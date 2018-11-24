Убийство Хашукджи: сколько стоит молчание Трампа

Президент США Дональд Трамп в своих заявлениях на этой неделе в основном повторил ранее подвергавшиеся сомнению данные о его победах в переговорах с Эр-Риядом по поставкам американского оружия Саудовской Аравии.

По мнению главы Белого дома, общая стоимость этих контрактов достигает $109,7 млрд. Однако далеко не все эксперты в США разделяют подобные оптимистические оценки американского президента.

Тем не менее, Трамп предельно ясно просигнализировал, что не будет принимать никаких мер против своего главного союзника на Ближнем Востоке, несмотря на убийство саудовского журналиста Джамала Хашукджи и значительные жертвы среди мирного населения в ходе гражданской войны в Йемене, вызванные бомбардировками ВВС коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией.

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В прошлом году глава США посетил Саудовскую Аравию. В ходе этого визита он заключил мега-сделку по продаже американского оружия. Многими экспертами это расценивалось как крупнейший единовременный оружейный контракт в истории США.

В рамках этой сделки Эр-Рияд купит у Вашингтона 150 вертолетов Black Hawk, а также танки, артиллерийские установки, бронетехнику, корабли береговой обороны, зенитные ракетные системы Patriot и противоракетные комплексы THAAD. В ближайшее десятилетие продажи американского оружия Саудовской Аравии могут достичь $450 млрд. По мнению главы Белого дома, это «рекордная сумма», которая «создаст в США сотни тысяч рабочих мест, предоставит шанс для быстрого экономического развития США» и в конечном итоге «даст много дополнительного богатства для Америки».

«Эти средства будут потрачены на покупку военной техники от Boeing, Lockheed Martin, Raytheon и многих других крупных корпораций американского оборонно-промышленного комплекса», — говорится в заявлении президента США.

«Если мы по-дурацки расторгнем эти контракты, то Россия и Китай станут главными бенефициарами на рынке вооружений и будут счастливы взять в свои руки весь этот оружейный бизнес. Это был бы замечательный подарок им непосредственно из Соединенных Штатов!» — утверждает Трамп.

«Может, убил, а, может, не убил»

Глава Белого дома в своем заявлении указал на опровержения саудовского наследного принца Мохаммеда бин Салмана по поводу участия в убийстве журналиста Хашукджи.

«Король Салман и наследный принц Мохаммад бин Салман энергично отрицают, что они были в курсе планирования и убийства Хашукджи. Наши спецслужбы продолжают оценивать всю поступающую информацию, но вполне могло быть и так, что наследный принц был в курсе этого трагического события. Возможно, он это сделал или, возможно, он это не сделал», — сказал Трамп.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что заказ убить Хашукджи 2 октября в консульстве королевства в Стамбуле поступил с самого верха саудовского руководства. Турецкий министр обороны Хулузи Акар ранее говорил, что 18 участников «убойной команды» прибыли из Саудовской Аравии, совершили убийство журналиста и, возможно, контрабандой вывезли части его тела за границу, что стало возможным благодаря их дипломатическому статусу.

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр заявил в интервью, что информация, которую распространяет в том числе ЦРУ, что король Салман дал распоряжение убить Хашукджи, ложная.

Администрация Трампа наложила санкции на 17 жителей Саудовской Аравии, обвиняемых в убийстве журналиста. Кроме того, Вашингтон принял совместное решение с Эр-Риядом о прекращении дозаправки в воздухе самолетов ВВС королевства, участвующих в войне в Йемене.

Однако последние события ясно свидетельствуют о том, что Трамп намерен всеми возможными способами гасить растущее недовольство в сенате и конгрессе США и препятствовать гипотетической приостановке американских продаж оружия Саудовской Аравии.

Трамп сообщил в своем заявлении, что в то же время он понимает, что члены конгресса США «хотели бы двигаться в различных направлениях», однако сам он желает продолжить движение только в том случае, если его идеи «согласовываются с абсолютной безопасностью Америки».

«Как президент Соединенных Штатов, я намереваюсь гарантировать, что в очень опасном мире Америка преследует свои национальные интересы и энергично противодействует всем тем странам, которые хотят причинить нам вред», — сказал Трамп. «Это называется очень просто — Америка должна быть первой!» — добавил глава Белого дома.

В своем заявлении на этой неделе главный демократ в комитете сената США по делам вооруженных сил Джек Рид (штат Род-Айленд) порицал «тревожащую готовность Дональда Трампа считать слова [президента России] Владимира Путина или саудовского наследного принца достовернее информации профессионалов американского разведывательного сообщества».

