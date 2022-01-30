Yonhap: запущенная КНДР ракета превысила скорость звука в 16 раз

Максимальная скорость баллистической ракеты средней дальности (БРСД), запущенной Северной Кореей в сторону Японского моря, составила 16 чисел Маха. Об сообщает агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных.

Отмечается, что рака была запущена под почти вертикальным углом.

«Ракета достигла максимальной скорости 16 чисел Маха, что в 16 раз превышает скорость звука», — рассказал источник.

Южнокорейские военные предполагают, что КНДР запустила ракету «Хвасон-12». Впервые она была представлена параде в 2017 году, ее первый запуск состоялся в том же году.

30 января КНДР вновь произвела запуск неопознанного снаряда в сторону Японского моря — это уже седьмое ракетное испытание с начала года. Береговая охрана Японии заявила, что выпущенная КНДР баллистическая ракета упала в Японское море и не представляет опасности для японских префектур. Вместе с тем правительство Японии выразило протест в связи с очередным северокорейским ракетным запуском.