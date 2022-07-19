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Политика

Военная операция на Украине. День 146-й

Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 146-й день

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Военнослужащие Воздушно-десантных войск РФ на боевой позиции

Военнослужащие Воздушно-десантных войск РФ на боевой позиции

Сергей Бобылев/ТАСС
Генсек ООН призвал к немедленному возвращению на рынок продовольствия России и Украины. Торговые сети и магазины дадут гарантию на ввезенную в РФ по параллельному импорту технику, сообщают СМИ. За минувшие сутки в ДНР от обстрелов погиб один человек, двое ранены. Херсонская область усиливает систему ПВО. США выразили обеспокоенность в связи со смертью в плену в ДНР британца Пола Ури, он скончался от хронических заболеваний. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

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