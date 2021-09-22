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«Чешский адвокат просил у Саши 300 тысяч евро. Это провокация»

«Газета.Ru» выяснила подробности дела задержанного в Праге россиянина Александра Франчетти

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Александр Франчетти во время задержания в Чехии

Александр Франчетти во время задержания в Чехии

Кадр из видео/РИА «Новости»
Александр Франчетти был задержан 12 сентября в аэропорту Праги по международному ордеру, выданному Украиной. «Газета.Ru» поговорила с близкими и друзьями задержанного россиянина, выяснила их версию произошедшего, а также причины отказа от услуг пражского адвоката Яна Шварца, который первоначально защищал Франчетти.

Семье Александра до сих пор не предоставили данных о конкретных причинах его задержания. На сайте Министерства внутренних дел Украины указано, что Франчетти объявлен в розыск по подозрению в совершении преступления по статье 260 Уголовного кодекса Украины — участие в незаконных вооруженных формированиях.

Речь идет о причастности Александра к событиям в Крыму в 2014 году, когда полуостров вошел в состав России. Тогда Франчетти приехал на полуостров и присоединился к группе «Северный ветер», которая была частью организации «Севастопольская оборона».

Сегодня Франчетти содержится в тюрьме «Панкрац» и, по словам его девушки Светланы, находится в тяжелом состоянии и постоянно нуждается в медицинском контроле. «У него прогрессирующий ревматоидный артрит, рубец на легких и проблемы с почками. Он не может без постоянного ухода врачей», — рассказала Светлана «Газете.Ru».

Очень дорогой магистр права

По официальным данным МВД Украины, Франчетти был объявлен в розыск 19 июля 2019 года, но был задержан только спустя два года. При этом в Чехии он бывал регулярно. Для близких и друзей Франчетти задержание стало полной неожиданностью.

«Саша жил и работал в Чехии в начале 90-х. В 2000 году получил вид на жительство. Потом переехал обратно в Россию, но часто приезжал в гости к дочери, — рассказала Светлана. — Мы переписывались с ним, когда он вылетал из Праги в Москву. Все было хорошо, но вдруг мне пришло SMS: «Меня задержали». Я сразу начала действовать, бить тревогу. Сначала позвонила всем его друзьям, потом в консульство. Я и дочка Саши Диа постоянно на связи с новым адвокатом и с консулом».

Первоначально интересы Франчетти защищал пражский адвокат Ян Шварц, руководитель юридической фирмы «Магистр права Ян Шварц». Он посетил россиянина в тюрьме и сделал несколько заявлений для прессы. Однако после семья Александра заявила об отказе от услуг Шварца, мотивировав это тем, что Александру «не понравилось, как он вел дело».

Близкий друг Александра, гражданин Сербии Деян Берич, который вместе с ним состоял в группе «Северный ветер», рассказал «Газете.Ru» подробности отказа. По словам Берича, адвокат запросил за свою работу «просто фантастический гонорар» и «было непонятно гонорар это или выкуп».

«Чешский адвокат просил у Саши 300 тысяч евро. Говорил — сразу освободит. Было понятно, что это сомнительное предложение. На что именно пошли бы деньги — не знаю. Может быть, взятка, выкуп? Кто знает, может быть, он был связан с местными спецслужбами и это потом это представят, как взятку чешской полиции? Поэтому адвоката захотели поменять. Это могла быть провокация. Это чисто политическое дело и очень странное», — рассказал Берич.

Размер гонорара, который запрашивал Шварц, «Газете.Ru» подтвердил еще один участник «Северного ветра», который просил не называть его имени.

«Адвокат из Чехии предложил нам заплатить крупную сумму, обещал освободить Сашу. А где гарантии, что он его вытащит? Может быть, это провокация чешских спецслужб», — считает собеседник «Газеты.Ru».

В пражской юридической фирме «Магистр права Ян Шварц» обсуждать подробности дела отказались. Имя нового адвоката семья пока не называет.

