Пентагон прокомментировал запуск баллистической ракеты КНДР

Выпущенная КНДР баллистическая ракета не представляла непосредственной угрозы Соединенным Штатам и союзникам в регионе, сообщает РИА «Новости».

«Хотя мы пришли к выводу, что это происшествие не представляет непосредственной угрозы для служащих США, территории страны или наших союзников, мы будем продолжать следить за ситуацией», — указано в заявлении Индо-Тихоокеанского командования американских ВС (INDOPACOM).

В INDOPACOM отметили, что находятся в постоянном контакте с командованиями южно-корейской армии и японских сил самообороны.

«Соединенные Штаты осуждают эти действия и призывают КНДР воздерживаться от дальнейших дестабилизирующих действий», — указано в сообщении.

Ранее Япония выразила протест КНДР в связи с очередным ракетным испытанием.

Накануне КНДР вновь произвела запуск неопознанного снаряда в сторону Японского моря — это уже седьмое ракетное испытание с начала года. Береговая охрана Японии заявила, что выпущенная КНДР баллистическая ракета упала в Японское море и не представляет опасности для японских префектур.