Как и от чего будут защищены комплексы С-500 «Прометей»

Первый бригадный комплект российского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-500 «Прометей» поступил в войска, обороняющие Москву и Центральный промышленный район. С-500 будут применяться под прикрытием зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-СМ». «Газета.Ru» разбиралась, что изменится с появлением С-500 и от чего нужно защищать их самих.

По данным ТАСС, которое ссылается на источник «близкий к военному ведомству», первый бригадный комплект С-500 поступил в 15-ю армию особого назначения Воздушно-космических сил (ВКС) России. Однако источник «Газеты.Ru», близкий к оборонно-промышленному комплексу, утверждает, что С-500 пополнили состав 1-й армии противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения.

«15-я армия ВКС – это спутники, управление орбитальной группировкой, наблюдение за космосом, обнаружение пусков баллистических межконтинентальных ракет. Это совсем другое. 1-я армия противовоздушной и противоракетной обороны – это как раз оборона Москвы, С-400, ЗРПК «Панцирь». Туда и пошли С-500»,

– утверждает собеседник «Газеты.Ru».

Ранее американский экспертный журнал The National Interest рассказал, что российский зенитный ракетный комплекс С-500 «Прометей» способен «убивать» американские истребители пятого поколения F-22 Raptor и F-35 Lightning II. В публикации «Прометей» назвали «одним из самых прямых и эффективных ответов России на стелс-самолеты США».

«Все средства ПВО – и ВМФ, и сухопутных войск, и собственно войск ПВО интегрированы в единую систему с единым управлением, создана эшелонированная система ПВО и ПРО, – рассказал «Газете.Ru» бывший первый заместитель главнокомандующего войсками ПВО, генерал-полковник Владимир Литвинов. – Дальняя граница возможностей российских систем и комплексов уже далеко на территории вероятного противника. Главная цель С-500 – укрепление дальних рубежей системы ПВО Москвы и Центрального промышленного района. Одной системы мало, нужны более трех. Чем дальше они начнут воздействовать по противнику, тем эффективнее будет работа последующих комплексов уже ближних рубежей обороны».

В итоге получается практически сплошная эшелонированная система ПВО и ПРО, которую можно называть системой «воздушно-космической обороны». С-500 теперь – главная боевая машина этой системы. До нее дальним комплексом эшелонированной обороны был С-400. Теперь вероятные угрозы на дальних рубежах будут отражать сначала комплексы С-500, уже потом С-400, затем С-350, за ними – «Бук» и «Тор», объяснил генерал-полковник Литвинов.

«По заявленным характеристикам дальность поражения С-500 свыше 500 км, по высотам он будет выходить на высоты ближнего космоса. Радар комплекса, который отвечает за обнаружение целей, способен обнаруживать различные их виды на дальности до 2000 км, – рассказал «Газете.Ru» военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков. – Основная задача комплекса – борьба с ракетами средней дальности, он может работать по межконтинентальным баллистическим ракетам на конечном участке их траектории, может бороться с гиперзвуковыми целями и уничтожать низкоорбитальные спутники, перспективные гиперзвуковые беспилотные летательные аппараты».

Для обороны С-500 планируются использовать ЗРПК «Панцирь-СМ». «Минобороны приняло решение объединить зенитные системы С-500 и комплексы «Панцирь-СМ» в единый контур. Решение об объединении уже принято. Решается вопрос, как технически реализовать это решение»,

– сообщили «Известия» со ссылкой на источник в военном ведомстве.

В настоящее время все комплексы С-400 прикрывают именно «Панцири».

«Задача «Панциря», в частности, нейтрализовать ударные дроны, которые представляют на сегодняшний день наибольшую опасность, потому что они малоразмерные и малозаметные, но как показал Карабах, Сирия и Ливия, весьма эффективные. А также – крылатые ракеты, но добраться до С-500 им будет сложно, потому что частокол из ракет будет стоять уже перед ним», – рассказал Леонков.

По словам военного эксперта Дмитрий Литовкина, «мозг» С-500 – радиолокационная станция и командная машина – должен интегрировать все другие ПВО, которые есть в российской армии, и работать в парадигме постоянного развития системы и взаимопроникновения ее элементов.

«Начиная от комплексов ПЗРК «Верба» и «Глаз», которые находятся на плече военнослужащих, до С-400. Включая, конечно, и «Панцири» и все остальное», – говорит Литовкин.

Алексей Леонков, в свою очередь, отмечает, что американцы связывают надежду с бомбардировщиками В-21, называя их «главной угрозой» комплексам С-400 и С-500.

«Военные США уповают на малозаметность В-21. Но они не учитывают, что в России постоянно идут работы по обновлению и совершенствованию РЛС. И сейчас мы не только видим подобного рода цели на дальних рубежах, но можем их определять по признаку радиолокационной тени – слабых редукционных сигналов. Так что определить самолет В-21, который подкрадывается к рубежам, российские РЛС смогут и тогда по нему применятся не только С-400 или С-500, но и войсковые комплексы ПВО», – завершает Леонков.