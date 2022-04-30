В Мариуполе с завода «Азовсталь» вышли 25 человек

Территорию мариупольского комбината «Азовсталь» покинула группа из мирных граждан, в которой были 25 человек, включая шестерых детей до 14 лет. Ранее стало известно о семье из трех человек, которая смогла выйти из промзоны. Как сообщил военкор RT, территория промышленной зоны комбината «закупорена намертво» и практически целиком просматривается либо наблюдателями, либо с помощью дронов.

Группа мирных жителей вышла с территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе, сообщили корреспонденты ТАСС и РИА «Новости» с места событий.

По данным агентств, завод покинули 25 человек, включая шестерых детей до 14 лет.

Ранее телеканал «Россия-24» сообщил, что с территории «Азовстали» вышла семья из трех человек. Мужчина, который сумел уйти с завода, рассказал, что хорошо знал территорию предприятия и узнал о возможности эвакуации по радио.

«Мы когда обзавелись приемниками, мы об этом узнали, и я вот супругу заставил все-таки выйти оттуда. Обычное радио, «Вести ФМ», [на радио говорили] о том, что нужно выходить с белыми флагами и идти в сторону ДНР либо российских войск», — сказал мужчина.

По словам корреспондента «Россия-24», более 70 мирных жителей остаются на территории заблокированного предприятия.

Ранее сообщалось, что в населенный пункт Безыменное в Новоазовский район ДНР прибыла колонна ООН и Красного Креста. Позже там начались переговоры по эвакуации гражданских с территории завода.

Что происходит на «Азовстали»

Территория промышленной зоны комбината практически целиком просматривается либо наблюдателями, либо с помощью дронов, сообщил военный корреспондент RT Мурад Газдиев.

По его словам, это позволяет контролировать все движения противника по поверхности.

«Территория промзоны закупорена намертво. С севера часть промзоны контролируется ВС РФ, ДНР и чеченскими бойцами. Южная часть «зашита» снайперами, пехотой, тяжелой техникой и ПТРК», — написал корреспондент.

По его словам, каждый день действует односторонний режим тишины и ведутся переговоры. «Те, кто находится на территории промзоны, могут спокойно выйти и сдаться, как только захотят», — рассказал Газдиев.

Он добавил, что украинская сторона использует режим тишины для переброски припасов, амуниции и для «ротации своих боевиков по поверхности промзоны, пока российским войскам запрещено открывать огонь первыми».

30 апреля беспилотник агентства РИА «Новости» заснял дымящуюся территорию комбината. На опубликованных кадрах виден масштаб повреждений, которые предприятие получило в ходе боевых действий. Серьезно пострадали и многоэтажные здания, расположенные по периметру промышленной зоны. Над одним из зданий комплекса поднимается черный дым.

Бои за Мариуполь начались 25 февраля, в ходе сражений город оказался полностью блокирован. В конце марта о начале штурма Мариуполя объявил глава Чечни Рамзан Кадыров, а в середине апреля он сообщил о контроле над 98% города. 21 апреля глава Минобороны Сергей Шойгу отчитался президенту Владимиру Путину о взятии Мариуполя и сообщил о заблокированных на территории «Азовстали» украинских военных. Тогда президент назвал нецелесообразным штурм промзоны завода и приказал его отменить. В тот же день глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о взятии под контроль административного здания комбината и сказал, что остатки сил противника «блокированы под толщей бетона и железа на территории завода».

Переговоры об эвакуации мирных жителей

По данным украинской стороны, на «Азовстали», помимо военных, могут находиться мирные жители. Как ранее указывала вице-премьер Украины Ирина Верещук, на «Азовстали» около 1 тыс. мирных жителей и 500 раненых военных. В ответ на это представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что гуманитарный коридор с территории завода давно открыт.

В частности, 25 апреля Минобороны РФ объявило об открытии гуманитарного коридора для мирных граждан с «Азовстали», но им никто из украинцев не воспользовался.

Ирина Верещук попросила посредничества ООН, чтобы организовать коридор для жителей Мариуполя. По ее словам, в Киеве хотели бы, чтобы в гуманитарной колонне находились представители ООН и Красного Креста.

27 апреля в Управлении ООН по гуманитарным вопросам заявили о создании команды для эвакуации гражданского населения с территории комбината.

Генсек ООН Антониу Гутерриш провел встречи с президентами России и Украины, чтобы обсудить эвакуацию мирных граждан.

Владимир Путин после встречи с генсеком ООН в Москве 26 апреля отметил, что, если на «Азовстали» есть гражданские люди, «тогда военнослужащие украинской армии обязаны их выпустить». В офисе Гутерриша сообщили, что Путин «в принципе согласился» на участие ООН и Международного комитета Красного Креста в эвакуации.

28 апреля Владимир Зеленский после встречи с генеральным секретарем ООН заявил, что украинская сторона «готова к немедленным переговорам для эвакуации людей из «Азовстали» и к мгновенной реализации достигнутых договоренностей».

Помочь с эвакуацией из Мариуполя людей неоднократно предлагал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который обещал предоставить корабли для вывоза мирных жителей и раненых по морю.