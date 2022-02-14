ПВО «ближней руки». Как российский робот будет воевать с дронами

Роботизированный комплекс «Маркер» разработки НПО «Андроидная техника» испытали как средство противовоздушной обороны (ПВО) против беспилотников. «Газета.Ru» разбиралась, как именно робот может сбивать дроны.

«Мы провели целый ряд испытаний, связанных с противодействием беспилотникам. Когда летят дроны, платформа их обнаруживает в автоматическом режиме и поражает с помощью тех средств, которые есть на боевом стрелковом модуле. Это ПВО «ближней руки» для поражения беспилотников на небольших расстояниях. Мы проводили испытания на стендовых стрельбах – там, где стендисты стреляют по тарелочкам. «Маркер» уверенно работает по этим тарелочкам с вероятностью попадания порядка 80%», – сообщил в интервью РИА Новости директор НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров.

По его словам, для борьбы с дронами «Маркер» оснастили РЛС, способной распознавать воздушные цели с малой площадью рассеивания и передавать их координаты в стрелково-гранатометный модуль. После получения целеуказания робот следит за целью и поражает ее из штатного вооружения. «Маркер» может быть вооружен 12,7-мм пулеметом «Утес» и блоком из двух гранатометов РПГ-26.

Дудоров уточнил, что «Андроидная техника» разработала специально для «Маркера» алгоритмы эффективного поражения воздушных целей. Он сообщил, что стрелковый комплекс робота в варианте ближнего ПВО может вращаться со скоростью 350 градусов в секунду. «Таких скоростей вращения бегового стрелкового комплекса пока ни у кого нет», – сказал он.

Ранее главный конструктор-руководитель лаборатории НПО «Андроидная техника» Алексей Богданов заявил, что «Маркер» может патрулировать местность в течение двух с половиной суток – безостановочно без заправки

«Этот ПВО-робот для уничтожения беспилотников оснащен нейросетью и системой оптико-электронного обнаружения, которые позволяют классифицировать воздушные цели и поражать их», – рассказал «Газете.Ru» член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.

По его словам, показанный «Маркером» во время испытаний результат – уничтожение мишеней с вероятностью попадания порядка 80% – «очень высокий». «Для одиночного выстрела это отлично. Таким образом, «Маркер» – достаточно надежная система, способная обеспечить поражение целей на удалении примерно полутора километров. Этого достаточно для борьбы с беспилотниками, в том числе – малогабаритными, размером с тренировочные тарелки-мишени», – считает Сивков.

По мнению редактора журнала «Арсенал Отечества», военного эксперта Алексея Леонкова, автоматизированные комплексы типа «Маркера», способные сбивать беспилотники, сейчас становятся актуальными.

«Их востребованность связана с тем, что скорость реакции на появление такой цели, как беспилотник, должна быть кратковременной. Вовремя заметить и уничтожить дрон – значит предотвратить тот больший вред, который он нанесет, например, в качестве целеуказателя», – полагает Леонков.

По его словам, практика сбивания беспилотников в районе сирийской базы Хмеймим показала, что беспилотник – весьма сложная цель для обнаружения и уничтожения.

«Там работали ЗРК Тор-М2 в связке с комплексами РЭБ, они справлялись с задачами. Но роботизированный комплекс, который сможет заметить низколетящий беспилотник и навестись на него – вполне актуальная военная техника, которая должна сейчас пройти весь комплекс испытаний, чтобы поступить на вооружение российской армии», – отметил Леонков.

По мнению заместителя директора Института политического и военного анализа Александра Храмчихина, нужно иметь все возможные средства борьбы с беспилотниками, потому что в условиях реальных боевых действий ситуации могут быть непредсказуемыми.

«Иногда есть возможность заглушить дрону канал связи, иногда нет – нельзя зацикливаться на одном варианте борьбы и его абсолютизировать. Тем более, велика вероятность создания полностью автономного беспилотника, у которого не будет канала связи с оператором. Против такого средства РЭБ малоэффективны»,

– сказал эксперт.

По его словам, сегодня «сбить беспилотник можно любой традиционной системой, вопрос в том, насколько она к этому готова и насколько это экономически целесообразно – ракета может оказаться дороже чем уничтожаемая цель».

«Израильтяне, например, сбивали беспилотники из ЗРК «Патриот» – его ракета стоит даже не в разы, а на порядки больше поражаемых целей. Создать робот, который будет целенаправленно заниматься именно уничтожением малых беспилотников – логично и дальновидно», – резюмировал эксперт.