«Рейс внезапно перенесли на воскресенье»

В разговоре с «Газетой.Ru» девушка задержанного Светлана подчеркивает, что не понимает почему арест произошел именно сейчас и какие обвинения выдвигает украинская сторона. «Почему его задержали именно сейчас — я не знаю. За что конкретно его хотят судить я тоже не знаю», — сказала она.

«До произошедшего я не замечала никаких странностей, все было хорошо. Нам не угрожали, не следили за нами. По крайней мере я об этом не знала. Единственное, Александр должен был вылететь в Москву в понедельник, а рейс внезапно перенесли на воскресенье. То есть на более ранее время. Саша быстро собрался и поехал в аэропорт и там его задержали», — уточнила она.

В свою очередь, Деян Берич высказал предположение, что за делом Франчетти стоят США. Он считает, что таким образом Вашингтон давит на Россию.

«Я надеюсь, что Александра отпустят. В Чехии живут не дураки, понимают, что с Россией не нужно конфликтовать. Я считаю, что все произошедшее — игра США, они давят на Чехию через Украину. Поэтому просят выдать Сашу Киеву. Сейчас опять идет прямое давление на Россию. В играх «больших» всегда страдают «маленькие». Я про Чехию, я про Украину, я про Александра», — сказал он.

По словам Берича, преследование может грозить всем участниками крымских событий.

«Я понимал, что подобное могло произойти. Мы все ходим под прицелом. Всегда есть шанс, что нашу биографию кто-то может использовать в личных целях. Тем более, Саша часто публично рассказывал о «Крымской весне». А противникам этого достаточно», — рассказал Берич.

«Франчетти не первый, кого преследует украинское правительство. Обычно ребята едут на Украину и там их забирают, сажают. Но Александр первый гражданин России, кто попадает в подобную историю в третьей стране», — сказал он.

Еще одни бывший участник группы «Северный ветер», пожелавший сохранить анонимность, высказал предположение, что задержание россиянина связано с появлением так называемой «Крымской платформы». Организация появилась по инициативе президента Украины Владимира Зеленского и должна помочь Киеву «вернуть» полуостров. Участниками первого саммита стали более 40 государств, в том числе страны Евросоюза.

«Сашу арестовали сразу после появления «Крымской платформы», где обсуждались сценарии передачи Крыма обратно на Украину. Возможно, участники подписали некое соглашение, чтобы ребят принимали уже в третьих странах и переправляли на Украину», — рассказал собеседник «Газеты.Ru».

Откуда дует «Северный ветер»

Что именно делал Франчетти в Крыму до конца неизвестно. Сам Франчетти еще до задержания в интервью Чешскому радио рассказывал, что в Крыму занимался «предотвращением проникновения различных банд на территорию Севастополя, наблюдением за лесом, поиском схронов».

После смены власти на Украине в 2014 году в Крыму начались волнения. Стали формировать отряды самообороны. Один из первых — «Севастопольская оборона». Отряд располагался в здании швейной фабрики имени Нины Ониловой. «Оборона» охраняла административные здания и брошенные украинскими военными склады с оружием в момент смены власти на острове и до референдума о присоединении к России.

Группа «Северный ветер» — одно из подразделений «Севастопольской обороны». Сами ее участники утверждают, что «предотвращали террористические атаки экстремистов-боевиков». Команда состояла всего из 15 человек. Кроме Франчетти и Берича все остальные члены группы сохраняют анонимность в целях безопасности.

«В районе Чернореченского водохранилища «Северный ветер» обнаружил группу вооруженных экстремистов. Подоспевшее подразделение российской морской пехоты окружило и заставило сдаться боевиков, у которых с собой, кроме стрелкового оружия была и взрывчатка», — рассказал «Газете.Ru» один из участников группы.

При этом он утверждает, что сами участники группы во время событий в Крыму не брали в руки оружие.

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