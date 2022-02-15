Огневые позиции не заняты. Что происходит на российско-украинской границе

Ни на одном из направлений гипотетического российского «вторжения» на Украину Вооруженные силы РФ не создали ударных группировок. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников. При этом западные СМИ продолжают говорить о подготовке «российского нападения». Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок разбирался, что происходит на границе России и Украины.

По словам главы военного ведомства Украины, если бы наступление со стороны Москвы готовилось, то «россияне бы формировали ударные группировки». Алексей Резников добавил, что в этом случае «процесс подготовки занял бы точно не день и не два».

В свою очередь, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что «число российских войск не увеличивается в том виде, в котором сегодня это многие изображают». «Есть ли у них там маневры - да, есть, но они были у них постоянно. Это их территория. Они имеют право там мельтешить танками влево и вправо. Неприятно ли это для нас? Да, неприятно, но для нас это не новость. Если это на Западе для кого-то стало новостью, извините», – сказал Данилов.

Тем не менее, европейские и американские политики и СМИ продолжают утверждать, что Москва готовит «вторжение». Ряд посольств западных стран на Украине был эвакуирован.

При этом в реальности никакой подготовки к «российскому вторжению» на Украину не происходит.

Группировка Вооруженных сил в западных районах России в настоящее время находится в так называемых «районах сосредоточения». Это примерно 150-200 км от государственной границы.

Перед началом гипотетической операции в соответствии с типовым планом создания и развертывания ударных группировок войск для перехода в наступление войска должны выйти в «исходные районы» – это примерно 20-40 км от линии боевого соприкосновения. Если вторжение запланировано на 16 февраля, как утверждают в западных СМИ, то российские войска должны уже находиться в готовности к развертыванию в батальонные и ротные колонны, а несколько боекомплектов для наземной артиллерии выложены на грунт.

Не отмечается занятие стартовых и огневых позиций частями и соединениями ракетных войск и артиллерией, предназначенных для участия в огневых ударах. Не развертывается оперативный и стратегический тыл, необходимый для ведения масштабного регионального военного конфликта.

В районы предполагаемых боевых действий не передислоцированы части и соединения технического обеспечения, а в случае войны вполне возможен массовый выход вооружения и военной техники из строя. Не развертывается передовая и тыловая госпитальные база.

Главная нагрузка при проведении гипотетической операции против Украины легла бы на части и соединения Воздушно-космических сил ВС РФ.

В этом случае речь надо вести о так называемом ресурсе, который обычно выделяется соединениям и объединениям ВКС РФ на операцию. К примеру, в чисто количественном отношении речь может идти (и это только для начала) о 30 полковых вылетах (разумеется, для каждого полка).

На практике это означает, что на передовых аэродромах и аэродромах постоянного базирования Воздушно-космических сил должно быть сосредоточено необходимое количество авиационных средств поражения и топлива, военно-технического имущества, продовольствия, других материальных средств.

Скрыть подобные приготовления от современных средств разведки нельзя. Если все эти приготовления не наблюдаются местным населением и средствами разведки стран НАТО, то есть все основания полагать, что к войне Россия не готовится.

Следует отметить и такой факт – до самого недавнего времени рядом мировых СМИ предполагалось, что вторжение на Украину будет осуществлено, в том числе, и с территории Белоруссии. В этих целях якобы планировалось использовать группировку ВС РФ, сосредоточенную в этой республике для проведения учений «Союзная решимость-2022».

Однако официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации генерал-майор Игорь Конашенков уже заявил о возвращении соединений и воинских частей ВС РФ в пункты постоянной дислокации.

«По мере окончания мероприятий боевой подготовки войска, как и всегда, совершат марши комбинированным способом в пункты постоянной дисклокации. Подразделения Южного и Западного военных округов, выполнившие задачи, уже приступили к погрузке на железнодорожный и автомобильный транспорт и сегодня начнут движение в свои воинские гарнизоны. Отдельные подразделения совершат марши своим ходом в составе воинских колонн», – заявил Конашенков.

Ранее президент Владимир Путин одобрил концепцию представленных министром иностранных дел Сергеем Лавровым проектов ответа России США и НАТО по гарантиям безопасности в Европе.

Сергей Лавров отметил, что в тексте содержится предупреждение Западу о недопустимости бесконечного затягивания обсуждения вопроса о гарантиях безопасности. Одновременно он заявил, что «шанс договориться с Западом есть всегда» и Россия планирует наращивать активность этих переговоров.