«Это заявление Белого дома — ошеломляющее проявление автократических тенденций в стиле руководства президента Трампа, его ограниченное видение международных дел и его слабость на мировой арене. Отвратительно видеть, как президент Трамп продолжает действовать как сообщник саудовского руководства», — подчеркнул Рид.

Сам Рид в настоящее время принимает участие в разработке закона о приостановке продаж оружия Саудовской Аравии.

Член комитета по делам вооруженных сил сената США Джоан Шаин, сенатор-демократ от штата Нью-Гэмпшир, сформулировала свой собственный упрек Трампу.

«Привычка президента Трампа принимать сторону кровавых иностранных диктаторов и пренебрегать данными американских разведчиков-профессионалов бросает тень на всю нашу демократию и подрывает американские идеалы», — заявила Шаин.

Экономическая выгода

В новом отчете Центра международной политики утверждается, что американские продажи оружия Саудовской Аравии составляют примерно $14,5 млрд и для их выполнения требуется менее 20 тыс. рабочих мест в США в год.

По мнению автора отчета Вильгельма Хартунга, директора одного из отделов аналитического центра, продажа оружия Эр-Рияду дает Вашингтону сильные рычаги воздействия на Саудовскую Аравию.

«Саудовские вооруженные силы зависят от американского оружия, запасных частей и технического обслуживания, чтобы вести жестокую войну в Йемене, и они не могли бы в течение длительного времени вести боевые действия без этой поддержки», — сказал Хартунг.

Две трети 365 боеспособных самолетов в саудовском арсенале имеют американское происхождение, включая 171 боевой самолет типа F-15, на котором основывается вся воздушная война в Йемене. Саудовские сухопутные войска и Национальная гвардия имеют на оснащении более 3 тыс. боевых бронированных машин, поставляемых из США. Помимо этого, все боеприпасы у саудитов американского происхождения.

По словам Хартунга, именно по этим причинам никакие конкуренты не могут легко заменить США в вопросах поставок вооружения и военной техники Эр-Рияду.

«Саудовской Аравии потребовались бы долгие десятилетия, чтобы избавиться от зависимости, связанной с американским оружием, обучением и технической поддержкой. При этом новое вооружение из третьих стран не может быть легко совместимым с поставляемыми из США системами», — сказал Хартунг.

«Саудовская Аравия может закупить российские или китайские системы вооружения, но Эр-Рияд не может с легкостью заменить своих главных поставщиков вооружения и военной техники — США и Великобританию, являющихся главными гарантами обороноспособности королевства», — подчеркивает Вильгельм Хартунг.

Хотя Трамп утверждал, что американо-саудовские продажи оружия гарантируют 40 тыс. рабочих мест в США, Хартунг считает, что для того, чтобы обеспечить ежегодные поставки оружия в Саудовскую Аравию на уровне $2,5 млрд, достаточно всего 17,5 тыс. рабочих мест. По его мнению, это составляет 0,03% от численности рабочей силы в США, насчитывающей более 160 млн человек.

К тому же саудиты, в соответствии со своим новым планом экономического развития страны, предполагают, что уже к 2030 году более 50% вооружения и военной техники будет производиться непосредственно на территории королевства.

По мнению Трампа, поддерживая Эр-Рияд, Вашингтон тем самым противодействуют Ирану. Саудовская Аравия вышла бы из Йемена, если бы Тегеран прекратил вмешиваться во внутренние дела этой страны, считают в США.

На этой неделе председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд обозначил точку зрения военного ведомства на замораживание американских продаж оружия Эр-Рияду. Данфорд заявил, что Саудовская Аравия была, есть и продолжает оставаться «важным партнером США в деле обеспечения региональной безопасности».

Тем не менее, старейший член комитета по разведке палаты представителей Адам Шифф (демократ от штата Калифорния) требует прекратить поддержку Саудовской Аравии в войне в Йемене, приостановить продажи оружия королевству «и уменьшить нашу уверенность в Эр-Рияде относительно других вопросов в регионе».

Шифф ранее говорил, что комитет проведет «глубокое погружение» в дело убийства Хашукджи и проведет «экспертизу поведения Саудовской Аравии».

«На самом деле наши отношения строятся с королевством Саудовская Аравия, а не только с его наследным принцем, и этот тезис должен быть непременно включен в наш отчет», — заявил Шифф.

«Но предполагать, что «возможно, он это сделал» или «возможно, он это не сделал», означает продемонстрировать, что мы не способны выявить правду. Или же мы знаем правду об этом событии, но наше молчание куплено продажами оружия.

И в первом, и во втором случае это подрывает доверие к Белому дому, президенту, нашему разведывательному сообществу и Соединенным Штатам в целом как неустанному борцу в мире за гражданские права», — заключил Шифф.