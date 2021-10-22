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Армия

«Т-90М превращается в робота с дистанционным управлением»

Как и зачем российский танк Т-90М оснастят возможностью «смотреть за горизонт»

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Владимир Гердо/ТАСС
Для российского танка Т-90М разработана оптико-электронная система, которая позволит экипажу «заглянуть за видимый горизонт». Американский журнал The National Interest утверждает, что это заинтересует новых покупателей на внешних рынках. «Газета.Ru» разбиралась, зачем нужна эта система и какие страны могут быть заинтересованы в приобретении танков с дополнительной установкой.

По оценке The National Interest, танк Т-90М, дополненный оптико-электронной системой, которая позволит экипажу «заглянуть за видимый горизонт», не только пополнит российский арсенал, но и «дополнительно заинтересует иностранных заказчиков». Впервые об оснащении Т-90М системой загоризонтного видения сообщили на форуме «Армия-2021». В сентябре стало известно о подготовке испытаний. Система представляет собой особый тепловизионный прибор наблюдения с лазерным дальномером, который устанавливается на мачтовое устройство.

В составе сухопутных войск России сейчас около 500 танков Т-90 и Т-90А. Заместитель министра обороны Алексей Криворучко заявлял, что до 400 из них «могут быть модернизированы». В 2017-2019 годах Минобороны РФ заключило три контракта на танки Т-90М более чем на 160 машин.

Первая отгрузка Т-90М состоялась в апреле 2020 года, он поступил на вооружение 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа России (по другим данным — 2-й гвардейской Таманской мотострелковой дивизии).

По мнению главного редактора журнала «Арсенал Отечества», члена экспертного совета при Военно-промышленной комиссии Виктора Мураховского, оптико-электронная система загоризонтного видения, разработанная для Т-90М, улучшит его разведывательные возможности, но вряд ли будет применяться на этих машинах массово.

«Это средство разведки, а танковые снаряды предназначены для поражения противника в пределах прямой видимости. Эта оптическая система улучшает разведывательные возможности танка, но вряд ли такие машины будут массовыми. Возможно, такой танк необходим командиру подразделения, но у линейных танков в такой системе нет необходимости. Задумка интересная, но будет ли она внедрена широко в программу модернизации машин — вопрос. Это не серийное изделие — одно из предложений», — считает Мураховский.

В свою очередь, военный эксперт Дмитрий Литовкин говорит, что оптико-электронная система загоризонтного видения сможет давать конкретное целеуказание на планшет, который есть у командира танка внутри.

«Этим устройством можно пользоваться даже дистанционно. Экипаж вообще может не входить в танк, машина будет вести наблюдение за местностью и при обнаружении цели экипаж может в автоматическом режиме применить пушку. Сегодня танк Т-90М превращается в робота, которым можно управлять дистанционно, и решать задачи боевые без экипажа внутри», — сказал Литовкин.

Он отметил, что в других странах такие технологии тоже появляются, но важно, что Россия — в числе лидеров.

Что касается экспорта, то, по мнению Мураховского, в приобретении у России танков Т-90М с такой системой может быть заинтересована, в первую очередь, Индия.

«В Индии на вооружение больше танков Т-90, чем в России. В 1990-е годы с ней был заключен и в последующие годы реализован ряд контрактом на поставку огромного числа машин. Поэтому Индия заинтересована модернизировать свой парк до современного уровня. Также большие партии Т-90 получил Алжир», – сказал Мураховский.

При этом эксперт отметил, что экспортный вариант любой военной техники отличается от той, которая поставляется в войска страны-производителя. «Пока машина не получила разрешение от Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству и Федеральной службы по техническому и экспортному контролю, не приобрела и не получила паспорт технического экспортного облика, она не предлагается иностранцам», — пояснил Мураховский.

По словам Литовкина, так как Индия еще и производит по лицензии танки Т-90 самостоятельно, приобретение экспортных образцов Т-90М для нее — возможность модернизировать уже произведенные машины и повысить их боевой уровень.

«На сегодняшний день по соотношению цены и качества, боевых характеристик, Т-90М — один из самых совершенных танков в мире. Россия готова делиться и технологиями производства этих машин. Их производит Индия. Египет тоже мог бы купить целый танковый завод, но американцы или европейцы никогда не пойдут на это — и блокируют», — уверен Литовкин.

По мнению Мураховского, по военно-техническому уровню танк Т-90М соответствует новейшим версиям американского М1A2 «Абрамс» SEPv3 и немецкого Leopard 2А7. Однако резерв модернизации практически исчерпан, и будущее за техникой нового поколения семейства «Армата», заключил эксперт.

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