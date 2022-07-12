«Основная задача — раскрыть планы России». Разведка Украины готовится к контрнаступлению

Украинские разведчики готовятся к контрнаступлению на юге страны, сообщил представитель главного управления разведки страны Вадим Скибицкий. Министр обороны Алексей Резников ранее заявил, что приказ о контрнаступлении отдал президент Владимир Зеленский. Для этого Киев может мобилизовать до миллиона человек. В Королевском институте исследований Великобритании считают, что контрнаступление может потерпеть неудачу.

Украинские разведчики готовятся к выполнению задачи, поставленной президентом Владимиром Зеленским по контрнаступлению на юге страны, сообщил представитель главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

«Мы не просто готовимся, мы ведем разведку. Наша основная задача — раскрыть планы, намерения, места дислокации РФ, чтобы Генштаб мог спланировать соответствующие действия сил обороны», — рассказал Скибицкий.

«Задачу эту выполняем, привлекаем все силы и средства, которые у нас есть. Та задача, которая поставлена, она будет выполнена. Но многое будет зависеть от помощи, которую нам предоставляют, от потенциала, который мы накапливаем для проведения более активных контрнаступательных действий», — уточнил представитель ведомства.

Российские военные контролируют Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В этих регионах сформировали военно-гражданские администрации, наряду с гривной ввели в оборот рубль, начали вещание российских телеканалов и радиостанций, организовали оформление российских паспортов для жителей областей. Представители администраций этих регионов объявили о планах войти в состав России.

«Миллионные силы» для контрнаступления

10 июля министр обороны Алексей Резников рассказал в интервью The Times, что украинские военные получили приказ от президента отвоевать юг Украины. В этих целях собираются «миллионные боевые силы, оснащенные западным оружием».

Министр отметил, что у Киева есть понимание того, что достижение этой цели политически необходимо Украине, однако не назвал конкретных сроков начала полномасштабного контрнаступления.

«Генеральный штаб делает свою «домашнюю работу» и сообщает, что нам нужно для достижения этой цели. В этом состоит моя работа. Я отправляю письма коллегам в странах-партнерах, генералы сообщают, почему нам нужны такие виды вооружений, и затем мы получаем политические решения», — продолжил Резников.

По его словам, для контрнаступления Украина может привлечь до миллиона человек.

«У нас примерно 700 тысяч в вооруженных силах, и если добавить национальную гвардию, полицию, сотрудников пограничной службы, то наберется около миллиона человек», — сказал министр.

Он также призвал ускорить поставки вооружений Украине, поскольку каждый день, «проведенный в ожидании гаубиц», может стоить вооруженным силам многочисленных потерь. Ранее Резников уже признавал, что украинская армия несет большие потери.

О наличии приказа Зеленского о контрнаступлении на юг Украины также сообщил глава Николаевской области Виталий Ким. «Ситуация такова, что команда президента была освободить юг, что не может не радовать», — заявил Ким.

В свою очередь вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что украинская армия вскоре начнет контрнаступление, и призвала мирное население покинуть подконтрольные России территории.

При этом сам украинский президент отказался комментировать военные планы и сказал, что не читал интервью министра обороны.

«Могу сказать, что задание всех наших военных — деоккупировать всю нашу территорию, я думаю, это задание каждого гражданина нашей страны», — подчеркнул Зеленский.

Что Украина просит для операции

Украина ранее начала применять американские ракетные системы залпового огня дальнего радиуса действия HIMARS. Кроме того, украинская армия продолжает активно применять американские гаубицы M777, способные стрелять более чем на 22 км.

Резников ранее заявил, что противотанковые комплексы NLAW и Javelin «уже не в приоритете» из-за изменений в характере боевых действий. Теперь Киеву нужно больше реактивных систем залпового огня с радиусом действия от 150 км.

Американские дальнобойные РСЗО HIMARS «изменили правила игры», отметил он. Но сейчас таких вооружений недостаточно: их «нужно больше» и «нужно срочно». При этом поставляемые Украине HIMARS имеют дальность не более 80 км.

«Нужно больше дальнобойной артиллерии, больше РСЗО-систем. Кроме того, нам необходимы танки и самолеты. Первое нужно для подготовки, мы уже этим занимаемся, вы видите эффективную работу HIMARS по глубоким тылам противника. А на второй стадии – уже контрнаступления – необходимы танки и самолеты», — заявил депутат Верховной Рады Егор Чернев в интервью телеканалу «Настоящее время» (организация включена Минюстом в список иноагентов).

Политик выразил надежду, что Украина получит ракеты, способные достигать целей на расстоянии 280 км.

«Экзамен мы сдали, показали, что можем ответственно использовать HIMARS и у нас достаточно целей на территории Украины», — сказал Чернев и подчеркнул, что Украина не будет использовать РСЗО против целей на территории РФ.

Он также назвал недостаточными поставки РСЗО HIMARS от США. «Они могут точечно передвигаться по линии фронта, работать, но их нужны десятки, а то и сотни», — объяснил депутат.

В Вашингтоне сохраняются опасения, что отправка более мощных систем РСЗО с дальностью до 150 км может быть воспринята в Москве как эскалация, учитывая большую дальность действия и большую разрушительную силу этого оружия, чем у традиционной артиллерии, писало американское издание Politico со ссылкой на источники в Госдепартаменте.

Первые системы HIMARS появились у Украины в середине июня, а первые сообщения об их применении появились 26 июня. Всего у украинской армии восемь таких систем, и еще четыре США пообещали доставить позднее.

Возможность провала

Контрнаступление на юге Украины может потерпеть неудачу из-за обнародования Киевом своих планов, считает старший научный сотрудник Королевского института исследований Джек Уотлинг.

«Когда вы начинаете контратаку, вам нужен эффект неожиданности. Публичное объявление о своих планах позволит русским тщательно подготовиться для защиты от этой угрозы», — цитирует его газета Independent.

При этом он полагает, что в контратаке не может быть задействована армия численностью миллион человек, о которой говорил министр обороны Украины.