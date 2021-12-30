Переиграть «Байрактары». Почему «Орион» лучше турецких дронов

В российской армии сделали ставку на применение беспилотных роботизированных аппаратов. Военный журналист Виктор Сокирко специально для «Газеты.Ru» рассказывает о перспективных системах, которые стоят на вооружении и которые планируется поставить.

О том, что беспилотники и боевые роботы стали в российской армии серьезной военной силой, говорят сейчас многие. Президент Владимир Путин недавно рассказал о наличии в российской армии более двух тысяч беспилотников, добавив, что «нужно и дальше над ними работать».

Ранее о том, что Россия обладает всем спектром беспилотных систем, заявил вице-премьер Юрий Борисов. К слову, Борисов, человек в этой теме весьма компетентный. Он окончил Пушкинское высшее командное училище радиоэлектроники, а в бытность замминистра обороны (2012-2018 год) отвечал за военно-техническое обеспечение и военно-техническую политику Вооруженных сил России, за создание, развитие и модернизацию вооружения, военной и специальной техники.

В правительстве он также курирует развитие военно-промышленного комплекса. Понятно, что боевая робототехника зародилась достаточно давно, но именно Юрий Борисов активно продвигал ее поставки в армию.

Сейчас на слуху оказался российский беспилотник «Орион-Э» (это экспортное название, в России их называют «Иноходец»). Его разработчик и производитель — АО «Кронштадт».

Огромный интерес вызвало опубликованное Минобороны видео, где был продемонстрирован этот ударный дрон, который был задействован в боевом применении по воздушным целям. Однако особое внимание к этому дрону приковало сообщение (его опубликовало РИА «Новости») о его применении в Сирии. Утверждается, что пара беспилотников совершила там свыше 80 боевых вылетов, в 40 из которых наносились удары по террористам.

Начальник управления строительства и развития системы применения беспилотных летательных аппаратов Генштаба ВС РФ генерал-майор Александр Новиков заявил, что при необходимости российские БПЛА смогут противостоять турецким беспилотникам, из которых самыми известными стали «Байрактары» (Bayraktar TB2). «Не только «Байрактару» – любому беспилотному летательному аппарату», – рассказал Новиков в эфире программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1».

По основным тактико-техническим характеристикам и вооружению «Орион» превосходит своего потенциального противника. У него выше крейсерская скорость (200 км/ч против 130), масса полезной нагрузки (250 кг против 150). Больше и ракет – у «Байрактара» их две, у «Ориона» под крылом четыре ракеты класса «воздух-земля». Этот комплекс способен не только вести разведку (при размещении РЛС, тепловизоров, дальномеров, видеокамер, средств обнаружения), но и поражать цели с применением пулеметов, гранатометов и противотанковых ракетных комплексов.

Пожалуй, стоит еще отметить «убийцу на 360 градусов» – уникальный радиоуправляемый комплекс АБМ-БСМ 30 «Вихрь». Это боевой робот, способный выполнять практически любые задачи на поле боя.

Боевой модуль, производимый на Севастопольском АО «НТЦ Импульс-2», способен самостоятельно находить противника.

По сути, это бронебашня, в которой установлены автоматическая пушка и пулемет с возможностью применения противотанковых и зенитных ракет. Размещаться она может на базе БМП-3, бронеавтомобиле «Тигр», штурмовике Су-25, вертолете Ка-52.

Система действует автономно, без присутствия человека, который может удаленно управлять сразу четырьмя такими комплексами, просто задав установку на нахождение и уничтожение противника.

АБМ-БСМ 30 «Вихрь» не имеет аналогов в мире.