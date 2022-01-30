Северная Корея всполошила соседей пуском ракеты, превысившей скорость звука в 16 раз

Северная Корея в воскресенье запустила баллистическую ракету средней дальности в направлении Японского моря. Скорость ракеты превысила скорость звука в 16 раз, а запуск стал седьмым только с начала 2022 года. В очередной раз правительство Японии выразило КНДР протест.

В 16 раз быстрее звука

О запуске ракеты средней дальности сообщило информационное агентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи. Ракета пролетела около 800 километров на максимальной высоте 2000 километров и достигла максимальной скорости 16 Маха, что в 16 раз превышает скорость звука, и похожа на скорость ракеты «Хвасон-12», которую КНДР испытала в 2017 году. Журналистам об этом сообщил военный чиновник, пожелавший остаться анонимным.

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи предупредил находящиеся в том районе рыболовные суда о риске падения обломков. Южнокорейские военные предполагают, что запуск провели из района провинции Чагандо. При этом ракета не повлияла на радиационный фон в Приморском крае, сообщили в Примгидромете.

«Радиационный фон в Приморье составляет 11 мкР/ч, что соответствует обычным показателям», — цитирует сообщение «Интерфакс».

Нынешний запуск стал седьмой демонстрацией сил КНДР в этом году, отмечает Yonhap. Это крупнейшее испытание оружия Северной Кореей с момента запуска межконтинентальной баллистической ракеты в ноябре 2017 года.

Еще 20 января Пхеньян выступил с плохо завуалированной угрозой отменить мораторий на ядерные испытания и запуски межконтинентальных баллистических ракет, добровольно объявленный КНДР в конце 2017 года.

Авторы статьи отметили, что Пхеньян нагнетает напряженность серией запусков ракет с начала этого года, так как Вашингтон усилил санкционное давление на КНДР на фоне тупика в переговорах по ядерному оружию между странами.

Кроме того, в своем обращении перед Новым годом Ким Чен Ын призвал поддержать вооруженные силы передовыми технологиями в то время, когда переговоры с Южной Кореей и Соединенными Штатами зашли в тупик.

Международная реакция

Командование США в Индо-Тихоокеанском регионе осудило запуск и призвало Северную Корею воздерживаться от «дальнейших дестабилизирующих действий».

«Хотя мы оценили, что это событие не представляет непосредственной угрозы персоналу и территории США или территории наших союзников, мы продолжим следить за ситуацией… Приверженность США защите Республики Корея (Южная Корея – «Газета.Ru») и Японии остается непоколебимой», — цитирует Reuters заявление военных Соединенных Штатов.

А представитель Госдепартамента США сообщил, что запуск демонстрирует угрозу, которую представляют незаконные программы Северной Кореи по созданию оружия массового уничтожения и баллистических ракет, и призвал Пхеньян к «постоянному и предметному» диалогу.

Совет национальной безопасности Южной Кореи на экстренном совещании также осудил пуск КНДР и потребовал соблюдать мораторий, а также вернуться к диалогу и дипломатии, сообщила президентская администрация Республики Корея.

«Мы осуждаем сегодняшний пуск Северной Кореей баллистической ракеты средней дальности как вызов резолюциям СБ ООН и требованиям международного сообщества решить вопрос о стабильности, мире и денуклеаризации Корейского полуострова дипломатическим путем. Мы требуем от Северной Кореи немедленно прекратить деятельность, вызывающую нестабильность ситуации и в регионе и создающую напряженность на Корейском полуострове, соблюдать мораторий и как можно скорее вернуться на путь дипломатических решений посредством диалога», - говорится в заявлении совета национальной безопасности.

Южнокорейские военные заявили, что «отслеживают и контролируют соответствующие северокорейские передвижения и поддерживают состояние (боевой — «Газета.Ru») готовности», сообщает Yonhap.

Протест Японии

Правительство Японии выразило протест КНДР в связи с очередным ракетным запуском, заявил генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

«Запуски баллистических ракет нарушают соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН, в связи с чем КНДР был выражен суровой протест. Мы всё еще выясняем подробности», — цитирует Мацуно Reuters.

По его словам, время полета ракеты составило около 30 минут, вхождения в исключительную экономическую зону Японии зафиксировано не было.

Пуск за неделю до Олимпийских игр

Нынешний пуск ракеты состоялся менее, чем за неделю до открытия зимних Олимпийских игр в Пекине. Именно Китай — основной политический и экономический партнер Северной Кореи, отмечает Reuters. В Пхеньяне также заявили, что страна пропустит Игры из-за пандемии COVID-19 и «враждебных сил».

«Похоже, что Ким (Чен Ын — «Газета.Ru») наращивает тесты, чтобы оказать давление на Вашингтон и Пекин в связи с санкциями накануне Олимпиады», — цитирует Reuters южнокорейского научного сотрудника Центра внешней политики и национальной безопасности Яна Ука.