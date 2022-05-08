«В оружейной гонке Пентагону нужно не убегать от России, а догонять»

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что проходящая в настоящее время испытания ракета «Сармат» будет гораздо мощнее, чем ее предшественник «Воевода». Уничтожить ракету «будет практически невозможно». В США испытания «Сармата» активизировали дискуссию о новой ракетно-ядерной стратегии. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

«Всего у нас будет 46 боевых комплексов стратегического назначения «Сармат» Они встанут в те шахты, где сейчас стоит «Воевода». Я выкладывал у себя в телеграм-канале видео сравнения, где «Сармат» уходит раза в два быстрее, чем «Воевода», а это значит, что активный участок он проходит за меньшее время, поэтому поразить его даже на старте будет крайне затруднительно, практически невозможно. Постоянно тестируется система боевого управления, к разработке которой, привлекаются специалисты «Роскосмоса».

Эта штука работает очень надежно, и она зловещая с точки зрения того потенциала возмездия, который может быть обращен на голову любого агрессора», – заявил Рогозин.

РС-28 «Сармат» – перспективный ракетный комплекс наземного шахтного базирования, способный нести ядерные заряды. «Сармат» разрабатывается с 2000-х годов в АО «Государственном ракетном центре им. В. П. Макеева». Производством занимается «Красноярский машиностроительный завод».

Ранее сообщалось, что в российскую армию «Сармат» должен поступить в 2022 году, первым комплекс получит Ужурское ракетное соединение, расположенное в Красноярском крае. Сроки поступления «Сармата» в войска неоднократно переносились. В 2010-х годах, когда программа «Сармат» только запускалась, говорилось, что новый ракетный комплекс появится в войсках к 2015 году, потом – 2017 году.

«Россия за последние десять лет, а возможно даже и больше, постоянно работала над обновлением и улучшением своего парка баллистических ракет. При этом, очевидно, Москва обладала намного более скромными финансовыми возможности, чем США, была ограниченна рамками устаревших технологий по ряду ключевых направлений и дефицитом элементной базы. Тем не менее, российские военные проделали эту работу и «открыли новую страницу».

В США ракетные технология остаются на уровне 1970-х годов. Нам придется сильно напрячься, чтобы выровнять ситуацию. В оружейной гонке Пентагону нужно не убегать от России, а догонять», – написал в колонке для The Wall Street Journal американский военный эксперт, профессор департамента международных исследований Колумбийского университета Эндрю Томпсон.

Схожего мнения придерживается военный аналитик, бывший сотрудник ЦРУ Райан Хиллсберг, который в эфире телеканала Fox News заявил, что США сейчас располагают из наземного арсенала баллистических ракет только ракетой LGM-30 Minuteman III.

«У русских широкая номенклатура, нужно признать, что мы упустили момент», – добавил Хиллсберг.

По мнению научного сотрудника ИМЭМО РАН Дмитрия Стефановича, если раньше в США по поводу создания новой межконтинентальной баллистической ракеты «были мысли об «ампутации сухопутной ноги» американской ядерной триаде, то с появлением «Сармата» будет практически невозможно как-то противодействовать созданию следующего поколения американских межконтинентальных баллистических ракет».

«Вероятно, будет активизирована программа создания LGM-35A Sentinel. В целом те тренды, которые существуют в ядерной программе США, ускорятся. Так как «Сармат» может быть оснащен гиперзвуковыми планирующими крылатыми блоками, соответственно, американцы тоже говорят о том, что им нужны гиперзвуковые ядерные ракеты. До настоящего времени все их программы по гиперзвуковому оружию были подчеркнуто неядерные», – заключил Стефанович.

Военный эксперт Константин Богданов, в свою очередь, считает, что «ядерная программа США сейчас в целом на старте цикла обновления».

«США создают новую межконтинентальную баллистическую ракету LGM-35A Sentinel на замену стоящим на вооружении с 1970-х годов LGM-30G Minuteman III. Стратегические крылатые ракеты LRSO для тяжелых бомбардировщиков должны начать поступать к 2025 году на замену AGM-86 ALCM. Это старая ракета, ей больше 40 лет», – рассказал Богданов «Газете.Ru».

При этом, по его мнению, препятствием для ядерной ракетной программы США может стать проблема в создании новых плутониевых сердечников, которые являются основой ядерных боезарядов.

«Глава управления ядерной безопасности в составе Минэнергетики США Джил Груби в очередной раз подтвердила, что старый план – 80 сердечников к 2030 году – недостижим, потому что по целому ряду направлений нужно восстанавливать производственные мощности и кадровое обеспечение. У США одно время был простой в производстве именно плутония и даже не столько плутония, сколько изделий на его основе. Речь не о технологиях, а о том, что у них сейчас нет производственных мощностей», – резюмировал Богданов.