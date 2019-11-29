«Какое-то присутствие»: стали известны планы США на Крым

До того, как Крым вошел в состав России, США планировали открыть на полуострове свое дипломатическое представительство, рассказал бывший исполняющий обязанности главы МИД Украины Владимир Хандогий в эфире UkrLife. Он уточнил, что эту тему обсуждали еще во время президентства Виктора Ющенко.

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Поводом для начала таких переговоров стал отказ НАТО в 2008 году предоставить Киеву план действий по членству в альянсе. Как сообщил Хандогий, после этого он встретился с занимавшей на тот момент пост госсекретаря США Кондолизой Райс и подписал хартию о стратегическом сотрудничестве Вашингтона и Киева.

Этот документ включал в себя, в частности, пункт о том, что в Симферополе необходимо создать «почетное или какое-то дипломатическое присутствие США», сказал Хандогий, уточнив, что стороны долго обсуждали этот вопрос.

Его коллега, экс-глава МИД Украины Владимир Огрызко уточнил, что обсуждение этого вопроса началось еще до вступления Хандогия в должность в 2009 году, причем он лично говорил об этом с экс-послом США на Украине Уильямом Тейлором.

До вхождения полуострова в состав России виды на него были не только у США, но и у НАТО в целом. Как рассказал в июне 2016 года ИА Regnum экс-сотрудник ЦРУ, основатель организации ветеранов американской разведки Раймонд Беркли Макговерн, если бы Крым не присоединился к России, там бы появились военные базы НАТО. По его словам, эта история началась даже не в этом и не в прошлом десятилетии, а с момента падения Берлинской стены.

Для России было важной задачей гарантировать, чтобы Севастополь и Крым не стали частью Североатлантического альянса, подчеркнул он. «Его (президента России Владимира Путина — «Газета.Ru») спросили: «Почему вы решили реинкорпорировать Крым», и он ответил: «Я думал о Севастополе. И я знал, что натовские моряки — отличные ребята. Но я бы не хотел, чтобы они давали нам разрешение посетить их базу в Севастополе. Уж что лучше мы дадим им разрешение посетить нашу военно-морскую базу в Севастополе», — приводил Раймонд Беркли Макговерн слова российского лидера.

Возможность размещения баз НАТО в Крыму крайне беспокоила и самих крымчан.

Первые акции протеста против присутствия Североатлантического альянса в Крыму жители полуострова провели более десяти лет назад. С 27 мая по 22 июня 2006 года в Феодосии местные жители пикетировали феодосийский порт, чтобы его не использовали для высадки войск НАТО в рамках учений. Другой пикет был организован на полигоне в Старом Крыму. Он был за то, чтобы на объекте не прошли военные маневры Североатлантического альянса.

Крым вошел в состав России по итогам референдума, который состоялся в марте 2014 года после госпереворота на Украине. Киев до сих пор не признает официальных результатов голосования, и в этом его поддерживают США, члены Евросоюза и некоторые другие страны. Вместе с тем Москва настаивает, что процесс присоединения региона соответствовал всем нормам международного права.

Впрочем, как бы к этому ни относились за рубежом, Россия продолжит развивать регион. Как недавно заявил глава республики Сергей Аксенов, из-за санкций Киева в Крыму не станут тормозить развитие экономики, в частности, реставрацию пришедших в упадок за последние десятилетия объектов культуры и строительство новых объектов инфраструктуры.

Так он ответил на решение кабмина Украины ввести санкции против 131 юридического лица «за разрушение объектов культурного наследия», теле- и радиовещание на полуострове, а также поставки материалов для оборонно-промышленного комплекса России.

«Для начала о «разрушении» объектов культурного наследия: на реставрацию только одного такого объекта — Ханского дворца в Бахчисарае, который за время украинской аннексии полуострова пришел в плачевное состояние, — запланировано более 2 млрд рублей в рамках федеральной целевой программы социального и экономического развития Республики Крым и города Севастополя до 2022 года. Так что будем и дальше реставрировать, строить, вещать и развивать предприятия ОПК», — написал Аксенов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он убежден, что нынешним украинским властям важно создавать истерический информационный фон вокруг Крыма по любым поводам. Причем нередко содержание заявлений и их связь с реальностью не имеют для Киева никакого значения.