Генерал Борис Громов: у нас не было задачи победить в Афганистане

Генерал-лейтенант Борис Громов на бронетранспортере во время вывода советских войск из Афганистана на мосту в Термезе, 15 февраля 1989 года

33 года назад советские войска вышли из Афганистана. За десять лет в той войне приняли участие 620 тыс. военнослужащих. Один из самых известных «афганцев», который 15 февраля 1989 года последним из состава 40-й армии пересек границу, – ее командующий генерал Борис Громов. В интервью «Газете.Ru» он рассказал о задачах и потерях Советской армии в Афганистане.

– Борис Всеволодович, данные о погибших в Афганистане советских военнослужащих до сих пор разнятся. Сколько на самом деле погибло человек?

– Более 15 тыс. человек. Погибали не только рядовые, но и генералы. Генерал-майор Вадим Хахалов приехал инспектировать эффективность боевого применения штурмовиков Су-25, был сбит в вертолете. Военный советник генерал-лейтенант Петр Шкидченко также погиб при обстреле вертолета. Генерал-майор Николай Власов, советник афганского главкома ВВС, лично управлял истребителем МиГ-21, был сбит ПЗРК американского производства. Еще два генерала – Анатолий Драгун и Леонид Цуканов – скоропостижно скончались в это время в Афганистане от болезни. Погибали не только военные, но и гражданский персонал. В любом случае, это огромная трагедия для каждой семьи, матери, отца, жен и детей.

– Вывод советских войск из Афганистана признан уникальной военной операцией, в разработке которой вы принимали непосредственное участие…

– Операция по выводу была действительно уникальная – нужно было в игольное ушко перевала Саланг протащить большую часть нашего ограниченного контингента. Операцию разрабатывали тщательно, наиболее ответственным был второй этап вывода, когда уже некому было прикрывать уходящие колонны. Но потерь удалось избежать. Тогда мы договорились с Ахмад-Шахом Масудом, который контролировал весь Панджшер, о нейтралитете во время вывода войск. Мы выполнили условия, он тоже. Погибать никому не хотелось, особенно в конце войны.

close 100% Борис Громов Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

– СССР в итоге проиграл, когда ушел из Афганистана в 1989 году?

– Споры о том, выиграла или проиграла 40-я армия войну в Афганистане, не утихают до сих пор. Самое правильное это то, что нет предмета спора, ибо у нас не было задачи победить военным путем. Такой задачи не существовало в природе. Ее не существовало ни в приказах Министра обороны, ни в директивах начальника Генштаба, ни тем более в неких указаниях ЦК КПСС или советского правительства. Именно поэтому и была подобрана соответствующая структура и численность ограниченного контингента советских войск в Афганистане.

Поэтому появляющиеся периодически заявления и высказывания разного рода политиков и представителей других профессий о том, что 40-я армия «потерпела поражение» в Афганистане, являются обыкновенной ложью и дешевым популизмом на костях наших ребят. А если бы такая задача, не дай бог, стояла, то будьте уверены – она была бы выполнена, но при этом было бы пролито море крови.

За все время, которое там находились, мы не позволили ни одной армии мира не то чтобы нарушить границу Афганистана, но и попытаться вторгнуться на его территорию. Не допустить этого – вот главная была для нас официальная задача. В ходе ее выполнения мы «перемололи» огромное количество боевиков и террористов. Это был наш большой вклад в надвигавшуюся борьбу мира с терроризмом.

– Была ли тогда альтернатива прямому военному вмешательству?

– Само слово «вмешательство» я бы вообще не стал употреблять. Мы вошли туда по просьбе законных властей. Точно так же, как сейчас в Сирию. Это были законные власти, они нас попросили ввести войска. Альтернатива, если мы хотели помогать Афганистану, а Советский Союз хотел помогать, всегда была. Продолжать наращивать военно-техническую и экономическую помощь, обучать военных спецов, инженеров, транспортников. Только в этом, считаю, и состояла альтернатива.

Из всех государств, стремившихся завладеть древней афганской землей, только Советский Союз выделяется и отличается от других своими помыслами и задачами. Наша страна с первых дней прихода в Афганистан демонстрировала дружелюбие, добрососедское уважение к народу этой страны.

Нельзя забывать и о стойкости и непокорности афганского народа перед лицом любых зарубежных покорителей. Тем не менее, получилось так, как получилось…

– США тоже наступили на «афганские грабли» и были вынуждены спешно уйти из Кабула. Как поменялась политическая диспозиция в Афганистане сейчас?

– Это событие – приход, а точнее возвращение талибов (организация запрещена в России), стало неожиданным для многих. На самом деле все выглядит достаточно прозаично. В этой стране борьба за власть всегда была на первом плане, и вот на наших глазах в ней очередной победитель – это талибы.

Не берусь предсказывать, что и как будет меняться в этом государстве. Но понятно, что у талибов есть свои цели и задачи, иначе они бы не приходили к власти. Об этом пока мало что известно.

К власти пришли люди, которые достаточно давно декларируют, что они стремились и стремятся к тому, чтобы, наконец-то, их Афганистан принадлежал народу этой страны, чтобы никто извне не лез и не решал за них – как им жить и строить свое государство. Если это так, то это правильно и достойно уважения.

Время покажет. Первые впечатления таковы, что более или менее светской эта страна вряд ли будет. Скорее всего, уклон будет сделан в сторону религиозной составляющей. Конечно, скорее всего, талибы при претворении в жизнь своей внутренней и внешней политики будут учитывать, в разной степени, интересы всех заинтересованных государств, прежде всего, России и Китая. Хотелось бы на это надеяться.