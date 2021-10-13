Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Погибшая в ДТП в Сочи виделась с Собчак до аварии 20:19
Путин предупредил о возможной экспансии террористических группировок... 20:18
Карпин: было бы идеально, чтобы Миранчук играл не в «Аталанте» 20:18
Адель объявила дату выхода альбома 20:18
В Москве задержали инспектора ДПС за вымогательство 35 млн рублей 20:11
В киевском метро появился поезд-ТЦ для борьбы с незаконной торговлей 20:09
Грызлов: Украина намеренно заводит переговоры по Донбассу в тупик 20:00
Экс-чемпион UFC Тактаров: с сегодняшнего дня для меня одна нация перестала... 19:55
В ЛНР сообщили о взятом в плен украинскими силовиками сотруднике СЦКК 19:54
В Твери весной 2022 года откроется «военкомат будущего» 19:48
Армия

«Особую опасность для С-500 представляют ударные дроны»

Как и от чего будут защищены комплексы С-500 «Прометей»

close
100%
Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Первый бригадный комплект российского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-500 «Прометей» поступил в войска, обороняющие Москву и Центральный промышленный район. С-500 будут применяться под прикрытием зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-СМ». «Газета.Ru» разбиралась, что изменится с появлением С-500 и от чего нужно защищать их самих.

По данным ТАСС, которое ссылается на источник «близкий к военному ведомству», первый бригадный комплект С-500 поступил в 15-ю армию особого назначения Воздушно-космических сил (ВКС) России. Однако источник «Газеты.Ru», близкий к оборонно-промышленному комплексу, утверждает, что С-500 пополнили состав 1-й армии противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения.

«15-я армия ВКС – это спутники, управление орбитальной группировкой, наблюдение за космосом, обнаружение пусков баллистических межконтинентальных ракет. Это совсем другое. 1-я армия противовоздушной и противоракетной обороны – это как раз оборона Москвы, С-400, ЗРПК «Панцирь». Туда и пошли С-500»,

– утверждает собеседник «Газеты.Ru».

Ранее американский экспертный журнал The National Interest рассказал, что российский зенитный ракетный комплекс С-500 «Прометей» способен «убивать» американские истребители пятого поколения F-22 Raptor и F-35 Lightning II. В публикации «Прометей» назвали «одним из самых прямых и эффективных ответов России на стелс-самолеты США».

«Все средства ПВО – и ВМФ, и сухопутных войск, и собственно войск ПВО интегрированы в единую систему с единым управлением, создана эшелонированная система ПВО и ПРО, – рассказал «Газете.Ru» бывший первый заместитель главнокомандующего войсками ПВО, генерал-полковник Владимир Литвинов. – Дальняя граница возможностей российских систем и комплексов уже далеко на территории вероятного противника. Главная цель С-500 – укрепление дальних рубежей системы ПВО Москвы и Центрального промышленного района. Одной системы мало, нужны более трех. Чем дальше они начнут воздействовать по противнику, тем эффективнее будет работа последующих комплексов уже ближних рубежей обороны».

В итоге получается практически сплошная эшелонированная система ПВО и ПРО, которую можно называть системой «воздушно-космической обороны». С-500 теперь – главная боевая машина этой системы. До нее дальним комплексом эшелонированной обороны был С-400. Теперь вероятные угрозы на дальних рубежах будут отражать сначала комплексы С-500, уже потом С-400, затем С-350, за ними – «Бук» и «Тор», объяснил генерал-полковник Литвинов.

«По заявленным характеристикам дальность поражения С-500 свыше 500 км, по высотам он будет выходить на высоты ближнего космоса. Радар комплекса, который отвечает за обнаружение целей, способен обнаруживать различные их виды на дальности до 2000 км, – рассказал «Газете.Ru» военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков. – Основная задача комплекса – борьба с ракетами средней дальности, он может работать по межконтинентальным баллистическим ракетам на конечном участке их траектории, может бороться с гиперзвуковыми целями и уничтожать низкоорбитальные спутники, перспективные гиперзвуковые беспилотные летательные аппараты».

Для обороны С-500 планируются использовать ЗРПК «Панцирь-СМ». «Минобороны приняло решение объединить зенитные системы С-500 и комплексы «Панцирь-СМ» в единый контур. Решение об объединении уже принято. Решается вопрос, как технически реализовать это решение»,

– сообщили «Известия» со ссылкой на источник в военном ведомстве.

В настоящее время все комплексы С-400 прикрывают именно «Панцири».

«Задача «Панциря», в частности, нейтрализовать ударные дроны, которые представляют на сегодняшний день наибольшую опасность, потому что они малоразмерные и малозаметные, но как показал Карабах, Сирия и Ливия, весьма эффективные. А также – крылатые ракеты, но добраться до С-500 им будет сложно, потому что частокол из ракет будет стоять уже перед ним», – рассказал Леонков.

