Взятие Лимана и слухи о сдаче Запорожья: сводка с Украины

Город Лиман в Краматорском районе перешел под контроль войск России и ДНР. Накануне потерю населенного пункта не исключил советник президента Украины Алексей Арестович. Штурм Лимана – важного железнодорожного узла – начался 23 мая. Кроме того, появились слухи о намерении властей Украины сдать город Запорожье.

Народная милиция Донецкой народной республики (ДНР) вместе с Вооруженными силами РФ взяли штурмом город Лиман Краматорского района Донецкой области Украины (заявленная территория ДНР). Об этом в своем Telegram-канале сообщил штаб Территориальной обороны ДНР.

«По состоянию на 27 мая на территории Донецкой народной республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила и установила полный контроль над 220 населенными пунктами, включая Красный Лиман», — говорится в сообщении.

Штурм населенного пункта Лиман – важного железнодорожного узла – начался 23 мая. Об этом 24 мая сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

«Сейчас идет активная фаза освобождения города Красный Лиман. Подразделения РФ совместно с народными милициями [ДНР и ЛНР] зашли в сам город. Порядка половины города находится под нашими подразделениями», — заявлял он.

Вскоре советник президента Украины Алексей Арестович признал, что ВСУ могли потерять город.

«По непроверенным данным, мы потеряли город Лиман. Это еще нужно проверить», — сказал он. При этом Арестович признал, что «возрос уровень оперативного управления и умений» российской армии.

26 мая военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц опубликовал в своем Telegram-канале видео зачистки Лимана. На кадрах видны идущие по улицам военнослужащие.

Кроме того, в соцсетях появлялись видео с флагами ДНР и знаменем Победы, водруженными на здание горадминистрации Лимана.

Город Лиман находится в 60 км к северо-западу от Донецка и в 30 км к северо-востоку от Славянска. Неподалеку от него пересекаются трассы из Константиновки, Авдеевки и Селидово, ведущие к городу Днепр.

С 1938 по 2016 год город Лиман (население около 20 тыс. Человек) носил название Красный Лиман – после объединения города с железнодорожной станцией, названной «Красным Лиманом» по просьбе «бывших бойцов 1-й Украинской армии РККА» в 1923 году. До 1916 года станция называлась Шухтаново – в честь строившего ее инженера-путейца.

В 2014 году в апреле силы ДНР захватили город, бои с украинскими войсками начались в мае. В начале июня того же года ВСУ выбили ополченцев из Красного Лимана. В 2016 году он был переименован в Лиман в рамках декоммунизации.

Слухи о сдаче Запорожья

Член главного совета Военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области (установленная после прихода российских войск власть) Владимир Рогов заявил, что украинские власти готовятся сдать город Запорожье.

По словам чиновника, Запорожье – следующее после «освобожденного Донбасса». Он утверждает, что остающиеся в городе представители властей Украины «понимают это и обсуждают эвакуацию практически в круглосуточном режиме».

«Представители [президента Украины Владимира] Зеленского в городе уже находятся на низком старте, ищут отступные пути для эвакуации, а также вывозят из города все наиболее ценное», — добавил он.

Рогов также отмечал ранее, что Запорожская область намерена взять курс на вхождение в состав России. По его словам, регион «должен стать полноценным субъектом Российской Федерации», и указал на то, что местные жители являются «абсолютно русскими по ментальности».

«Нам не нужны серые зоны, не нужна Запорожская народная республика. Мы хотим быть частью России, как всегда и были раньше на протяжении сотен лет», — сказал член ГС ВГА.

Российские войска сейчас занимают порядка 60% территории Запорожской области, контролируя Мелитополь, Энергодар, Бердянск и другие населенные пункты в южной части региона. Город Запорожье – до 1921 года называвшийся Александровском в честь располагавшейся там русской крепости Александровской – остается под контролем Украины.

Население города по данным 2021 года – 722 тыс. человек. Это меньше чем в Донецке (порядка 950 тыс.), но больше, чем в Луганске (менее 500 тыс.). Запорожье – важный промышленный центр, четвертый по значимости на всей Украине. Там располагаются металлургические и машиностроительные предприятия.