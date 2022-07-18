Шойгу приказал группировке «Восток» уничтожать дальнобойное оружие ВСУ

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу во время инспекции российской группировки «Восток», выполняющей задачи военной спецоперации на Украине, поручил поражать вражеское дальнобойное оружие, из которого ведутся обстрелы территории Донбасса. Двумя днями ранее он посетил расположение группировок «Юг» и «Запад». Об итогах инспекции Шойгу — в материале «Газеты.Ru».

Вторая инспекция

Командующий группировки «Восток» генерал-лейтенант Рустам Мурадов доложил главе российского военного ведомства о текущей обстановке и ходе выполнения поставленных боевых задач «по разгрому сил противника», сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

В свою очередь Сергей Шойгу отметил «усиление ударных возможностей» группировки «Восток».

«[Министр обороны] дал указания командующему на приоритетное поражение высокоточным оружием ракетных и артиллерийских средств большой дальности противника, из которых ведутся обстрелы жилых кварталов населенных пунктов Донбасса и осуществляются намеренные поджоги полей с пшеницей, а также хранилищ с зерновыми», — говорится в сообщении Минобороны по итогам инспекции.

В субботу, 16 июля, в ведомстве рассказали, что Шойгу проинспектировал российские группировки войск «Юг» и «Центр», которые также участвуют в спецоперации на Украине. Тогда он выслушал доклады командующего группировкой «Юг» генерала армии Сергея Суровикина и командующего группировкой «Центр» генерал-полковника Александра Лапина.

«Глава российского военного ведомства дал необходимые указания по дальнейшему наращиванию действий группировок на всех операционных направлениях в целях исключения возможности киевского режима наносить массированные ракетные и артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре и жителям населенных пунктов Донбасса и других регионов», — заявили тогда в Минобороны.

Кроме того, Шойгу вручил медали «Золотая Звезда» Героя РФ генерал-полковнику Александру Лапину и генерал-майору Эседулле Абачеву «за проявленные мужество и героизм».

Это была уже вторая инспекция министра обороны на Украине. Впервые о визите Шойгу в войска, принимающие участие в спецоперации, ведомство сообщило 26 июня.

«На командных пунктах российских группировок генерал армии Сергей Шойгу заслушал доклады командующих по текущей обстановке и действиях российских Вооруженных Сил на основных операционных направлениях», — написали тогда в Telegram-канале Минобороны.

Министр уделил «отдельное внимание» вопросам «организации всестороннего обеспечения боевых действий, а также созданию в пунктах временной дислокации всех необходимых бытовых условий» для российских солдат. В конце июня он также вручил медали «Золотая Звезда» Героя РФ отличившимся военнослужащим.

Дальнобойное оружие Украины

Несмотря на протесты Москвы, 8 июля президент США Джо Байден распорядился о выделении Украине нового пакета военной помощи на $400 млн. В Пентагоне уточнили, что Вашингтон прорабатывает планы по поставкам новых вооружений украинской стороне на месяцы и годы вперед.

В преддверии выделения Украине помощи телеканал CNN сообщил со ссылкой на источники, что администрация американского лидера намерена поставить Киеву высокомобильную артиллерийскую реактивную систему M142 (HIMARS), дальность действия которой в зависимости от боеприпасов может составлять до 300 километров.

«Производимые в США системы вооружения могут запускать ракеты на сотни километров — намного дальше, чем любая из систем, которые уже есть на Украине, — что, по мнению украинцев, может изменить правила игры в их войне против России», — говорилось в статье.

Еще в конце апреля посол РФ в США Анатолий Антонов рассказал в интервью телеканалу «Россия 24», что Москва направила Вашингтону ноту с требованием прекратить поставки вооружений на Украину.

Сегодня, 18 июля, «Известия» опубликовали статью министра иностранных дел России Сергея Лаврова, в которой он предположил, что действиями украинских военных при использовании реактивных систем залпового огня руководят «на земле» наводчики из НАТО.

«Надеюсь, среди европейцев остались ответственные политики, которые осознают, какими последствиями это чревато», — предупредил глава российского внешнеполитического ведомства.