В Приморье рассказали об изменении радиационного фона после запуска ракеты КНДР, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Приморский гидрометеорологический центр.

«Радиационный фон в Приморье составляет 11 мкР/ч, что соответствует обычным показателям», — заявили в Примгидромете.

Накануне КНДР вновь произвела запуск неопознанного снаряда в сторону Японского моря — это уже седьмое ракетное испытание с начала года. Береговая охрана Японии заявила, что выпущенная КНДР баллистическая ракета упала в Японское море и не представляет опасности для японских префектур.

Ранее Пентагон прокомментировал запуск баллистической ракеты КНДР.

Соединенные Штаты осудили действия Северной Кореи и призвали КНДР остановить испытания баллистических ракет. В Индо-Тихоокеанском командовании американских вооруженных сил отметили, что находятся в постоянном контакте с командованиями южно-корейской армии и японских сил самообороны.