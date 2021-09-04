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Армия

«Президент Украины хочет стрельбы в Черном море»

Эксперты рассказали, зачем Киеву нужна эскалация в Черноморском регионе

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Yulii Zozuliaukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press
Президент Украины Владимир Зеленский за последнее время несколько раз высказался за «усиление роли НАТО» в Черном море. В ходе визит в США он заявил, что ситуации, когда силы альянса лишь присутствуют в акватории, но «не применяют оружие», ему «недостаточно». «Газета.Ru» разбиралась, зачем украинская администрация провоцирует конфликт в регионе.

В ходе визита в США президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил страны НАТО за присутствие в черноморском регионе, при этом он заявил, что одного лишь «присутствия» Киеву недостаточно.

«Видят эту поддержку люди в Украине. Это важно, потому что они чувствуют, что они не одни и что если будет продолжение нажима со стороны Российской Федерации, то с нами будут наши партнеры. Я считаю, что это правильный психологический шаг — не применяется оружие, но третьим странам демонстрируется, что альянс сотрудничает с Украиной. Поэтому как психологический шаг, я считаю, что это неплохо. Достаточно ли этого? Считаю, что нет», – рассказал Зеленский.

Ранее украинский президент на встрече с главами Молдавии, Румынии и Польши заявил, что «НАТО должно усилить присутствие в Черном море». По его словам, только так можно противостоять «активизации российских войск в регионе».

«Зеленский тут очень страшные слова говорит. Если разобрать и вдуматься, то он призывает страны НАТО не просто «присутствовать», а применять оружие. Он говорит – оружие не применятся и нам, Украине, этого «недостаточно». Значит, президент Украины хочет стрельбы в Черном море», – заявил в разговоре с «Газетой.Ru» военный политолог, доцент ГАНХиГС Валерий Волков.

Эксперт при этом подчеркнул, что речь идет не о масштабном конфликте, который «никому не нужен», а о «демонстративном привлечении внимания».

«Достаточно просто каких-нибудь предупредительных выстрелов – не слишком важно даже с чей стороны. Чего-то вроде усиленного инцидента с британским эсминцем Defender. Или инцидентов по типу тарана 2018 года в Керченском проливе, когда наши пограничники и ФСБ задержали корабль ВМС Украины, – считает Волков. – Если что-то подобное произойдет с участием НАТО, это максимально поднимет ставки. Привлечет внимание всего мира. И под это дело Зеленский может простить помощь и дополнительные гарантии. Это сознательная стратегия на обострение».

В Министерстве обороны России фиксируют возросшую активность сил альянса в регионе. Так, активность разведывательной авиации НАТО над Черным морем возросла в три раза, констатировал командующий 4-й армией ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) генерал-майор Николай Гостев. С начала года уже зафиксировано 560 полетов, что больше, чем за весь 2020 год.

«Страны НАТО проявляют в последнее время неподдельный интерес к южным границам России. По сравнению с прошлым годом почти в три раза увеличилась интенсивность полетов разведывательной авиации НАТО в акватории Черного моря», – рассказал Гостев в интервью газете Минобороны «Военный вестник юга России».

По словам Гостева, все средства ПВО круглосуточно следят за полетами иностранных самолетов. Россия своевременно на них реагирует, «строго соблюдая при этом международные правовые нормы». Генерал отметил, что российские истребители 15 раз поднимались на сопровождение потенциальных нарушителей границы.

«Это попытка «вскрыть» нашу противокорабельную оборону. Тактика простая. Как только потенциальный нарушитель приближается к границе, его начинают вести наши радиолокационные станции (РЛС), а натовские спутники пробуют выяснить, какие типы вооружений привязаны к этим станциям, где их позиции. Со своей стороны мы можем отправлять ложные сигналы и путать их. Это постоянная игра», – объяснил «Газете.Ru» генерал-майор ВВС в отставке Владимир Попов.

Как считает генерал, такая «игра» была и раньше, но сейчас «резко увеличилась ее интенсивность».

«В Киеве это понимают и надеются на эксцесс. Ведь потенциал региона не ограничивается собственно Черным морем. Это ворота, плацдарм для дальнейшего распространения влияния. Это одинаково хорошо понимают в Киеве, Москве, Брюсселе и Вашингтоне», – рассказал политолог Валерий Волков.

В конце августа в интервью агентству «Интерфакс-Украина» об активизации стран НАТО в Черном море и потенциале региона рассказал заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ.

«Черное море имеет выдающееся значение. Почему? Поскольку Россия использовала незаконную оккупацию Крыма в основном не только для распространения силы, но и для незаконного контроля не только суши, но и некоторых частей моря. Но это также распределение силы на Ближний Восток, до Леванта, до Средиземноморья», – заключил Джоанэ.

Россия неоднократно подчеркивала, что Крым вошел в ее состав в полном соответствии с международным правом.

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