 зенитных самоходных установок Gepard, система ПВО IRIS-T и три реактивные системы залпового огня MARS с боезапасом. В списке уже поставленных вооружений и материалов насчитывалось 38 позиций, в перечне запланированных — еще 25.

По информации агентства DPA, установки Gepard должны быть переданы Киеву в июле. Предполагается, что первая партия будет включать в себя 15 зенитных установок и около 60 тыс. боеприпасов.

14 июня Ламбрехт сообщала, что украинские военные заканчивают учиться обращению с немецкими гаубицами, после чего орудия должны были отправиться на Украину.

В Киеве неоднократно критиковали Берлин за медлительность в процессе поставок оружия и недостаточный объем помощи.

Проблемы с доставкой оружия

Газета The Wall Street Journal утверждает, что Украина испытывает проблемы с доставкой западных вооружений войскам.

По данным газеты, из-за того, что западные страны поставляют оружие вразнобой и по частям, его передача ВСУ становится «логистическим кошмаром». В частности, эта проблема касается артиллерии — Киев получает несколько видов артиллерийских установок производства разных стран, которые, несмотря на стандартизацию вооружений НАТО, значительно различаются друг от друга и предусматривают различные стандарты обслуживания. Это требует отдельных тренировок военнослужащих под каждый тип вооружения.

Расходные материалы и запчасти у установок также не взаимозаменяемы.

Кроме того, вес некоторых артиллерийских систем значительно превышает вес техники советского производства, к которой привыкли украинские военнослужащие. Например, самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000 весят около 57 тонн, а часть мостов на территории Украины не рассчитаны на такую нагрузку, что также усложняет логистику.

Снаряды разных калибров

Украина переходит на снаряды калибров НАТО, поскольку снаряды советского образца в Европе заканчиваются, рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

«Большое количество снарядов используется ежедневно. Снаряды 152-го и 122-го калибра почти заканчиваются вообще в Европе, если не сказать, что уже закончились», — сказал Данилов. По его словам, теперь украинская армия переходит на стандарты НАТО.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что даже в случае, если поставки западных вооружений Киеву прекратятся, его страна продолжит противостоять России.

«Если у нас не будет оружия, ладно, тогда мы будем воевать лопатами, но мы будем защищаться, потому что эта война — война за наше существование», — заявил Кулеба.

По его словам, чем раньше Киев получит оружие, тем больше будет помощи для страны. Если же его пришлют позже, множество людей погибнет, считает министр.

Испытания нового оружия

Глава Минобороны Украины заявил, что страна готова тестировать в боевых действиях на своей территории новое оружие западных партнеров и делиться с ними всей информацией и опытом.

«Мы заинтересованы в тестировании современных систем в бою против врага и приглашаем производителей вооружения тестировать их новые продукты здесь», — сказал Резников.

Он отметил, что одним из примеров вооружения, испытанного украинскими военными, стала польская артиллерийская система Krab.

«Я думаю, что для наших партнеров в Польше, США, Франции, Германии, или наших турецких партнеров, хороший шанс протестировать свое оборудование», — добавил Резников.

Придется корректировать производство

Глава крупнейшей американской оборонной компании Northrop Grumman Кэти Уорден призвала власти дать сигнал о необходимом для Киева вооружении, поскольку имеющихся запасов может не хватить.

«Я бы не сказала, что у нас заканчиваются запасы боеприпасов, но если власти США ждут, что в ближайшие годы мы будем производить для нужд Украины столько же, сколько производим сейчас, то у компании не хватит производственных мощностей, чтобы гособоронзаказ по формированию резервов боевых припасов был исполнен полностью», — цитирует Уорден Financial Times.

Она уточнила, что из-за проблем с логистикой и поиском компонентов сроки выполнения заказов по производству вооружений увеличились в два-три раза. Как утверждает FT, у компании могут уйти годы на закупку деталей и сборку оружия.

Northrop Grumman получает 80% годовой выручки от заказов из Пентагона. Компания производит бронетранспортеры Bushmaster и разведывательные беспилотники RQ-4 Global Hawk.

Другой поставщик Пентагона — компания Raytheon — ранее объявила, что ей понадобится время, чтобы восполнить запасы ПЗРК Stinger, которые поставлялись Украине в больших количествах.

Financial Times отмечает, что вся отрасль сталкивается с нехваткой компонентов из-за нарушения работы глобальных логистических цепочек. Особенно тяжело дело обстоит с электронными компонентами и микрочипами.

При этом бывший офицер разведывательного управления Министерства обороны США Ребекка Коффлер считает, что никакие американские вооружения не помогут Украине победить Россию.

«Нет такого количества денег или оружия, которого хватило бы Украине для победы, <…> потому что российская армия несоизмеримо мощнее украинской», — отметила она.

Коффлер утверждает, что США уже выделили Украине $54 млрд помощи, однако результата это не принесло.