Российский дипломат заявил о планах развития военного сотрудничества с Никарагуа

Посол РФ в Центральной Америке Александр Хохоликов заявил, что российско-никарагуанское сотрудничество предусматривает также увеличение военного взаимодействия. Дипломат напомнил, что власти Никарагуа разрешают находиться в стране иностранным солдатам и технике «для обмена опытом и борьбы с наркотрафиком». Накануне Вашингтон заявил, что примет меры, если Россия будет поставлять оружие странам Латинской Америки.

Посол России в Никарагуа, Гондурасе и Сальвадоре Александр Хохоликов прокомментировал возможное наращивание российско-никарагуанского взаимодействия в военной сфере. Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление посла, военно-техническое сотрудничество предусматривается в отношениях двух стран наряду с культурно-гуманитарным и торгово-экономическим партнерством.

«Независимо от нынешней политической обстановки в мире и конъюнктурных всплесков напряженности, провоцируемых коллективным Западом в отношениях с Россией, на плановой основе предусматривается наращивание российско-никарагуанского взаимодействия», — отметил Хохоликов.

Дипломат напомнил, что каждый год правительство сандинистов в Никарагуа принимает закон, который предполагает возможность транзита и пребывания в стране иностранных военнослужащих и техники. В число стран, с которыми Манагуа сотрудничает в военной сфере, входит и Россия.

Российские солдаты могут прибыть в Никарагуа «для обмена опытом в сфере [военно-технического сотрудничества], проведения совместных учений и мероприятий в борьбе с наркотрафиком и оргпреступностью».

Хохоликов подчеркнул – сотрудничество Москвы и Манагуа в оборонной сфере не направлено против других стран. Российские военные специалисты в Никарагуа работают на законных основаниях, добавил посол.

Он также обвинил США в грубых попытках навязать странам Латинской Америки свои условия силой.

«Это противоречит <…> цивилизованным отношениям между государствами, а в конечном итоге негативно сказывается на жизни обычных граждан», — сказал Хохоликов. По его словам, Вашингтон пытается «повернуть вспять колесо истории, навязывая региону доктрину Монро».

«Вопиющим примером тому стала ситуация в декабре 2020 года, когда из-за санкционных препонов (sic!) российские средства не смогли своевременно поступить центральноамериканским странам, пострадавшим от разрушительных ураганов «Эта» и «Йота», — убежден дипломат.

Накануне, 3 февраля, помощник госсекретаря США по делам Западного полушария Брайен Николс заявил, что Вашингтон примет меры, если Россия начнет поставлять оружие странам Латинской Америки.

«Позвольте мне прояснить, что попытки дестабилизировать наше полушарие или перенести напряжение с Украины в Западное полушарие неприемлемы, и мы будем работать с нашими партнерами по всему полушарию, чтобы предотвратить это», — заявил сотрудник Госдепартамента.

За день до этого замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи заявил, что Лондон пристально наблюдает за действиями России в Латинской Америке. По его словам, присутствие России в регионе «неоспоримо» и вызывает серьезное беспокойство.

«У нас, действительно, очень тесные, добрые, давние отношения с латиноамериканскими странами, не только с Кубой, Никарагуа и Венесуэлой, хотя они, наверное, наши ближайшие партнеры и друзья», — рассказал 26 января российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Он добавил, что президент РФ Владимир Путин разговаривал с главами Никарагуа, Кубы и Венесуэлы. Политики решили развивать сотрудничество во всех областях, включая военно-техническую.

Незадолго до этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал возможное размещение российских Вооруженных сил в Латинской Америке. «Речь о суверенных государствах, давайте не забывать. Безусловно, в контексте нынешней ситуации Россия думает, как обеспечить собственную безопасность», — отметил он.

Мал золотник

Никарагуа находится в Латинской Америке, между Гондурасом и Коста-Рикой. Это одна из самых бедных стран Западного полушария, с аграрной экономикой. Население страны — чуть более 6 млн человек.

Активно развивалось сотрудничество Никарагуа и СССР в брежневские годы. Советские власти поддерживали левых сандинистов, ЦРУ США — ультраправые отряды контрас. Примечательно, что оружие контрас частично финансировалось за счет поставок в Штаты колумбийского кокаина.

В начале девяностых сотрудничество между Москвой и Манагуа прервалось — но уже в середине нулевых сандинисты вернулись к власти и попросили Россию помочь с военной техникой. С тех пор Никарагуа — один из самых верных российских союзников, страна признала сразу же после России независимость Южной Осетии и Абхазии, а в 2014 году стала считать Крым российским уже через десять дней после референдума.

close 100% Член Политбюро ЦК КПСС, министр иностранных дел СССР Эдуард Амвросиевич Шеварнадзе в аэропорту Манагуа. Крайний слева в числе встречающих - президент Республики Никарагуа Даниэль Ортега, 1989 год Эдуард Песов/РИА Новости

Российские военные специалисты в Никарагуа находились даже в 1990-х, обслуживая советскую технику.