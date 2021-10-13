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Армия

«Китайской армии нужна неделя для завоевания Тайваня»

Эксперты рассказали, при каких обстоятельствах Пекин начнет войну против Тайбэя

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Tyrone Siu/Reuters
Народно-освободительная армия Китая (НОАК) объявила о проведении наступательных учений недалеко от Тайваня. В Тайбэе бьют тревогу и жалуются на «растущее давление Пекина». Ряд западных аналитиков считает, что уход контингента США из Афганистана способен спровоцировать Китай на военное вторжение. «Газета.Ru» разбиралась в причинах военной активности Китая, а также в перспективах вторжения КНР на островное государство.

У Китая нашли «ошибку»

Китайские военные заявили, что «в последние дни» они провели наступательные маневры, в ходе которых высадились на берегу неподалеку от Тайваня, независимость которого Пекин не признает и считает своей территорией. По сообщению китайской газеты Weibo, армия «отрабатывала широкий спектр задач по захвату берега».

Ранее мировые медиа обратили внимание на возросшую активность китайской военной авиации. 39 самолетов ВВС НОАК произвели вылет к акватории Тайваня. Это стало самым массовым полетом военных летательных аппаратов, единовременно подошедших к воздушной границе за всю историю противостояния КНР и Тайваня.

Газета The Financial Times опубликовала статью под заголовком «Момент истины приближается по проблеме Тайваня». В материале утверждалось, что Пекин может «ошибочно» понять вывод американского контингента из Афганистана как слабость со стороны Вашингтона и начать военное вторжение на Тайвань или провести «гибридную операцию с привлечением сил специальных операций и установления морской блокады».

«В реальности Китай не рассматривает уход американцев из Афганистана как слабость со стороны США. Да, такие утверждения можно встретить в китайской прессе, но это не более, чем антиамериканские пропагандистские высказывания. В реальности в Пекине отдают себе отчет в том, что Вашингтон создал большую проблему для Китая, уйдя с афганской территории»,

– считает директор Института стран Азии и Африки (ИСАА) при МГУ М.В. Ломоносова Алексей Маслов.

По его словам, если что и спровоцирует Китай на проведение операции, то это будет провокация США. В частности, Маслов не исключил сценария, согласно которому в территориальных водах КНР будет подбит китайский корабль, либо будет атакован самолет. В этом случае китайской стороне едва ли удастся промолчать.

«Красная линия» для Пекина

«Тайвань сейчас самая опасная горячая точка в Тихом океане, в Восточной Азии. Но становится она таковой, во многом, из-за действий самих США, потому что еще с президентства [Дональда] Трампа американцы заметно интенсифицировали военно-политические связи с Тайбэем, они начали активнее влиять на внутреннюю политику Тайваня», – убежден главный научный сотрудник Центра комплексного китаеведения и региональных проектов МГИМО, специалист по китайскому военно-промышленному комплексу Василий Кашин.

По его словам, растет сотрудничество Тайваня и США в области обороны и безопасности, повышается уровень контактов между тайваньскими и американскими официальными лицами, американские инструкторы присутствуют на Тайване.

Схожей позиции придерживается и доцент Школы востоковедения НИУ ВШЭ, ведущий научный сотрудник Центра изучения и прогнозирования российско-китайских отношений Института Дальнего Востока Андрей Виноградов. «Активные действия со стороны Пекина могут возникнуть в ответ на провокации со стороны тайваньского руководства (очередной референдум по поводу независимости Тайваня) или активные провокации со стороны США и союзников. При этом кризис внутри Китая (социально-политический по причине экономических неудач), на мой взгляд, маловероятен», – подчеркнул эксперт.

По его мнению, другое дело – перспектива на 10–15 лет. Если к концу срока пребывания Си Цзиньпина во главе КПК вопрос о возвращении Тайваня политическим путем решить не удастся, Китай вполне может перейти к более решительным действиям – лидер должен остаться в истории как очередной объединитель страны после Мао Цзэдуна и Дэн Сяопина.

Впрочем, конфликт может произойти и раньше.

«Красная линия – это любые попытки провести на Тайване общенародное голосование по вопросу о статусе. Это сразу же приведет к конфликту. Но даже без этого китайцы могут прийти к выводу, что перспектив политического решения не просматривается, если на Тайване в результате выборов в местные органы власти в конце 2022 года и всеобщих в начале 2024 в республике будут доминировать антипекинские силы»,

– полагает Кашин.

По его словам, именно этими соображениями и продиктована китайская военная активность в последнее время. Это демонстрация силы и сигнал к тому, что в ближайшие пять лет китайцы готовы рассмотреть военный сценарий решения проблемы.

При этом КНР может столкнуться с риском репутационных издержек. «Военная операция против Тайваня, особенна та, которая будет сопровождаться человеческими жертвами, навсегда изменит имидж Китая в лице мирового сообщества. Ведь Пекин все время выступает с позиций страны, которая является сторонником дипломатического решения любых проблем. Соответственно, имеет значение потенциальная готовность китайской стороны пойти на это», – обратил внимание Маслов.

Подсчет часов и суток войны

Шансы китайской армии на успех в случае военного сценария эксперты оценивают по-разному.

«Успех — гарантирован. Китайской армии уже сегодня понадобится примерно неделя для установления контроля над Тайванем. Напомню, что население Тайваня – 23 с половиной миллионов человек. При этом существует большое прокитайское лобби – тех, кто работает на материке или имеет с ним продолжительные торгово-экономические связи», – считает Виноградов.

Директор ИСАА Алексей Маслов также предполагает, что китайскую армию ожидает легкая победа.

«Технически для Китая захватить Тайвань – реально. КНР располагает всем необходимым для того, чтобы атаковать Тайвань практически без потерь для себя. Операция займет от нескольких часов до нескольких суток в зависимости от того, какие вооружения будут использоваться Китаем», – отметил эксперт.

А вот Василий Кашин обращает внимание на «серьезный потенциал» тайваньской армии. «У Тайваня очень мощные вооруженные силы, порядка 300 тысяч человек, и вообще сама по себе задача захвата Тайваня весьма сложная. У него мощнейшая система ПВО с современными комплексами, ВМФ, ВВС, береговая оборона. У них есть запас вооружений, обученный резерв», – считает он.

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