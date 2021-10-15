Вашингтон опасается противовертолетного оружия, которое может продавать Москва

Армия США разрабатывает «контрмеры» против российских противовертолетных мин «Бумеранг», которые в ближайшее время могут поступить на международный рынок. «Газета.Ru» разбиралась, что это за мины, по какому принципу они работают и кто их может купить у России.

Поймать «неосторожный» вертолет

«Такие мины функционируют с помощью акустико-инфракрасного датчика, который сначала определяет шум вертолета на расстоянии до 3,2 км, а затем запускает снаряд по идентифицированному объекту, когда он находится в пределах 150 метров. Применение российских мин может значительно усложнить усилия противников России при работе в районах аэродромов, зонах высадки и любых других местах, где могут низко летать вертолеты», — написал журнала OE Watch, издаваемый Управлением иностранных военных исследований (Foreign Military Studies Office, FMSO) Министерства армии США.

OE Watch отмечает, что «Россия использует противовертолетные мины для улавливания неосторожных вертолетов» и что «угроза настолько серьезна, что армия США пытается разработать контрмеры».

Речь идет о российской противовертолетной мине (ПВМ) «Бумеранг», которая была принята на вооружение в 2012 году. Разработчик системы — Государственный казенный научно-испытательный полигон авиационных систем имени Л.К. Сафронова (ГкНИПАС), учредителем и собственником которого является Национальный исследовательский центр «Институт имени Н.Е. Жуковского».

Особая обеспокоенность американцев, вероятно, связана с намерением Москвы продвигать «Бумеранги» на внешний рынок. «В настоящее время специалисты ГкНИПАС ведут подготовительную работу с АО «Рособоронэкспорт» к продвижению противовертолетной мины на международные рынки», — отмечалось в пресс-релизе «Института имени Н.Е. Жуковского» по итогам авиасалона МАКС-2021.

«Психологический эффект для пилота»

Противовертолетная мина — по сути, «летающий боеприпас». Пионер в области его разработки — американское Агентство перспективных исследовательских проектов (Defense Advanced Research Projects Agency, DARPA). Еще в конце 1980-х годах оно начало создание автономной зенитной ракеты, способной самостоятельно обнаруживать воздушные цели и выходить на перехват. Разработкой отечественной ПВМ занимался ГкНИПАС. Работы велись в 2001-2011 годах в соответствии с гособоронзаказом.

«Противовертолетная мина нужна как дополнительное средство ПВО. Это тактика борьбы с вертолетной техникой, основанная на эффекте неожиданности. Такой боеприпас для вертолета будет внезапным, — рассказал «Газете.Ru» редактор журнала «Арсенал Отечества», военный эксперт Алексей Леонков. — К примеру, командование ожидает, что в заданном радиусе работают комплексы ПВО, отправляет туда вертолеты, а они натыкаютя на такую засаду. ПВМ устанавливается на земную поверхность вручную или с помощью специальной техники, которая выполняет автоматическую установку».

Принцип работы мины основан на распознавании полета: «услышав» его, устройство определяет направление приближения объекта.

«Когда вертолет заходит в зону поражения мины, она мгновенно отстреливается и поражает вертолет. Основные цели — двигатель или винт. Отстреленная в сторону вертолета с расстояния в 100 метров мина может пробить 12 мм стальной брони», — сказал Леонков.

По мнению военного эксперта Дмитрия Литовкина, ПВМ устанавливаются исходя из вероятности пролета над ними вертолетов. Он отметил, что сам факт существования противовертолетных мин и осведомленность об этом вертолетчика имеют также психологический эффект.

«Такая мина эффективна с точки зрения психологии, осознания пилотом вероятности заминирования того района, над которым ему предстоит летать», — считает Литовкин.

Приняли, но не применили

Говоря о применении ПВМ, Леонков отметил, что их установка возможна только в условиях реальных боевых действий.

«На вооружение ВС РФ эти мины приняты, но в боевых действиях не применялись, потому что Россия не участвовала в конфликтах, где бы эти изделия использовались против вертолетов противника. Но такой вероятный противник появился — это могут быть, например, представители «Талибана (организация запрещена в России)», которые стали эксплуатировать вертолеты, доставшиеся от американцев», — сказал он.

По данным сайта Aviation Explorer, в настоящее время специалисты ГкНИПАС ведут переговоры с несколькими возможными заказчиками. С какими именно — неизвестно. Тревога армии США связана с тем, что их боевые вертолеты используются в самых разных точках планеты и потенциально могут оказаться в зоне поражения ПВМ, если те получат массовое распространение.

По мнению Литовкина, российская ПВМ может заинтересовать страны, которые «находятся в состоянии конфликта» и где применяют боевые беспилотники. «Противовертолетная мина может быть продана тем странам, которые находятся на пороге конфликтов. Эта мина может реагировать не только на вертолеты, но и на беспилотники. Последние широко применяются в Сирии, Ливии, Ираке, Афганистане», — сказал Литовкин.

«Вероятно, заказчиками российских ПВМ могут быть также традиционные наши партнеры — страны Юго-Восточной Азии, Китай, Индия, Вьетнам», — уверен Леонков.

При этом Леонков отметил, что «средства от противовертолетных мин пока не существует».

«Эта мина оснащена автоматическим взрывателем — она способна самоликвидироваться, если по истечении заданного времени не «выстрелит» в цель.

Кроме того, эту мину очень сложно обнаружить — она очень маленькая. Это могут сделать только саперы, на земле. Но, опять же, обезвредить ее не получится — она самоуничтожится», — добавил эксперт.