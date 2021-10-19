Глава Пентагона посетил Грузию и Украину и дежурно пообещал им членство в НАТО

Глава Пентагона Ллойд Остин посетил Грузию и Украину. Накануне визита в Пентагоне заявили, что для Киева и Тбилиси дорога в НАТО «всегда открыта». При этом политическое руководство блока обещало обеим странам интеграцию в альянс еще в 2008 году. «Газета.Ru» разбиралась, почему НАТО не торопится с включением новых членов и при этом обвиняет Москву в агрессии.

«Остин отметит в Грузии и Украине, что дорога в НАТО открыта, и призовет страны провести изменения, которые требуются для того, чтобы претендовать на членство в оборонном альянсе», – написали на сайте Пентагона накануне визита. Из Киева Ллойд Остин планирует поехать в Бухарест.

Во время визита на Украину министр обороны США обвинил Россию в «развязывании войны на Донбассе». «Давайте четко говорить, что Россия начала эту войну, и Россия является тем камнем, который препятствует мирному урегулированию. Они начали нарушать территориальную целостность и суверенитет Украины», – заявил Остин на совместном брифинге с министром обороны Украины Андреем Тараном.

Накануне США поставили «партию помощи» на сумму $60 млн для украинских военных. Груз был доставлен в международный аэропорт «Борисполь» и содержит медицинское оборудование, боеприпасы и средства радиолокационного наблюдения.

«Это смешной и ничтожный объем помощи. Сравните с Афганистаном, куда влили $85 млрд. В Киеве постоянно говорят, что находятся на переднем крае борьбы демократии с диктатурой, что якобы противостоят оккупации, а в качестве помощи получают только подачки. Это характеризует действительное отношение Вашингтона к Киеву. США не пустят Украину в НАТО», — заявил «Газете.Ru» военный политолог, доцент РАНХиГС Валерий Волков.

Еще в 2008 году на саммите в Бухаресте политическое руководство блока НАТО, не называя конкретных сроков, обещало, что две страны будут интегрированы в альянс. Прошло 13 лет, но план действий о подготовке к членству так и не был предоставлен ни Украине, ни Грузии.

Речь идет только о риторике, которая не обеспечена реальным военным и политическими содержанием, считает заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ Дмитрий Суслов.

«Вашингтон в некотором смысле тем самым охлаждает пыл украинской и грузинских сторон по их рвению в НАТО, не предоставляя им ни приглашения, ни плана действий по членству в блоке, и даже не обозначая реальных сроков на этот счет», — сказал эксперт «Газете.Ru».

По его словам, это не мешает США постоянно на уровне дипломатических заявлений воспроизводить тезис о том, что они якобы поддерживают вступление Украины и Грузии в альянс при условии некоторых внутренних преобразований в этих странах.

Научный сотрудник Центра североамериканских исследований ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Алексей Давыдов также полагает, что заявления чиновников НАТО и США имеют мало общего с реальными планами по включению Киева и Тбилиси в состав блока.

«Следует обратить внимание на американские документы стратегического планирования. Их логика в отношении стран постсоветского пространства построена на нивелировании в нем реинтеграционных процессов, что особенно стало заметно после кризиса 2014 года, — убежден Давыдов. — Цель политики США на Украине и в Грузии продолжает идти в фарватере разобщения общего пространства на территории бывшего СССР. В этом смысле заявление о поддержке вхождения Киева и Тбилиси в НАТО — вполне дежурное».

При этом, как считает эксперт, качественного вовлечения США в содействие социально-экономическим реформам на Украине и Грузии не происходит.

«США необходимо сдержать Россию и не допустить политической реориентации Украины и Грузии, которая произошла бы в случае, если США однозначно и честно заявили, что вступление не состоится. Соответственно, Тбилиси и Киев нужны Вашингтону не сами по себе, а именно как инструменты сдерживания. Для этого их постоянно нужно поддерживать в этом ангажированном состоянии в «предбаннике» НАТО», — полагает Дмитрий Суслов из ВШЭ.

Суслов добавил, что визит и заявления главы Пентагона связаны и с тем, что США на фоне бегства из Афганистана нуждаются в дополнительном убеждении своих партнеров и союзников в Европе, что американцы никуда не уходят и что они по-прежнему привержены идее защиты европейских стран, поддержке Украины и Грузии.

«Обвинения в адрес России и небольшие денежные вознаграждения, подачки тоже часть этого плана.

При этом в Вашингтоне прекрасно понимают, что помощь могут просто украсть. В 2019 году во Львове украли приборы ночного видения и тепловизоры Archer. Кто украл, так и не выяснили. Единственным обвиняемым по делу проходил рядовой работник склада. Военной помощью, которая гарантированно разворовывается, нельзя победить, но можно обеспечить лояльность элит на Украине», — заключил политолог Валерий Волков.