Во ВШЭ согласились со словами Рябкова об угрозе нового Карибского кризиса

В российском МИД считают, что Карибский кризис 1962 года может повториться. По словам замминистра иностранных дел Сергея Рябкова, это может произойти, если США и члены альянса продолжат давить на Россию. Во ВШЭ отметили, что аналогия с Карибским кризисом правомерна, поскольку Штаты не хотят уважать российские интересы.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что российско-американские отношения могут снова оказаться на грани военного конфликта, как в 1962 году во время Карибского кризиса. Его слова передает ТАСС.

«Вы знаете, может до этого дойти вполне. Если, как говорится, товарищи с той стороны не понимают, и будет продолжаться все так, как идет, мы вполне можем, по логике развития событий, вдруг проснуться и увидеть себя в чем-то похожем», — сказал дипломат журналистам.

По мнению Рябкова, новый Карибский кризис будет провалом дипломатическим и внешнеполитическим. Однако время для того, чтобы договориться о нерасширении НАТО на восток, еще есть.

«В американском внешнеполитическом инструментарии применительно к России не осталось ничего кроме шантажа, угроз и санкций. Но это не тот язык, который мы воспринимаем. Мы должны проявлять твердость, это сейчас и происходит», — добавил замминистра.

Россия превратилась для западных стран в раздражающий фактор, поскольку она защищает свои интересы, считает Рябков. НАТО может отказаться от продвижения на восток, и этот документ может быть оформлен по-разному, добавил он. Кроме того, Москва предлагает альянсу закрепить постоянный нейтральный статус ряда стран в регионе.

Как Хрущев и Кеннеди

Заместитель директора факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов в разговоре с «Газетой.Ru» согласился с оценкой Рябкова, однако отметил и отличия нынешней ситуации от времен Хрущева и Кеннеди.

«Пока ситуация качественно отличается от Карибского кризиса, но она действительно может до него дойти. Главное отличие заключается в том, что в ходе Карибского кризиса <…> напрямую стоял вопрос о войне между Советским Союзом и США с использованием ядерного оружия», — заявил эксперт.

По его словам, сейчас в прессе ходит спекуляция о войне между Россией и Украиной, эта ситуация принципиально иная.

«США по итогам переговоров Байдена и Путина открытым текстом заявили, что за Украину воевать не будут, и даже если предположить, что Россия совершит полномасштабное военное вторжение на Украину, то Вашингтон введет против Москвы санкции, а не вступит в войну против РФ. В этом главное отличие нынешней ситуации от Карибского кризиса», — подчеркнул Суслов.

Он добавил, что если требования о гарантиях безопасности будут отвергнуты западной стороной, то Россия не может позволить себе остаться ни с чем и просто деэскалировать ситуацию. Чтобы избежать войны между Россией и НАТО, необходимо договариваться.

«Россия недвусмысленно дает понять, что гипотетическое расширение НАТО на Украину и размещение ударных систем альянса у российских границ для нее является военной угрозой. И Москва пойдет на многое, чтобы эту военную угрозу устранить. <…> Пока США сложно пойти на договоренности с Россией в том виде, как Москва их сформулировала», — продолжил эксперт.

РФ требует от США уважать свои интересы. Однако уважение одной великой державы по отношению к другой великой державе возникает лишь в двух случаях, убежден Суслов.

«Первый — реальная, а не мнимая, угроза войны между этими двумя великими державами. И чтобы ее избежать, эти державы идут на уважение жизненно важных интересов друг друга. А второй — когда державы заинтересованы в партнерстве и, стремясь укрепить свое взаимодействие, они уважают интересы друг друга. Ни первого, ни второго на данный момент в российско-американских отношениях нет и в помине», — считает он.

Поэтому пока Штаты не почувствуют реальную военную угрозу, они не будут учитывать российские интересы. «В этой ситуации как раз аналогия с Карибским кризисом абсолютно правомерна», — подчеркнул эксперт.

Развязать ракетный узел

В 1961 году США разместили в Турции 15 ракет средней дальности «Юпитер» — оттуда они могли за 10 минут достигнуть Москвы. Перед этим в Италии было развернуто еще 30 «Юпитеров», а в Великобритании — 60 ракет «Тор». С воздуха велась непрерывная разведка территории СССР.

Ответной мерой советского руководства стала операция «Анадырь» — с июня по октябрь 1962 года на Кубе были размещены кадровые военные части СССР, а также баллистические и тактические ракеты наземного базирования. Это позволяло в случае войны поразить объекты почти на всей территории США.

Президент Джон Кеннеди ввел морскую блокаду Кубы, а военные предлагали американскому президенту уничтожить ракеты с воздуха или же начать полномасштабную операцию против Кубы. Москва отрицала размещение ракет на острове. Кеннеди уже располагал неопровержимыми доказательствами — фотосъемкой мест дислокации ракет.

«Давайте не только перестанем тянуть за концы каната, но примем меры к тому, чтобы узел развязать. Мы к этому готовы», — предлагал советский генсек Никита Хрущев в письме к Кеннеди.

Карибский кризис продолжался около двух недель. 27 октября 1962 года мир сильнее всего приблизился к уничтожению. Американский самолет-разведчик U2, пилотируемый майором ВВС США Рудольфом Андерсоном, нарушил воздушную границу Кубы. Он должен был сфотографировать советские военные объекты на острове. Самолет сбили двумя ракетами, Андерсон погиб, у него осталась беременная жена и двое детей. После этого мир оказался на грани ядерной войны.

На следующий день были открыты советско-американские переговоры при участии представителей Кубы и генсека ООН.

Правительство СССР согласилось убрать советские ракеты с территории Кубы при условии, что США гарантируют территориальную неприкосновенность острова и не будут вмешиваться во внутренние дела страны. Также было заявлено о выводе американских ракет с территории Турции и Италии.

В 2007 году о Карибском кризисе в контексте развертывания США системы ПРО в Европе напомнил Владимир Путин. «Для нас ситуация технологически очень похожа. Мы остатки баз из Вьетнама, из Кубы вывели и все там ликвидировали. А у российских границ такие угрозы для нашей страны сегодня создаются», — сказал российский президент на саммите Россия – Евросоюз.