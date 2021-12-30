Операция «магистраль». Как на самом деле выглядел бой 9-й роты в Афганистане

Советским военным удалось достичь куда большего, чем просто решить поставленную перед ними политиками боевую задачу. Однако ни тогда, ни годы спустя этой победе не придавалось особое значение, а вернее – о ней попросту забыли. Спасать от распада уже проходилось саму Россию.
Операция по деблокированию Хоста получила название «Магистраль». Провели ее зимой 1987-1988 годов.
Главной задачей стал захват перевала Сатэ-Кандав, находящегося на высоте 2800 метров. Там был мощный укрепрайон. Договориться о мирном проходе советских военных колонн не удалось.
22 ноября прямо на перевал с транспортных самолетов выбросили десант: небо покрылось парашютами. Моджахеды открыли шквальный огонь. Однако десант оказался ложным: вместо солдат были манекены и мешки с песком. В течение нескольких часов после этого советская артиллерия и авиация плотно работала по обозначившим себя позициям боевиков.
Следом в укрепрайон для зачистки поднялись мотострелки. Никакого сопротивления они уже не встретили.
Этот план операции был разработан и успешно проведен в жизнь коллективом офицеров под руководством командира 40-й армии Бориса Громова, командира 103-й воздушно-десантной дивизии Павла Грачева и начальника Особой группы управления Минобороны СССР Валентина Варенникова.
Но кроме хитрости за «Магистралью» стояли храбрость и стойкость простых солдат и офицеров. Так, частью операции стал бой на высоте 3234, вошедший в историю как подвиг 9-й роты.
Только в жизни было совсем не так, как это показано в одноименном российском фильме, где десантников перебили почти всех до одного, а исход боя решили прилетевшие на подмогу военные вертолеты.
На самом деле 39 бойцов 9-й роты успешно выдержали и массированный минометный обстрел, и несколько атак подразделений противника численностью до 500 человек. Исход боя решил разведвзвод из 12 человек под командой старшего лейтенанта Андрея Смирнова, сумевший доставить на окруженную высоту боеприпасы. В итоге, десантники, в том числе и те, что уже были ранены, сами атаковали противника. Боевикам пришлось отступить.
В этом бою 9-я рота потеряла шесть человек убитыми. Еще 19 были ранены. Один из погибших — рядовой Андрей Мельников. Он вообще мог не служить в армии, так как в 17 лет женился и стал молодым отцом. Андрей добровольцем отравился в Афганистан. До «Магистрали» он уже поучаствовал с шести боевых операциях.
На высоте 3234 ему удалось отразить несколько атак противника и оставаться в бою, несмотря на тяжелые ранения. Умер он уже после сражения. За свой подвиг Мельников получил посмертно звание Героя Советского Союза.
Хотелось бы, чтобы про «Магистраль» и 9-ю роту наконец-то сняли достойный фильм, чего до сих пор не произошло. Однако это проблема не только отечественного кинематографа.
В свое время войну во Вьетнаме американцы показывали в кино исключительно как ярмарку адского безумия. Конечно, иначе бы не появились такие яркие антивоенные кинополотна, как «Апокалипсис сегодня» Фрэнсиса Форда Копполы.
Но, спустя десятилетия, вышел на экраны и фильм «Мы были солдатами» с Мэлом Гибсоном в главной роли, где американская военщина показана не такой уж глупой и бессмысленной.
Теперь очередь за нами – вновь обратить внимание на события, произошедшие в 80-х годах в Афганистане, и дать им более взвешенную оценку.
Так уж получается, что, несмотря на все оговорки, которые делают режиссеры в кадре и за кадром, мол, фильм лишь основан на реальных событиях, масса людей воспринимают «9 роту» Федора Бондарчука почти как документальное кино.
Все уверены, что за сюжетом лежат если не документы, то реальные воспоминания солдат, а не красивые образы, взятые из американских военных боевиков, и байки про кривые стволы пулеметов.
Конечно, разному негативу было место и во время подготовки, и во время непосредственной службы советских воинов в Афганистане, но армия тогда выполняла все поставленные перед ней задачи.
Хорошо бы снять об этом честный фильм.
Биография автора:
Сергей Лютых, журналист, капитан милиции в отставке, работал участковым милиционером, расследовал уголовные дела в дознании, раскрывал преступления, будучи оперативником в МУРе на Петровке, 38.
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции «Газеты.Ru».