По словам военного эксперта Дмитрий Литовкина, «мозг» С-500 – радиолокационная станция и командная машина – должен интегрировать все другие ПВО, которые есть в российской армии, и работать в парадигме постоянного развития системы и взаимопроникновения ее элементов.

«Начиная от комплексов ПЗРК «Верба» и «Глаз», которые находятся на плече военнослужащих, до С-400. Включая, конечно, и «Панцири» и все остальное», – говорит Литовкин.

Алексей Леонков, в свою очередь, отмечает, что американцы связывают надежду с бомбардировщиками В-21, называя их «главной угрозой» комплексам С-400 и С-500.

«Военные США уповают на малозаметность В-21. Но они не учитывают, что в России постоянно идут работы по обновлению и совершенствованию РЛС. И сейчас мы не только видим подобного рода цели на дальних рубежах, но можем их определять по признаку радиолокационной тени – слабых редукционных сигналов. Так что определить самолет В-21, который подкрадывается к рубежам, российские РЛС смогут и тогда по нему применятся не только С-400 или С-500, но и войсковые комплексы ПВО», – завершает Леонков.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
«Нефть в обмен на бусы». Как Россия поднимает экономику Китая
За счет каких проектов Россия и Китай смогут удвоить товарооборот
«Грубейшее нарушение ПДД». Эксперты разобрали ДТП с Собчак
У водителя такси с Собчак есть шанс избежать наказания после смертельной аварии
С кем сыграет Россия, если проиграет Хорватии: главные интриги отбора ЧМ-2022
Португалия, Испания и Италия могут остаться без прямых путевок в Катар
Умер первый директор Чернобыльской АЭС
Путин назвал $100 за баррель нефти «вполне возможной ценой»
Собчак прокомментировала сообщения о том, что она не вызвала скорую после аварии
Rolling Stones отказались от суперхита Brown Sugar после обвинений в расизме
Новости и материалы
Погибшая в ДТП в Сочи виделась с Собчак до аварии
Путин предупредил о возможной экспансии террористических группировок из Афганистана
Карпин: было бы идеально, чтобы Миранчук играл не в «Аталанте»
Адель объявила дату выхода альбома
В Москве задержали инспектора ДПС за вымогательство 35 млн рублей
В киевском метро появился поезд-ТЦ для борьбы с незаконной торговлей
Грызлов: Украина намеренно заводит переговоры по Донбассу в тупик
Экс-чемпион UFC Тактаров: с сегодняшнего дня для меня одна нация перестала существовать
В ЛНР сообщили о взятом в плен украинскими силовиками сотруднике СЦКК
В Твери весной 2022 года откроется «военкомат будущего»
Режиссер рассказал о конфликте с Хабибом: посадили меня в джип и повезли на разборки
В Перми появилось «Временное счастье» на набережной
Леди Гага поделилась снимком в боа из 100-долларовых купюр
Нуланд назвала продуктивными переговоры по Минским соглашениям
Путин назвал официальный лоббизм в США коррупцией
У футболиста Английской премьер-лиги диагностировали рак
В Молдавии объявлена тревога из-за ситуации с газом
За пост президента Филиппин поборются сын диктатора, актер и боец ММА
Все новости
«Труба лопнет»: Путин объяснил опасность увеличения транзита газа через Украину
Путин рассказал о возможностях России увеличить поставки газа в Европу
«Это должен увидеть каждый»
Капитан Кирк из «Стартрека» поделился впечатлениями от полета на ракете Безоса
«Радость, честь и гордость»: Поклонская — о назначении послом в Африке
Поклонская не считает ссылкой свое назначение «послом великой страны» в Кабо-Верде
«Талибан*» обвиняют в геноциде. Грозят ли Афганистану этнические чистки
Эксперты рассказали, каким народам угрожает власть талибов*
«Спрятаться не получится даже в Африке»
Киев заявил о возможной экстрадиции Поклонской из Кабо-Верде
«Костюмы героев «Игры в кальмара» — история временная»
Как копируют образы из «Игры в кальмара»
Фото дня: машины ушли под землю в Новосибирске
«Значит, вы съели что-то не то». Почему после обеда хочется спать
Врачи назвали продукты, снижающие продуктивность и отнимающие силы
«Обсуждает наши дальнейшие контакты с Байденом»
Путин рассказал о чем договаривается Нуланд в России
«Необходимо принимать планы адаптации к изменению климата»
Вице-премьер Абрамченко рассказала об угрозе климатической миграции
«Коронавирус с нами — навсегда, переболеют — все»
Инфекционист Тимаков признал, что COVID-19 останется с человечеством навсегда
Остановить это нельзя: как шпионят Android-смартфоны
Исследование: смартфоны Samsung, Xiaomi и Huawei постоянно ведут слежку за владельцами
На Урале трех школьниц изнасиловали на вечеринке. Подозреваемые задержаны
Подозреваемые в изнасиловании трех школьниц в Екатеринбурге арестованы
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях