В одном ряду с Шойгу: за что дают Героя России

Звание Героя России министру обороны Сергею Шойгу присвоили в 1999 году. В указе говорилось о выполнении «задачи, связанной с риском для жизни». Однако какой-либо конкретики об этих задачах до сих пор известно не было. В интервью изданию «Комсомольская правда» министр пояснил, что высшую награду он получил за миротворческую деятельность сразу в нескольких операциях: первая — в 1992 году в Южной Осетии. Затем были Абхазия и Приднестровье. Как отметил Шойгу, за короткое время удалось создать алгоритм миротворчества и остановки войны.

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Звание Героя Российской Федерации (Герой России — неофициальный вариант наименования), наряду с учрежденным в 2013 году званием Героя Труда Российской Федерации, относится к отдельному виду государственных наград — высшим званиям, которые в иерархии государственных наград Российской Федерации находятся на первом месте.

Это звание присуждается за заслуги перед государством и народом, связанные с совершением геройского подвига. Герою Российской Федерации вручается знак особого отличия — медаль «Золотая Звезда».

Награда была учреждена 20 марта 1992 года. Согласно закону, звание Героя Российской Федерации присуждается лично президентом России, но только однажды. Стать «дважды Героем России» нельзя. Помимо почетного звания и «Золотой Звезды», граждане, получившие награду, также удостаиваются бронзового бюста с соответствующей надписью, который устанавливается на их малой родине.

Первым, кто был удостоен звания Героя Российской Федерации, стал начальник Липецкого центра переучивания летного состава генерал-майор авиации Суламбек Осканов.

При выполнении 7 февраля 1992 года летного задания на самолете МиГ-29 произошел отказ техники, и генерал Осканов ценой своей жизни предотвратил падение самолета на населённый пункт. Звание героя России было присвоено за «мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга», указом президента России от 11 апреля 1992 года № 384 (посмертно).

Вдове Осканова была вручена медаль «Золотая Звезда» № 2, потому что, по версии генерала-полковника авиации Николая Антошкина, руководство России решило, что Герой России № 1 должен был быть живым.

Медаль «Золотая Звезда» № 1 в итоге была вручена лётчику-космонавту Сергею Крикалеву за мужество и героизм, проявленные во время длительного космического полета на орбитальной станции «Мир». Звание Героя Российской Федерации ему было присвоено президентом России в тот же день, 11 апреля 1992 года, но более поздним указом за № 387.

Среди удостоенных звания — летчики-космонавты, военнослужащие, участники Великой Отечественной войны и иных боевых действий, летчики-испытатели, спортсмены, разведчики, учёные и многие другие.

Знаменитый конструктор-оружейник Михаил Калашников являлся одновременно Героем Российской Федерации и дважды Героем Социалистического Труда. Четыре Героя Российской Федерации являются одновременно еще и Героями Советского Союза: летчики-космонавты СССР и России Сергей Крикалев и Валерий Поляков, вертолетчик Николай Майданов, полярник Артур Чилингаров. Два космонавта — Талгат Мусабаев и Юрий Маленченко, а также участник Великой Отечественной войны Бахтурас Бейскбаев являются одновременно Героями России и Народными Героями Казахстана. Космонавт Салижан Шарипов является Героем России и Героем Киргизии. Космонавт Олег Кононенко является Героем России и Героем Туркменистана. Сержант ВДВ Виталий Вольф является Героем России и Героем Абхазии.

Общее число известных присвоений звания Героя Российской Федерации (по состоянию на 15 декабря 2020 года) составляет 1119 человек, из них 485 Героям звание присвоено посмертно.

Списки граждан, удостоенных звания Героя Российской Федерации, и значительная часть президентских указов о присвоении звания Героя официально не публикуются в связи с секретностью многих награждений. По этой причине точное количество Героев России остается неизвестным, что нередко приводит к ошибкам и противоречиям в публикациях на эту тему.

Среди Героев России: 304 человека — участники боевых действий по отражению вторжения боевиков в Республику Дагестан, Второй чеченской войны и продолжающихся действий по ликвидации террористов на территории Чеченской Республики; 175 — участники боевых действий Первой чеченской войны; 22 – участники боевых действий в Южной Осетии в 2008 году; трое — участники боевых действий в Сирии.

Кроме Шойгу из действующих чиновников званием Героя России обладают также генеральный директор государственной корпорации «Ростех» Сергей Чемезов (за существенный вклад в развитие оборонно-промышленного комплекса и повышение обороноспособности страны), вице-премьер, куратор военно-промышленного комплекса Юрий Борисов (за работу над президентскими проектами по вооружениям на посту заместителя министра обороны России, который он занимал до мая 2018 года), губернатор Тульской области Анатолий Дюмин (за выполнение спецзаданий в составе подразделения), секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев, экс генеральный прокурор России Владимир Устинов, экс секретарь Совета безопасности Владимир Рушайло, глава Чечни Рамзан Кадыров.

Много слухов ходило о том, что звание Героя России присвоено бывшему министру обороны Анатолию Сердюкову, но официальных подтверждений этому факту нет.

Далеко не всегда получение звания Герой России связано с военной деятельностью. Например, первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко получил награду за руководство «Росатомом» в 2005-2016 годах и за вклад в победу Владимира Путина на президентских выборах 2018 года.

В 2007 году высшую награду получил старший чабан из Читинской области Михайлов Бабу-Доржо. Геройский подвиг заключался в спасении отары овец и высоких достижениях в труде. 7 ноября 2008 года звание Героя России присвоено председателю сельхозкооператива Виктору Свиридову — «за проявленные героизм и самоотверженность при спасении животноводческой фермы от огня и высокие достижения в труде».

Героям России полагается ежемесячная индексируемая выплата в 75 тыс. рублей, дополнительные деньги от региона (в Москве эта сумма составляет 25 тыс. руб.), дополнительное материальное обеспечение от Пенсионного фонда (почти 22 тыс. руб.), пенсионерам полагается повышенная пенсия. В итоге получается, что Герой России в Москве должен получать 122 тыс. руб. (без пенсии).

Помимо этого, обладателю Золотой Звезды предоставляется множество льгот, в том числе освобождение от всех налогов и оплаты ЖКХ, бесплатное лечение во всех видах клиник, бесплатные санатории.

В 2015 году звание Героя Российской Федерации было присвоено 5 гражданам РФ, в 2016 — 19, в 2017 — 11, в 2018 — 5, в 2019 — 9, в 2020 — 5.