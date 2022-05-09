Без иностранцев и 13-й колонны. Каким будет Парад Победы 2022 года

В Москве 9 мая пройдет Парад Победы, в котором примут участие почти 10 тыс. солдат и офицеров, а также больше 200 танков и самолетов. План проведения парада уже обнародован, и «Газета.Ru» изучила его вместе с военными экспертами.

Откроют парад 2022 года пешие колонны, которые промаршируют по Красной площади от исторического музея до Васильевского спуска. Первой пройдет рота барабанщиков, за которой вынесут Знамя Победы, Государственный флаг России и Знамя Вооруженных сил РФ. За ними проследуют три группы роты почетного караула, одетые в форму трех видов ВС РФ, — Сухопутных войск, Воздушно-космических сил и Военно-морского флота.

Далее пройдут колонны 35 соединений и военных вузов, причем как Минобороны, так и ФСБ, МЧС и Росгвардии. Среди колонн будут парадный расчет Юнармии, колонны суворовцев, нахимовцев и кадетов, две колонны женщин-военнослужащих, две колонны казачьих войск, и по одной колонне от 2-й гвардейской Таманской мотострелковой дивизии, 4-й танковой дивизии и 27-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады.

Вслед за пешим парадом на Красную площадь выедет боевая техника. Откроет шествие легендарный советский танк Т-34-85, ставший символом победы в Великой Отечественной войне. За ним проследуют бронемашины «Тайфун» различных модификаций, танки Т-72Б3М, Т-90М и Т-14 «Армата», РСЗО «Торнадо-Г», ракетные комплексы «Искандер-М», САУ «Мста-С».

Две колонны войск ПВО будут состоять из комплексов «Бук-М3», «Тор-М2» и С-400. Десантная техника будет представлена машинами БМД 4М и БТР-МДМ. Далее проследуют танки-роботы «Уран-9» на колесных тягачах «Урал» и стратегические ракетные комплексы «Ярс». Замкнут наземную часть парада новейшие БТР «Бумеранг».

Воздушную часть парада, если позволят погодные условия, откроет самый большой в мире вертолет Ми-26 в сопровождении боевых Ми-24. Следом пролетят группы боевых вертолетов Ка-52, Ми-28н и Ми-8

После этого в небе появятся самолеты. Первыми пролетят транспортные Ил-76МД, за ними — топливозаправщик Ил-78 в сопровождении двух истребителей МиГ-29. После проследуют Ил-80, которые также будут «прикрывать» МиГи.

Далее появятся ракетоносцы – Ту-95МС в сопровождении четырех Су-35, Ту-22 и Ту-160 в компании еще одного заправщика Ил-78 и четырех высотных перехватчиков МиГ-31БМ.

После этого над Красной площадью пролетят три «четверки» самолетов Су-24, МиГ-31 и Су-57. Особенностью воздушной части парада станет группа из восьми МиГ-29смт в форме литеры Z.

Необычной особенностью этого парада станет отсутствие в нем колонны под номером 13. Заместитель директора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин полагает, что это обусловлено суеверием, поскольку парад проходит во время проведения специальной военной операции на Украине. «Никаких других объяснений этому я не нахожу», — подчеркнул Храмчихин.

Он добавил, что состав техники не случаен и отражает неюбилейный характер парада. «Объективно говоря, устраивать грандиозный парад, учитывая, что дата неюбилейная, в нынешних условиях было бы очень странно. В нынешних условиях чем минимальнее, тем лучше», — считает Храмчихин.

Также эксперт добавил, что отсутствие зарубежных лидеров не должно было повлиять на состав техники — смысл парада показать срез состояния Вооруженных сил страны, а не произвести впечатление на иностранцев.

В свою очередь, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков отметил, что главный смысл парада — показать как технику, которая уже находится в строевых частях, так и ту, что только разрабатывается и принимается на вооружение.

«Речь идет в том числе и о той технике, которая участвует в специальной военной операции», — пояснил Леонков. При этом, по его словам, участие исторического танка Т-34 и новейших «Армат» и «Бумерангов» показывает преемственность боевой техники.

Военный политолог Валерий Волков считает, что отдельной задачей парада будет «стремление подчеркнуть особую связь между победой 9 мая 1945 года и сегодняшними событиями на Украине».

«Официальный Киев от этого праздника демонстративно отказывается, там считают, что в Кремле его используют в интересах своего влияния. Москва же, напротив, всячески демонстрирует тот факт, что является наследником тех советских победителей. Замечу, что при этом настойчиво подчеркивается [российским политическим руководством], что это была победа не только в интересах СССР или России, а это была победа в интересах всего мира. Это глобальная и универсалистская ценность, а не только национальная. Это обязательно будет еще раз подчеркнуто», — заключил Волков.