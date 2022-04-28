«Новая десантная самоходка «Лотос» может вести огонь без экипажа»

Новое авиадесантируемое самоходное артиллерийское орудие (САО) 2С42 «Лотос» завершило предварительные испытания в АО «ЦНИИточмаш», которое входит в корпорацию «Ростех». Теперь машина готовится к государственным испытаниям, которые должны состояться в мае. «Газета.Ru» поговорила с главным конструктором САО Вячеславом Счастливцевым.

Проект САО 2С42 «Лотос» впервые был продемонстрирован на форуме «Армия-2019» в парке «Патриот». Самоходное орудие привлекло внимание удлиненной 120-мм пушкой с заявленной возможностью стрельбы до 13 км. «Лотос» предлагался к замене стоящей на вооружении Воздушно-десантных войск самоходной артиллерийской установки (САУ) 2С9 «Нона-С», производство которой началось в 1981 году.

«У самоходной артиллерийской установки «Лотос» в ходе испытаний выявились некоторые недоработки, – рассказали корреспонденту «Газете.Ru» в «Ростехе». – Среди них была низкая надежность функции подвески шасси, наличие проблем с программным обеспечением шасси, а также недоработки в автоматизированном орудийном вычислительном комплексе. С шасси проблемы устранили, с комплексом доработки заняли больше времени. Дело в том, что в САО заложена программа, позволяющая машине самостоятельно вести огонь без экипажа. Достаточно ввести в программу необходимые параметры и покинуть установку в случае активного огневого противодействия».

Как рассказал представитель госкорпорации, в ходе проведения предварительных испытаний «Лотос» был оценен специалистами «очень позитивно». Это позволяет выводить САО на госиспытания, которые начнутся в ближайшее время – в мае.

«Эта артиллерийское орудие действительно может работать в режиме робота, – рассказал «Газеты.Ru» главный конструктор САО 2С42 Вениамин Счастливцев. – Командир управляет ею по проводам, находясь на расстоянии. Все процессы в «Лотосе» проходят в автоматическом режиме».

Вячеслав Счастливцев является также главным конструктором десантной САУ 2С9 «Нона», которую должен сменить его «Лотос». Говоря о сравнительных характеристиках двух установок, он отмечает, что у 2С42 больше дальность стрельбы и кучность поражения, автоматизированы все системы. По его словам, можно увеличить и предельную дальность стрельбы до 25 км – за счет нового управляемого активно-реактивного снаряда «Глиссада». Этот снаряд также разрабатывается в АО «ЦНИИточмаш».

Как рассказал «Газете.Ru» представитель «Ростеха», в ходе испытаний САО «Лотос» уже прошла свыше 600 км по различным дорогам в разных погодных условиях – ее скорость по шоссе составляет 70 км/ч. Было произведено более 300 выстрелов, показавших дальность и точность стрельбы. Проверена плавучесть самоходки на водоемах, ее проходимость по болотистой местности. Также были проведены 8 копровых испытаний – сбросов техники беспарашютным способом. Технику отправляли на землю с высот в 4, 5 и 6 метров, чтобы проверить ее устойчивость к динамическим ударам и последующей работе всех механизмов.

«Как показывает нынешний опыт специальной военной операции на Украине, без артиллерии крайне десанту сложно, и мощный калибр здесь играет большое значение. Проблема любой десантной техники, предназначенной для доставки в заданный район парашютным способом, заключается именно в ограничении ее веса, – рассказал «Газете.Ru» экс-командующий ВДВ генерал-полковник Георгий Шпак. – При этом необходима достаточно мощная колесная база, позволяющая вести огонь из самоходной установки.

Когда испытывали «Нону», то ходовую часть использовали от бронетранспортера БТР-Д с увеличенным количеством катков. При этом стрельба велась с уменьшенным клиренсом, когда бронированное днище практически соприкасалось с землей и амортизировало отдачу выстрела. Такая конструкция и оказалась наиболее удачной при создании артиллерийских систем, предназначенных для десантных войск.

«Лотос», судя по характеристикам, превосходит «Нону», хотя и она себя хорошо зарекомендовала еще в Афганистане, а потом в Сирии».