С «Азовстали» выбралась семья мирных жителей. Там остаются десятки людей

Первые гражданские вышли с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе, сообщил военкор Андрей Руденко. Согласно сообщению репортера, покинуть комбинат смогла семья Савиных – отец, мать и дочь. В подземелье цеха, подконтрольного украинским военным, может находиться еще 71 мирный житель.

Впервые с начала блокады войсками РФ «Азовстали» с территории завода в украинском Мариуполе смогли выйти гражданские. Об этом в своем Telegram-канале сообщил донецкий военный корреспондент Андрей Руденко.

«Первые люди, вышедшие с завода «Азовсталь». Семья Савиных выходили на свой страх и риск. Их запугивали, что они не дойдут», — написал репортер.

Руденко утверждает, что бойцы полка «Азов» не хотели выпускать мирных жителей. «Даже руководство завода выходило на связь с боевиками, но о том, чтобы люди вышли, договориться не смогли», — утверждает военкор.

Он также изложил историю выхода Савиных с «Азовстали». «Глава семьи Михаил в одном цеху нашел радио и настроил его на волну «Вести ФМ», и только после услышанного о том, что есть коридор, они решились выйти», — написал Руденко.

По словам военкора, в подземелье «азовстальского» цеха еще остается 71 человек.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что украинские военные не хотят выпускать с территории комбината мирных жителей, оказавшихся там.

Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак ранее заявил о создании группы для проведения операции по эвакуации гражданских с завода «Азовсталь».

«Мы приступили к предметному обсуждению того, как именно будет проводиться процедура эвакуации гражданского населения с территории комбината. Нужно удостовериться в полном прекращении боевых действий, чтобы начать операцию. Иначе и гражданские лица там, и представители нашей группы будут подвергаться опасности. Пока подходящие условия для работы не созданы», — подчеркнул Хак.

Во вторник, 26 апреля, генсек ООН Антониу Гутерриш встречался с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве, а на следующий день — с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве. Среди прочего, он обсуждал с ними вопрос вывода мирных жителей с «Азовстали».

Представитель Кремля Дмитрий Песков вскоре после этого подчеркнул, что «не видит темы для переговоров» по ситуации вокруг «Азовстали». «Президент сказал вполне ясно — гражданские могут выйти и пойти в любую сторону. Военные должны сложить оружие и тоже выйти. Им сохранят жизнь. Всем раненым и больным окажут медицинскую помощь», — заявил пресс-секретарь Путина.

29 апреля официальный представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что украинские военные, заблокированные на территории мариупольского металлургического комбината «Азовсталь», не пытаются прорваться через блокаду.

Басурин также сообщил, что на заблокированном заводе может якобы находиться один из отставных генералов армии Канады и что готовящаяся ООН группа, которая должна эвакуировать гражданских лиц с «Азовстали», «захочет спасти в том числе и действующих военных из стран-членов НАТО, которые могли там оказаться».

21 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину, что Мариуполь находится под контролем ВС РФ, а оставшиеся формирования укрылись в промышленной зоне «Азовстали». 26 апреля Путин на встрече с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем рассказал, что в Мариуполе боевые действия подошли к концу и российская сторона находится в контакте с теми, кто остался на заводе «Азовсталь».