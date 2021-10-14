Как благодаря «Талибану*» Москва усиливает позиции в Центральной Азии

Российские военнослужащие во время совместных учений России, Таджикистана и Узбекистана на полигоне Харб-Майдон в 20 км от границы с Афганистаном

Страны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) готовятся к проведению масштабных учений «Боевое братство-2021» в Таджикистане. На территорию республики уже переброшены с российской авиабазы Кант в Киргизии штурмовики Су-25. «Газета.Ru» разбиралась, зачем Москва и ее союзники наращивают военную активность в Центральной Азии.

Штурмовики против «условных боевиков»

Более 5 тысяч человек примут участие в учениях ОДКБ «Боевое братство-2021» в Таджикистане. Об этом сообщил начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров. В учениях будет задействовано свыше 700 единиц вооружения, военной и специальной техники, в том числе более 650 единиц автобронетехники и до 20 самолетов, сообщает ТАСС.

На территорию Таджикистана с авиабазы Кант в Киргизии уже переброшены штурмовики Су-25. Экипажи отработают поддержку наземных войск и уничтожение объектов «условных боевиков» в приграничном с Афганистаном районе. В мероприятиях боевой учебы будут также задействованы военнослужащие из России, Белоруссии, Казахстана.

«Надо разделять два нарратива. Нестабильность в Афганистане и деятельность по эту сторону границы ОДКБ, а также действия властей центральноазиатских государств. Сама нестабильность вызвана внутренними причинами. Она реально не угрожает безопасности стран Центральной Азии с точки зрения установления власти «Талибана (организация запрещена в России)» в Афганистане», — убежден политолог, эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов.

По его словам, талибы в первую очередь сконцентрированы на задаче удержания власти у себя дома. В 1990-е годы, во время пребывания у власти, «Талибан» не угрожал соседям ни риторически, ни своими вылазками в направлении постсоветского пространства, отметил Дубнов.

В Госдуме, напротив, считают, что военные приготовления носят своевременный характер, а угроза реальна.

«Полагаю, что мы действуем в верном направлении со своими союзниками и сегодняшние действия позволяют говорить о том, что принимаются различные меры превентивного характера, которые позволят при потенциальной угрозе отразить нападение предполагаемого противника», — рассказал «Газете.Ru» зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

При этом ранее глава организации таджикских талибов «Джамаат Ансаруллах» Махди Арсалан заявил, что «готов к вторжению в Таджикистан». Махди является главой нескольких территорий Афганистана, граничащих с Дарвозским районом и районом Шамсиддин Шохин Таджикистана. Об этом сообщал Telegram-канал REVERSE SIDE OF THE MEDAL со ссылкой на ресурсы боевиков.

Организация «Ансаруллах» запрещена в Таджикистане. При этом она занимается охраной общей границы с Афганистаном, что вызывает протесты со стороны Душанбе. Вместе с тем центральное руководство талибов дистанцировалось от заявлений о возможном вторжении. «Мы хотим иметь с ними хорошие отношения, вмешательство одной страны во внутренние дела своего соседа не может служить чьим-либо интересам», — заявлял заместитель председателя афганского правительства Абдул Салам Ханафи в интервью катарскому телеканалу Al Jazeera.

Таджикская паника и рука Москвы

Дубнов, в свою очередь, утверждает, что единственная страна, которая «усиленно муссирует тему угрозы со стороны Афганистана», это как раз Таджикистан.

«Эксплуатация этих угроз со стороны таджикских властей находит реакцию со стороны руководства России, которое обещает, что в случае серьезной агрессии Москва окажет Душанбе всю необходимую поддержку. Для этого российская сторона и усиливает армию Таджикистана, а сейчас будут проводиться очередные маневры», — пояснил эксперт.

Этим летом российско-таджикские контакты по вопросу Афганистана были самыми интенсивными и по линии ОДКБ, и по линии двусторонних отношений, если сравнить их с частотой общения Кремля с властями Узбекистана и Туркмении, которые также разделяют общую границу с афганской стороной. Президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон только официально созванивались по несколько раз в месяц.

На фоне ухудшения обстановки в Афганистане Россия начала укреплять 201-ю военную базу в Таджикистане. В частности, на базе сообщалось, что базу в Таджикистане усилили противотанковые управляемые ракеты (ПТУР) «Корнет», переносными зенитными ракетными комплексами (ПЗРК) «Верба», автоматами АК-12 (это «пятое поколение» автоматов Калашникова, образец запущен в серию в 2018 году), пистолетами Ярыгина, крупнокалиберными снайперскими винтовки АСВК-М и огнеметами повышенной дальности.

«Важнейшим фактором здесь является фактор демонстрации силы. Учения и поставки оружия и есть такая демонстрация, — рассказал «Газете.Ru» президент Центра стратегической коньюнктуры, военный эксперт Иван Коновалов. — Это месседж самым различным акторам, которые сейчас действуют в Афганистане, что обострять ситуацию на таджикско-афганской границе и вообще на границах постсоветского пространства не стоит».

При этом Москву в «геополитическом плане» такая «эскалация военных приготовлений» вполне устраивает, считает Дубнов.

«Ведь она усиливает военно-политическое присутствие России в этом регионе, причем выходит, что с подачи стран Центральной Азии. Не говоря уже о том, что среди не титульного [русскоязычного] населения постсоветских республик, граничащих с Афганистаном, еще недавно доминировали панические настроения, что афганская нестабильность перенесется в республики. И в этом смысле маневры в 2021 году снова благотворно повлияли, оказав психотерапевтический эффект и на них, и на часть местных элит, опасающихся, что угроза может перекинуться дальше. В итоге Москва выступила в роли гаранта их безопасности», — заключил Дубнов.