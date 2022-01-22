Наши люди в Гаване. Что делали военные СССР на Кубе

«Целая истерика поднялась в западной экспертно-политической среде после простого отказа заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова дать однозначный ответ на вопрос о возможных «военно-политических планах» нашей страны применительно к Кубе и Венесуэле», – заявили в МИД России. «Газета.Ru» поговорила с советскими военными, которые служили на Кубе, и выяснила, в чем заключалась их миссия.

«Цель советских военнослужащих заключалась не в участии в обороне «Острова Свободы» от иностранного вторжения, а в подготовке кубинской армии, – рассказал «Газете.Ru» генерал-майор в отставке Михаил Макарук, бывший военный атташе при посольстве СССР в Республике Куба. – Регулярно проводились военные учения разного уровня с кубинскими коллегами. Армия Республики Куба и подразделения Национальной обороны заметно окрепли, в том числе за счёт нашей боевой техники. Помогали советские солдаты кубинцам и при ураганах и наводнениях, многие из тех наших солдат, кто похоронен на территории мемориального комплекса Эль-Чико близ Гаваны, погибли в 1963 году, спасая мирных жителей от стихии».

Официально считается, что советские войска, военная техника и ракеты были переброшены на Кубу в ходе операции «Анадырь» в июле-октябре 1962 года. Однако ещё в 1959 году, после секретных переговоров в Мексике начальника разведки Фиделя Кастро майора Рамиро Вальдеса с советским послом, на Кубу были отправлены первые советские военные советники. Об этом сообщал бежавший на Запад полковник КГБ Олег Гордиевский.

«Операция «Анадырь» это уникальная десантная операция. Пожалуй, даже штучная. Огромная масса людей и техники была незаметно переброшена на другую часть планеты. А главное – ракеты. В США опомнились, когда группировка уже была на Кубе. Да, потом ракеты мы вывели. Но условием был вывод ракет США PGM-19 «Юпитер» из Турции, ради чего операция и началась. Штаты вывезли ракеты и до сих пор в Турции ничего подобного не размещают. Вот такой урок», – вспоминает в разговоре с «Газетой.Ru» капитан первого ранга в отставке, бывший военный советник на Кубе Алексей Бегунов.

По итогам операции «Анадырь» на Кубу была переправлена 51-я ракетная дивизия, на вооружении которой находились пусковые установки ракет Р-12 и Р-14. В зоне досягаемости первых находилось около трети территории США, включая Филадельфию, дальность поражения вторых была больше – они потенциально могли поразить уже всю территорию Штатов и частично Канаду. Прикрывать ракеты и технические части было обязанностью крупной сухопутной группировки.

После разрешения «Карибского кризиса» ракеты с ядерными боеголовками и часть военнослужащих были вывезены с Кубы. Некоторые вооружения были переданы кубинской армии. В их числе оказались более 100 танков, техника ПВО и ВМФ. Для обучения кубинцев были оставлены советские военные советники.

Общая численность советского военного контингента, в который входили подразделения ракетных, сухопутных, авиационных и военно-морских сил в 1962 году составляла более 50 тысяч человек.

Впоследствии, начиная с 1963 года, началось плановое сокращение и вывод советских войск, и на Кубе оставалось около 11 тысяч военнослужащих. В 1979 году было принято решение о создании на базе группировки 12-го учебного центра, существование которого было прекращено в 1993 году. При этом сами кубинцы были против сокращений.

«Решение о превращении группировки в учебный центр было непростым в первую очередь по политическим соображениям, – вспоминает генерал Михаил Макарук. – Кубинскую сторону первоначально не поставили в известность. Официальная Гавана была категорически против. Нашему послу Виталию Воротникову пришлось тогда приложить массу усилий, чтобы получить в итоге согласие кубинцев».

Советские военные советники, среди прочего, готовили кубинских солдат и офицеров для операций в Африке. «В 1975 года Куба направила в Анголу 25 тысяч военных. Перед отправкой они все проходили обучение в нашем центре», – рассказал капитан первого ранга Алексей Бегунов.

Практически сразу после прибытия на Кубу советских войск началось строительство Радиоэлектронного центра (РЭЦ) в Лурдесе. Он был сдан в эксплуатацию в 1967 году и функционировал до 2002 года.

Это была не отдельная станция, а постоянное соединение Вооруженных сил СССР, а затем и ВС РФ и оно всегда находился в повышенной степени боевой готовности. Помимо самой РЭЦ, работавшей на 6-й отдел Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба Минобороны, в него входили и другие узлы связи. Так, узел «Платон» работал в интересах Военно-морского флота, узел «Орбита» обслуживал КГБ.

«Сейчас технологии сильно изменились, усовершенствовались. Но в 1970-80-е годы непосредственная близость к США позволяла получать огромный массив информации. Можно было перехватывать сообщения со спутников, при желании – ставить помехи. База NASA и Космических сил США на мысе Канаверал была меньше, чем в тысяче километров. Для РЭЦ база была просто «открытой книгой», видели там все, что можно», – говорит полковник в отставке, бывший военный советник на Кубе Борис Маханьков.

Ветераны, служившие на Кубе, отмечают, что военное присутствие на острове дало советской армии уникальный опыт.