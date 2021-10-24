Быстрый рост китайского ВМФ угрожает США и России

Федерация американских ученых (Federation of American Scientists, FAS) опубликовала обширный доклад под названием «Модернизация ВМФ Китая: последствия для ВМС США – история вопроса и проблемы для Конгресса». «Газета.Ru» проанализировала основные тезисы этого документа.

FAS – американская непартийная некоммерческая организация, созданная в 1945 году учеными, занимавшимися ядерным проектом США. Сегодня главный приоритет организации состоит в исследовании «проблем глобальной политики безопасности». При подготовке доклада аналитики FAS, помимо прочего, использовал открытые данные Управления военно-морской разведки ВМС США (Office of Naval Intelligence, ONI).

«В эпоху возобновления конкуренции между великими державами усилия Китая по модернизации вооруженных сил, в том числе его усилия по модернизации Военно-морского флота, стали главной проблемой при оборонном планирования и составлении военного бюджета США», – отмечается в документе FAS.

Военно-морской флот Китая рассматривается в докладе FAS как «серьезный вызов способности ВМС США обеспечивать и поддерживать контроль над западной частью Тихого океана». С подобной проблемой США впервые столкнулись после окончания «холодной войны».

Усилия Китая по модернизации Военно-морского флота включают широкий спектр программ приобретения кораблей, самолетов и вооружений, а также улучшение тылового и технического обеспечения, качества личного состава, обучения, а также проведение мероприятий боевой и оперативной подготовки. В настоящее время ВМФ Китая имеет «определенные ограничения и слабые места и работает над их преодолением».

Военно-морской флот Китая, безусловно, является крупнейшим из всех стран Восточной Азии, отмечается в докладе FAS, и за последние несколько лет он превзошел ВМС США по количеству боевых кораблей. По данным ONI, к концу 2020 года у Китая было 333 боевых корабля (у США – 296). По прогнозам ONI, к 2025 году у Китая будет 400 боевых кораблей, а к 2030 году – 425.

Корабли, самолеты, вооружение и военная техника Китая сейчас намного более современны и боеспособны, чем они были в начале 1990-х годов, и теперь во многих отношениях сопоставимы с аналогичными образцами ВМС западных стран. ONI заявляет, что «дизайн и качество материалов китайских кораблей во многих случаях сопоставимы с конструкциями ВМС США».

Вашингтон в последние годы предпринял ряд мер по противодействию усилиям Китая по модернизации военно-морского флота. Среди прочего, ВМС США переместили большую часть своего флота именно в Тихий океан, направили туда свои самые боеспособные новые корабли, самолеты и лучший личный состав. Помимо этого, США поддерживают или усиливают взаимодействие и сотрудничество с союзными и другими военно-морскими силами в Индо-Тихоокеанском регионе.

ВМС США также приступили к разработке новых оперативных концепций (например, новых способов использования сил ВМС и Корпуса морской пехоты) для противодействия ВМФ Китая. Проблема для Конгресса США, считают аналитики FAS, заключается в попытке ответить на вопрос: адекватно ли реагируют ВМС США на усилия Китая по модернизации своего Военно-морского флота?

Относительный военно-морской потенциал США и Китая иногда оценивается путем сравнения количества американских и китайских кораблей. Хотя общее количество кораблей во флоте (или совокупный тоннаж флота) относительно легко рассчитать, это одномерная мера, которая не учитывает множество других факторов, влияющих на возможности флота и то, как эти возможности соотносятся с назначенными ему задачами.

Вместе с тем Китай находится на пути к тому, чтобы обогнать Соединенные Штаты в качестве самых мощных вооруженных сил в Тихоокеанском регионе в течение десятилетия – возможно, уже в 2026 году.

Глава Индо-Тихоокеанского командования США адмирал Фил Дэвидсон полагает, что потенциальный сдвиг в балансе военной мощи между Пекином и Вашингтоном может произойти «гораздо раньше, чем ранее заявляли официальные лица США».

FAS цитирует слова адмирала на выступлении в Американском институте предпринимательства (American Enterprise Institute, AEI) в марте 2021 года.

AEI – негосударственный исследовательский институт, «мозговой центр» консервативного толка. Адмирал также отметил, что «вскоре Китай может набраться смелости и попытаться насильственно изменить существующий порядок в западной части Тихого океана».

На фоне бурного строительства ВМФ НОАК целесообразно оценить боевые и оперативные возможности российского Тихоокеанского флота (ТОФ). Почти все корабли и катера в составе Тихоокеанского флота построены еще в советское время и, по сути, дослуживают свой срок. Количество современных единиц в боевом составе ТОФ не тянет даже на флотилию.