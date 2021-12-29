От «Ориона» до «Охотника». Как работают российские беспилотники

Российский беспилотный летательный аппарат «Орион» активно применяется в Сирии, а ударный беспилотник С-70 «Охотник» с плоским реактивным соплом недавно продемонстрировали на Новосибирском авиационном заводе (НАЗ) имени Чкалова. О перспективах беспилотных систем – в авторской колонке журналиста и бывшего милиционера Сергея Лютых специально для «Газеты.Ru».

Увлеченность США ударными беспилотниками хорошо известна и уже даже отрефлексирована в кино, как в позитивном, так и в негативном плане. Еще в 2014 году на экраны вышел фильм про парней, которые убивают людей на Ближнем Востоке, управляя дронами из Штатов. Они вроде бы находятся вне опасности, но испытывают муки совести, так как не всегда под их ударом гибнут только боевики.

Долгое время эксперты ждали, когда Россия догонит в этом отношении США. Вернее, ждали того, чтобы у нас появились такие же изделия самолетного типа, какие мы уже привыкли наблюдать в голливудском кино.

Интересные полевые образцы я увидел своими глазами в авиационном отряде спецназа «Ястреб» МВД России еще в 2015 году. Они там не стояли без дела, а буквально за месяц до моего визита вернулись с Дальнего Востока, где их применяли для борьбы с браконьерами.

Конечно, этих злоумышленников они не уничтожали, а только фиксировали их местонахождение, которое передавалось группе захвата. В данном случае речь шла об ижевских ZALA cамолетного типа. Они были способны развивать скорость более 100 километров в час и работать до трех часов на высоте в несколько километров.

Применялись тогда, шесть лет назад, беспилотники и во время спецопераций на Северном Кавказе. Однажды, по словам командира «Ястреба», с их помощью удалось обнаружить опасную группу боевиков, спрятавшуюся в кукурузном поле.

С началом военной операции Воздушно-космических сил (ВКС) России в Сирии возникла нужда и в ударных беспилотниках.

В 2016 году первый полет совершил российский «Орион», ставший отечественным аналогом американского MQ-1C Grey Eagle. Характеристики экспортного варианта известны, а тот, что применяется российскими ВКС, – засекречен. Не слишком афишируется и опыт его боевого применения.

Лишь на днях источник РИА «Новости» сообщил, что «Орион» уже совершил свыше 40 вылетов для нанесения ударов по террористам. По его словам, этот беспилотник успешно применял управляемые ракеты X-БПЛА и авиабомбы.

Кроме того, «Орион» собирал разведывательные данные, «подсвечивал» инфраструктуру противника для артиллерии и авиации.

Об экспортной модели известно, что она способна сутки находиться в полете, набирать высоту до 7500 метров, нести боезапас весом 200 килограммов, двигаться со скоростью (по разным данным) от 120 до 200 километров в час, работать в радиусе 250 километров, а с применением беспилотника-ретранслятора – 300 километров.

Журналистам совсем недавно был продемонстрирован первый летный образец другого новейшего российского ударного беспилотника – презентация С-70 «Охотник» с плоским реактивным соплом прошла на Новосибирском авиационном заводе (НАЗ) имени Чкалова. Замминистра обороны Алексей Криворучко отметил, что его функционал «превосходит немногочисленные иностранные аналоги».

Однако и американцы не стоят на месте. Они развивают концепцию, предполагающую использование сразу целого роя дронов. На ум в связи с этим приходят аналогии с армией дроидов из Звездных войн. Но и уязвимость у них пока что схожая: есть пункт управления, который находится относительно недалеко от зоны боевых действий. Если его уничтожить, то дроны рухнут на землю.

Американцы пытаются решить проблему уязвимости с помощью автономных систем, которые будут работать в связке с пилотируемыми самолетами-носителями. Уже проводились экспериментальные запуски беспилотников проекта X-61А Gremlin с транспортника «Геркулес».

Наши разработчики осваивают эту тему. И, вероятно, нашли оригинальное решение. Так, компания «Кронштадт» начала создание системы применения «роя» боевых беспилотных летательных аппаратов разных классов. Такой «рой» будет действовать самостоятельно.

«Управляющий оператор будет выдавать задачи не конкретным аппаратам, а ставить задачу выполнить действие в заданном районе. Группа или «рой» будет самостоятельно распределять роли и определять приоритетность выполнения задачи. Это касается как ударных задач, так и задач воздушной разведки. Проще говоря – самостоятельно обнаруживать, классифицировать и поражать заданные цели»,

– рассказал гендиректор «Кронштадта» Сергей Богатков РИА «Новости».

Есть все основания предполагать, что рой дронов-беспилотников может появиться у России раньше, чем у США.

Биография автора:

Сергей Лютых, журналист, капитан милиции в отставке, работал участковым милиционером, расследовал уголовные дела в дознании, раскрывал преступления, будучи оперативником в МУРе на Петровке, 38.

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